 Turismul se reinventează: cum schimbă geopolitica, noile rute aeriene și inteligența artificială felul în care călătorim. Travel Forum 2026, marți, la București | adevarul.ro
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Turismul se reinventează: cum schimbă geopolitica, noile rute aeriene și inteligența artificială felul în care călătorim. Travel Forum 2026, marți, la București

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Turismul nu mai arată cum arăta acum cinci ani. Schimbările geopolitice, noile rute aeriene, inteligența artificială și un călător tot mai exigent și mai digital au transformat complet industria. Marți, 29 septembrie, începând cu ora 9.00, la Hotelul Sheraton București, Travel Forum 2026 — eveniment organizat de Adevărul și IC Events — aduce la aceeași masă autoritățile, investitorii și liderii sectorului pentru a răspunde la o singură întrebare: unde merge turismul de aici înainte?

Doi tineri cu bagaje se uită cum decolează un avion de pe pista unui aeroport
Adevărul și IC Events organizează Travel Forum 2026 Foto: arhivă

Industria turismului trece printr-o perioadă în care schimbările economice și geopolitice ajung să influențeze direct destinațiile preferate de călători, investițiile și conectivitatea dintre piețe.

În acest context, Travel Forum 2026 aduce la aceeași masă reprezentanți ai autorităților, investitori și lideri ai industriei de turism, pentru a discuta despre transformările care redesenează harta globală a călătoriilor.

Tema ediției din acest an este „Turismul în noua economie globală: destinații, conectivitate, investiții și mobilitate”.

Transportul și infrastructura, factori-cheie pentru dezvoltarea turismului

Mobilitatea a devenit un element esențial pentru dezvoltarea economică, iar turismul este strâns legat de evoluția infrastructurii și a transporturilor.

Dezvoltarea rutelor aeriene, investițiile în infrastructura rutieră și feroviară, precum și rolul aeroporturilor și porturilor în dezvoltarea destinațiilor se numără printre temele aflate pe agenda Travel Forum 2026.

Discuțiile vor aborda inclusiv oportunitățile generate de parteneriatele public-private și modul în care investițiile în conectivitate pot contribui la dezvoltarea unor noi destinații turistice.

Cum se schimbă comportamentul turiștilor

Preferințele călătorilor reprezintă o altă temă centrală a forumului.

Participanții vor analiza evoluția turismului intern și internațional, schimbările în alegerea destinațiilor și dezvoltarea unor segmente precum turismul cultural, balnear și experiențial.

Pe agendă se află și dezvoltarea city-break-urilor și a turismului premium, precum și modul în care agențiile de turism se adaptează unui sector în care comportamentul consumatorilor se schimbă rapid.

Digitalizarea este, la rândul său, unul dintre factorii care influențează piața de travel, de la alegerea destinației și rezervarea unei călătorii până la serviciile oferite turiștilor.

Inteligența artificială, printre temele despre viitorul turismului

Tehnologia va ocupa un loc important în discuțiile de la Travel Forum 2026.

Un panel dedicat viitorului turismului va aborda utilizarea inteligenței artificiale, digitalizarea serviciilor și dezvoltarea turismului sustenabil.

Pentru operatorii din industrie, noile tehnologii pot schimba atât relația cu turiștii, cât și modul în care sunt promovate și administrate destinațiile.

Europa de Sud-Est, în noua configurație economică

Un alt subiect al forumului este poziționarea Europei de Sud-Est în contextul schimbării centrelor economice globale.

Noile fluxuri de călători și de capital, transformările geopolitice și dezvoltarea infrastructurii pot influența conectivitatea regiunii și capacitatea acesteia de a atrage investiții și turiști.

În acest context, Travel Forum 2026 își propune să creeze un cadru de dialog între autorități, investitori și reprezentanții industriei pentru identificarea oportunităților de dezvoltare și consolidarea parteneriatelor dintre sectorul public și cel privat.

Patru paneluri dedicate transformărilor din turism

Agenda evenimentului este structurată în patru direcții principale:

  • Noua ordine economică și impactul asupra industriei turistice - schimbarea centrelor economice globale, contextul geopolitic, noile fluxuri de călători și investiții și rolul Europei de Sud-Est;
  • Conectivitate, investiții și dezvoltarea destinațiilor - transport aerian, infrastructură rutieră și feroviară, aeroporturi, porturi și parteneriate public-private;
  • Turism intern și turism internațional. Cum se schimbă preferințele călătorilor - noi tendințe în alegerea destinațiilor, turism cultural, balnear și experiențial, city-break-uri și turism premium;
  • Viitorul turismului: tehnologie, digitalizare și sustenabilitate - inteligență artificială, digitalizarea serviciilor și turism sustenabil.

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