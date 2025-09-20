Video Cum arată locuința unui nepalez care a muncit 4 ani în România. Reacția românilor la imaginile de la revenirea acasă

Bishal, un muncitor nepalez aflat în România de patru ani, s-a întors pentru prima dată acasă pentru a-și revedea familia. Filmările cu momentul emoționant au devenit virale pe TikTok, adunând peste 160.000 de aprecieri și aproape 1.000 de comentarii.

În fața casei sale modeste, cu un etaj și o curte cu ghivece și un grajd, Bishal a fost întâmpinat de copii și rude, care l-au îmbrățișat cu bucurie și emoție. „Vizită surpriză a familiei din Nepal, după ce am stat patru ani în România”, este descrierea videoclipului.

Bărbatul nu a venit singur, ci alături de soția sa, iar în filmările ulterioare se vede reacția emoționantă a întregii familii, inclusiv a celor mici.

Mulți internauți au comparat scena cu experiențele românilor plecați în diaspora. Românii care au văzut videoclipul au lăsat numeroase comentarii, adesea amintind propriile experiențe:

„Așa erau românii în anii 2000, și chiar și acum mulți au plecat în străinătate să facă genul de muncă pe care o faci tu în România… Respect!”

„Să nu uitați niciodată că și noi am fost la fel 😭 Respect copile, cine știe câte ai îndurat. Ai grijă și succes în toate 💖💖💖”

„Nu uitați că tot așa sunt și foarte mulți români, plecați să lucreze în afara țării. Să fie sănătos și să își poată îngriji familia.”

„Și mulți dintre noi am fost așa când am plecat din România… respect copile, numai tu știi cât ai îndurat.”

„Ce bucurie în sufletul lui… numai el știe! Concediu plăcut! 🥰”

„Ei în România noastră sunt mai bine primiți decât noi în așa-zisa Europa!”

„Aceasta este cea mai prețioasă clipă pentru orice muncitor în străinătate și familia lui. Mai am 6 zile să experimentez acest moment 🤗🤗🤗”.

Nepalezii reprezintă cea mai mare comunitate de muncitori extracomunitari din România. La finalul anului 2024, peste 18.700 de nepalezi lucrau legal în țară, majoritatea în construcții, HoReCa și alte sectoare cu nevoie de forță de muncă necalificată sau semi-calificată. Mulți dintre ei trimit lunar acasă aproximativ 3.000 de lei din salariu.