Joi, 13 Noiembrie 2025
Liderul deputaților UDMR critică cererea „exagerată” a magistraților privind pensiile speciale. „Nu este echitabil”

Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a declarat joi, 13 noiembrie, că propunerile magistraților sunt inechitabile, după ce întâlnirea de la Cotroceni convocată de Nicușor Dan pe tema pensiilor speciale s-a încheiat fără rezultat.

Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond FOTO Inquam Photos / Octav Ganea
Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond FOTO Inquam Photos / Octav Ganea

„Din câte am înțeles, magistrații ceruseră ca pensia lor să fie de 65% din venitul brut. Ceea ce înseamnă că ar fi, după anumite calcule, 97%-98% din ultimul venit net, ceea ce considerăm că nu este echitabil. Considerăm că pensia ar trebui să fie undeva la 70%-75% din venitul net (...). Mi se pare un pic exagerată această doleanță a magistraților să fie 65% din venitul brut. Cred că trebuie să luăm în considerare solidaritatea socială, situația dificilă a României și situația altor categorii socio-profesionale”, a declarat Csoma Botond pentru RFI.

Liderul UDMR a precizat totodată că și-ar dori ca Guvernul să-și asume răspunderea în Parlament pe tema legii pensiilor pentru magistrați.

„Eu cred că această coaliție de guvernare nu are altă soluție decât să elaboreze un nou proiect și sigur, să trimită acel proiect CSM-ului, să vedem CSM-ul în cât timp va aviza acel proiect, vor avea nevoie de 30 de zile sau vor proceda mai rapid și după aceea să-și asume răspunderea în Parlament pentru acel proiect, dar să aștepte, sigur, să nu existe probleme de natură procedurală, cum au existat la prima asumare”, a adăugat el.

Afirmațiile vin în contextul în care întâlnirea de peste trei ore de la Palatul Cotroceni dintre președintele Nicușor Dan, liderii Coaliției și reprezentanții magistraților s-a încheiat fără o concluzie clară, în ciuda încercărilor de a ajunge la un consens privind pensiile speciale.

Magistrații au cerut ca pensia să reprezinte 65% din salariul brut, un procent care ar duce la venituri mai mari decât cele prevăzute în varianta propusă de Guvern. În plus, aceștia solicită o perioadă de tranziție mai lungă, în care să se aplice gradual noile reguli.

În timpul discuțiilor, liderii Coaliției s-au arătat dispuși să negocieze perioada de tranziție, care ar putea ajunge între 15 și 17 ani, însă nu au acceptat modificarea cuantumului pensiei. Executivul insistă ca nivelul acesteia să rămână la 70% din salariul net. Negocierile s-au blocat aici pentru moment.

