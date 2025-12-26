Polițiștii l-au prins pe ucigașul unui bătrân de 86 de ani, găsit mort de Crăciun. Agresorul este chiar nepotul pensionarului

Un suspect în cazul unei crime, a cărui victimă a fost un bătrân din Turnu Măgurele, judeţul Teleorman, a fost prins de către polițiști. Surse judiciare au precizat pentru News.ro, că suspectul este nepotul victimei.

Reprezentanții IPJ Teleorman au precizat vineri că a fost depistat un suspect în cazul crimei produse în municipiul Turnu Măgurele, unde un bătrân de 86 de ani a fost găsit mort, în locuinţa sa, cu urme de violenţă la cap.

Suspectul se află în custodia Poliţiei, urmând să se desfăşoare audieri în acest caz.

Surse judiciare au precizat pentru sursa citată că suspectul are 32 de ani şi că este nepotul bătrânului decedat.

Bătrânul a fost găsit mort de un vecin

Un bărbat din Turnu Măgurele a sunat, în ziua de Crăciun, la Poliţie, anunţând că vecinul său este mort în locuinţă.

„La data de 25 decembrie a.c., în jurul orei 08:10, poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Turnu Măgurele au fost sesizaţi, prin apel la numărul unic de urgenţă 112, de către o persoană, care reclamă că un bărbat, în vârstă de 86 de ani, din municipiul Turnu Măgurele, se află decedat în casă, prezentând la nivelul corpului urme de violenţă fizică”, informa, joi, Poliţia judeţeană Teleorman.

Ajunși la faţa locului, polițiștii au constatat că este vorba despre un octogenar care avea urme de violenţă în zona capului. Cercetările au loc în cadrul unui dosar penal care vizează infracţiunea de omor.

Amintim că un bărbat în vârstă de 36 de ani, din localitatea Blăjel, județul Sibiu, a fost omorât în noaptea de Ajun, în urma unui conflict cu mai mulți indivizi, care l-au lovit cu bestialitate, în plină stradă.

Un bărbat din Suceava a fost omorât în bătaie de un frate şi un nepot pentru că le-a stricat căruţa. Criminalii s-a ales, anul trecut cu câte 12 ani de închisoare