Incendiu într-un bloc din Giurgiu. Zeci de persoane s-au autoevacuat. Pompierii au salvat un cățeluș ascuns într-un șifonier

Un incendiu a izbucnit vineri, 26 decembrie, într-un apartament situat la etajul I al unui bloc din municipiul Giurgiu. Zeci de persoane s-au autoevacuat, iar alte câteva au fost ajutate de pompieri să iasă din imobil. Echipajele de intervenție au salvat un cățeluș dintr-o locuință inundată cu fum.





Au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Giurgiu, cu două autospeciale de stingere, o autospecială pentru intervenție și salvare de la înălțime, o ambulanță SMURD, o alta a SAJ și Poliția

30 de persoane s-au autoevacuat, iar cinci au fost ajutate de pompieri să iasă de pe scara blocului, potrivit ISU Giurgiu

„În momentul în care a izbucnit incendiul proprietarul nu era acasă, mirosul de fum fiind sesizat de vecinii care au sunat la 112. Pompierii au constatat că incendiul se manifesta în bucătărie. Au ars masa și scaunele, iar pereții au fost afectați de fum”, precizează sursa citată.

Pompierii l-au salvat pe Toto: „Din cauza fumului, cu greu mai puteai respira în locuință”

Echipajele de intervenție au salvat un câine de talie mică, care abia mai putea respira din cauza fumului.

„Toto era alb și pufos, ca un fulg de zăpadă. Astăzi, blănița lui poartă urmele fumului din apartamentul în care se afla, singur, în momentul în care a izbucnit un incendiu. Un cățeluș foarte deștept, care a căutat refugiu în șifonier, în încercarea de a se salva. Din cauza fumului, cu greu mai puteai respira în locuință. Zgomotele făcute de pompieri când au întrat în casă l-au făcut făcut să latre și așa a fost găsit: ghemuit și speriat, în dressing.Micuțul a fost foarte prietenos și cuminte pe tot parcursul intervenției, în brațele pompierului care l-a salvat.Toto este acum în siguranță, alături de stăpânul său. O dovadă în plus că, în misiuni, pompierii luptă pentru fiecare viață”, precizează ISU Giurgiu, într-un comentariu pe Facebook.

Din cauza incendiului, s-au degradat mai multe bunuri din locuință.

Potrivit ISU Giurgiu, cel mai probabil, incendiul a fost provocat de o candelă lăsată nesupravegheată.

La caz s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Giurgiu, cu două autospeciale de stingere, o autospecială pentru intervenție și salvare de la înălțime, o ambulanță SMURD, una SAJ și Poliția.

