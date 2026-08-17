Muncitorii asiatici din București au descoperit un loc de răcorire: imagini surprinse pe râul Ciorogârla, în zona localităților Clinceni și Bragadiru, din Ilfov, arată oameni originari din Nepal, Sri Lanka, Pakistan și Filipine care se bălăcesc în apă, alături de localnici. Videoclipurile au stârnit numeroase reacții în mediul online.

sursa video: Octav Ganea

Imaginile au fost realizate duminică, 16 august, pe râul Ciorogârla, în zona Clinceni-Bragadiru. Cadrele surprind mai mulți muncitori din țări asiatice care se răcoresc în apă alături de localnici.

„Mănâncă, se joacă, se îmbăiază, apoi strâng tot de acolo și pleacă”, a spus un localnic pentru fotojurnalistul Octav Ganea.

„Am venit aici să ne relaxăm și să ne răcorim. Acest loc este foarte bun pentru relaxare. Veniți în România!”, a spus unul dintre muncitorii asiatici.

Autorul fotografiilor a explicat, după apariția unor comentarii în mediul online, că imaginile nu au fost realizate pentru a pune într-o lumină negativă muncitorii asiatici și nici pentru a ascunde problemele din zonă.

„Singura perspectivă din care a fost făcută observația mea a fost una umană, legată de răcorire și conviețuire”, a transmis fotograful.

1/4 Muncitor asiatic, la scăldat în râul Ciorogârla, alături de localnici Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Acesta a susținut că localnicii i-au spus că au făcut curățenie în zona respectivă și că muncitorii asiatici strâng după ei de fiecare dată. De asemenea, acesta a atras atenția că problema gunoaielor de pe malurile râului nu poate fi atribuită automat muncitorilor veniți din Asia.

„E mizerie pe majoritatea cursurilor de apă de lângă București și din țară”, a mai precizat acesta.

Fotografiile au fost comentate și de creatoarea de conținut Ela Nomad, care a mers în zona Ciorogârla după ce a văzut informațiile apărute online despre muncitorii asiatici care se adună acolo.

Avântul asiaticilor pe piaţa muncii din România. „În Nepal se ştie că aici condiţiile sunt foarte bune, e o ţară europeană”

Aceasta a povestit pe Facebook că a căutat locul și că a ajuns la râu după ce a urmat o potecă improvizată. Dacă inițial se aștepta să găsească un loc de agrement atractiv, experiența a fost diferită, susține aceasta.

„Râul, frumusel, dar ce este în jurul lui e de povești de groază”, a scris Ela Nomad, referindu-se la gunoaiele de pe mal.

Aceasta a criticat și modul în care zona ar fi fost prezentată în unele relatări, susținând că au fost folosite în special imagini din unghiuri care nu evidențiau problemele de mediu.

„S-a filmat doar din unghiuri potrivite”, a afirmat aceasta.

„Foarte fain. Poate joacă și puțin cricket”

Imaginile postate pe Facebook au stârnit numeroase comentarii, iar mai mulți internauți au susținut că problema principală nu este reprezentată de muncitorii asiatici, ci de lipsa unor condiții minime într-o zonă folosită pentru agrement.

„Foarte fain. Poate joacă și puțin cricket. O fi pus autoritățile niște toalete pe acolo, dacă tot este zonă cunoscută de localnici ca una de agrement? Și niște coșuri de gunoi. Reproșul meu este la adresa autorităților care nu știu să organizeze zone de agrement/picnic cu dotări minime de bază”, a scris o persoană.

Alți internauți au apreciat imaginile și au văzut în ele un exemplu de conviețuire între oameni proveniți din comunități diferite.

„Mă bucur enorm să văd înțelegere și acceptare între comunități!”, a comentat un utilizator.

Un alt internaut a atras atenția că muncitorii veniți din Asia se află departe de familiile lor și că situația lor poate fi comparată cu cea a românilor care au plecat la muncă în străinătate.

„Oamenii aceștia simt nevoia să fie aproape de apă și de natură”, a scris un internaut.