Întâlnirea de la Cotroceni convocată de Nicușor Dan pe tema pensiilor speciale s-a încheiat fără rezultat. Cât cer magistrații și ce oferă Guvernul

Întâlnirea de peste trei ore de la Palatul Cotroceni dintre președintele Nicușor Dan, liderii Coaliției și reprezentanții magistraților s-a încheiat fără o concluzie clară, în ciuda încercărilor de a ajunge la un consens privind pensiile speciale.

Magistrații au cerut ca pensia să reprezinte 65% din salariul brut, un procent care ar duce la venituri mai mari decât cele prevăzute în varianta propusă de Guvern. În plus, aceștia solicită o perioadă de tranziție mai lungă, în care să se aplice gradual noile reguli, potrivit informațiilor Digi24.

În timpul discuțiilor, liderii Coaliției s-au arătat dispuși să negocieze perioada de tranziție, care ar putea ajunge între 15 și 17 ani, însă nu au acceptat modificarea cuantumului pensiei. Executivul insistă ca nivelul acesteia să rămână la 70% din salariul net. Negocierile s-au blocat aici.

Reprezentanții magistraților au venit cu exemple din alte state europene, unde pensiile pentru judecători și procurori ar fi mai mari, pentru a-și susține poziția.

De asemenea, în cadrul discuției, premierul Ilie Bolojan a întrebat reprezentanții Consiliului Superior al Magistraturii dacă vor emite într-un termen rezonabil avizul necesar pentru proiectul de lege, însă CSM nu a oferit garanții, precizând că va analiza situația după ce actul normativ va fi transmis.

În lipsa unui acord, fiecare reprezentant se va întoarce în partide, reprezentanții magistraților în instituțiile pe care le conduc și vor discuta din nou pentru a vedea dacă vor reuși să ajungă la un consens.

