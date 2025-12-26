Nicuşor Dan s-a întâlnit la Paris cu marea jucătoare de tenis Virginia Ruzici: „Reușitele ei au făcut cunoscut numele României în lume”

Preşedintele Nicuşor Dan a relatat vineri, 26 decembrie, într-o postare pe Facebook, că. printre întâlnirile externe „speciale” pe care le-a avut în ultima perioadă, a fost și cea cu fosta jucătoare profesionistă de tenis Virginia Ruzici.

„În cadrul vizitelor externe din ultimele săptămâni, am avut bucuria unor reîntâlniri speciale cu oameni dragi mie, personalități care, fiecare în felul său, aduc contribuții remarcabile la promovarea României în lume. Sunt oameni care, prin profesionalism, pasiune și consecvență, au dus mai departe o imagine autentică și respectată a țării noastre.

Fosta jucătoare profesionistă de tenis Virginia Ruzici este una dintre cele mai mari sportive ale României, pe care m-am bucurat să o întâlnesc la Paris, alături de reprezentanți ai comunității noastre din Franța”, a scris Nicușor Dan pe pagina sa de socializare.

„Virginia Ruzici a avut o carieră impresionantă”

Șeful statului a amintit performanțele fostei sportive:

„Dublă câștigătoare a turneului de la Roland Garros, cel mai important turneu de tenis pe zgură din lume, Virginia Ruzici a avut o carieră impresionantă. Reușitele ei au făcut cunoscut numele României în lume și au inspirat generații de sportivi”.