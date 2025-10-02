Video O româncă a fost dusă de soțul nepalez în țara lui natală. Femeia a fost surprinsă cu o zi de naștere de neuitat

Un tânăr nepalez, căsătorit cu o româncă, a mers în țara sa natală împreună cu soția pentru a o prezenta familiei. Sosirea lor în Nepal a fost întâmpinată cu flori, ghirlande și ritualuri tradiționale, însă surpriza cea mai mare a fost ziua de naștere a Danielei, sărbătorită ca o adevărată prințesă, cu tort etajat, baloane colorate și confetti.

Cei doi s-au cunoscut în România, unde Balaram venise pentru muncă. S-au căsătorit civil în 2023, purtând costume tradiționale românești, iar în 2024 au organizat nunta religioasă în București, conform tradiției creștin-ortodoxe.

→ Imaginea 1/7: Daniela și Balaram, în Nepal FOTO: TikTok

Vizita în Nepal a fost plină de emoție. La sosire, cuplul a fost întâmpinat cu flori și ghirlande, iar Daniela a participat la ritualuri tradiționale nepaleze, scrie libertatea.

Momentele cele mai speciale au fost însă legate de ziua ei de naștere: întreaga familie, inclusiv copiii, a pregătit o petrecere acasă, cu decoruri festive, tort spectaculos și confetti, transformând sărbătoarea într-o adevărată experiență.

Videoclipurile și fotografiile distribuite pe rețelele sociale au devenit virale, strângând zeci de mii de reacții.