Vineri, 14 Noiembrie 2025
Adevărul
„Mi-e frică să spun că sunt judecător”. Discuție aprinsă după declarațiile lui Nicușor Dan despre justiție

Publicat:

Declarațiile recente ale lui Nicușor Dan despre sistemul de justiție au stârnit o avalanșă de reacții pe rețelele sociale, mai ales pe Reddit, unde utilizatorii au dezbătut intens cuvintele președintelui României.

Nicușor Dan a făcut declarații despre pensiile speciale și corupția din justiție.FOTO: Inquam Photos
Într-o conferință de presă, președintele Nicușor Dan a vorbit despre presiunea socială asupra magistraților și despre problemele profunde ale sistemului judiciar din România.

„Există o presiune socială la adresa magistraţilor. Orice e rău în ţară se întâmplă pentru că au pensii prea mari. O judecătoare mi-a zis: Mi-e frică să spun public că sunt judecător. Asta nu-i normal”, a declarat Nicușor Dan.

Pe de altă parte, tot el a deplâns lipsa anchetelor pentru faptele de corupție:

„Din păcate, nu se mai judecă infracţiuni de corupţie. Trebuie să ne întrebăm de ce nu mai anchetăm magistrați. Statistica arată că nu se poate ca o întreagă categorie profesională să nu aibă uscături.”

„O aristocrație modernă” sau o breaslă sub asediu?

Mulți utilizatori de Reddit au reacționat vehement, considerând că problema adevărată este faptul că magistrații nu-și fac treaba eficient, în contextul în care în România corupția atinge cote record în UE, dar vor să se pensioneze la 48 de ani și să primească pensia cel puțin la fel de mare precum salariul.

„Dacă nu s-ar auzi pe toate gardurile cum ies inculpații pe bandă rulantă prin prescriere, n-ar avea nimeni treabă cu pensiile lor. Și-au făcut asta singuri.”

„Vai sărăcuții de ei. Zbârnâia justiția în țara asta și nu știam. Nu avea nimeni o problemă dacă aveați pensii și salarii mari dacă se justificau, dar nu se justifică … mai aveți și aroganță ca să nu zic ca v-ați constituit într-o castă”.

Presiunea socială este pentru că e prea evident cât de prost merge justiția. Că vedem prea des cazuri de prescrieri sau pedepse prea mici sau chiar lipsa. De aia toți sunt de părere că pensia e prea mare. Că poate dacă și-ar face jobul cum trebuie și nu ar scăpa toți băieții ăștia șmecheri așa ușor, nu i-ar mai fi frica judecătoriei să spună public ce lucrează.”

„E clar nevoie de referendum pentru a scăpa de manipularea și presiunile făcute de judecători! Este inacceptabil ce se întâmplă! Sunt o aristocrație modernă care nici măcar nu-și face treaba”, a propus cineva. 

Un alt utilizator a remarcat paradoxul: „Un copil fură dintr-un magazin și ia patru ani, un ministru corupt doarme liniștit pe banii furați.”

„Să le fie rușine, nu frică! 

În același timp, declarația „Mi-e frică să spun că sunt judecător” a devenit leitmotivul discuției. Mulți au ironizat ideea că magistrații ar fi victimele unui climat ostil:

„Să le fie rușine, nu frică! Rușine pentru amânări, pentru pedofili și violatori lăsați liberi. Presiunea socială e pentru că vedem prea des cazuri de prescrieri și pedepse ridicole.”

„Criminalii nu se țin singuri în libertate, într-adevăr e mult de muncă — dar nu e vina oamenilor că justiția merge prost.”

Alții au nuanțat tonul: „Nu toți magistrații sunt corupți. Nicușor Dan a dat exemplul unui judecător la început de carieră care își face treaba corect, dar căruia îi e rușine să spună public ce profesie are.”

„Am în familie un magistrat tânăr care muncește 10-12 ore pe zi. Nu are milioane în conturi, merge cu transportul în comun și evită să spună ce lucrează din cauza urii generalizate”, a relatat altcineva.

Nicușor Dan între două tabere

Declarațiile primarului general au fost interpretate diferit. Unii au văzut în ele o încercare de echilibru, alții un joc politic dublu:

„Problema cu Nicușor e că dă una caldă și una rece. Parcă joacă la două mese. Ori e cu noi, ori e cu ei!”

„Nu e vorba de duplicitate, ci de o poziție echilibrată. Ascultă ambele părți. Asta ar trebui să facă un politician responsabil”, a replicat cineva.

„Se numește a avea o poziție realistă. Critică pensiile speciale, dar recunoaște și că sistemul are nevoie de reformă și stabilitate.” - a intervenit altcineva.

Dincolo de reacțiile ironice sau furioase, discuția scoate la iveală o realitate: încrederea în justiție este profund erodată. Cazurile de corupție prescrise, deciziile controversate și lipsa transparenței au creat un val de neîncredere.

„Judecătorii culeg ce au semănat. Ura oamenilor e rezultatul muncii lor: ucigași și violatori lăsați liberi, politicieni eliberați pentru fapte prescrise. În timp ce oamenii simpli sunt tratați cu dispreț.”

În final, un utilizator a rezumat perfect tonul general al discuției: „Nu e o rușine să fii judecător. E o rușine să fii decăzut moral și să taci ani de zile fără să spui nimic.”

loading Se încarcă comentariile...
