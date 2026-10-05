 Ce se întâmplă cu datoriile după moartea unei persoane. Când sunt obligați moștenitorii să le plătească | adevarul.ro
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Ce se întâmplă cu datoriile după moartea unei persoane. Când sunt obligați moștenitorii să le plătească

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O moștenire poate cuprinde nu doar locuințe, economii sau terenuri, ci și datorii. Decesul nu șterge, în mod obișnuit, creditele și celelalte obligații de plată. Totuși, simplul fapt că sunteți rudă cu persoana decedată nu vă obligă să achitați datoriile acesteia.

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Foto: Arhiva Adevărul

Potrivit regulilor actuale din România, dacă acceptați moștenirea, răspundeți, ca regulă, numai cu bunurile moștenite, nu și cu bunurile dumneavoastră proprii. Dacă există mai mulți moștenitori, răspunderea este, în principiu, proporțională cu partea fiecăruia din moștenire.

Această protecție nu înseamnă că bunurile moștenite sunt ferite de creditori. Ele pot fi folosite pentru achitarea datoriilor. Dacă datoriile depășesc ceea ce a lăsat persoana decedată, diferența nu trebuie acoperită, în mod obișnuit, din salariul, economiile sau locuința pe care le aveați deja. Nici vânzarea unui bun moștenit nu înlătură drepturile creditorilor: banii obținuți pot fi destinați plății datoriilor.

Nu puteți accepta bunurile și refuza numai datoriile. Puteți însă renunța la întreaga moștenire, printr-o declarație autentificată la notar. În acest caz, nu primiți bunurile și nu răspundeți pentru datorii în calitate de moștenitor.

Termenul pentru acceptare sau renunțare este, de regulă, de un an de la deces. Acesta nu trebuie confundat cu termenul pentru finalizarea procedurii succesorale. Acceptarea poate rezulta și din comportamentul dumneavoastră, nu doar dintr-o declarație: de exemplu, vânzarea unui bun al persoanei decedate poate reprezenta acceptare tacită. În schimb, simpla protejare a bunurilor nu înseamnă automat acceptarea moștenirii.

Există și o excepție importantă. Dacă ascundeți ori sustrageți cu rea-credință bunuri ale moștenirii, puteți fi considerați acceptanți chiar dacă ați renunțat anterior. Veți răspunde atunci pentru partea dumneavoastră din datorii inclusiv cu bunurile proprii.

Pentru o decizie informată, este util să clarificați atât bunurile, cât și obligațiile existente. Inventarul succesoral poate consemna bunurile și datoriile, oferind o imagine mai clară asupra moștenirii. Esențial este să distingeți între acceptarea unei moșteniri care conține datorii și obligația de a le plăti din patrimoniul dumneavoastră personal: cele două nu sunt, de regulă, echivalente.

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