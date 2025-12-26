Șofer român de TIR fără permis, amendat cu aproape 10.000 de euro în Italia. Nereguli constatate în timp ce transporta 400 de ouă

Un șofer român de TIR a fost sancționat cu amenzi în valoare totală de aproape 10.000 de euro de polițiștii rutieri din Italia, după ce a fost prins transportând 400 de ouă fără documente de proveniență și folosind, în tahograf, cardul unui alt șofer.

Incidentul a avut loc pe 24 decembrie, când polițiștii rutieri din Pavia au oprit pentru control un camion înmatriculat în România.

În compartimentul de marfă au fost găsite 400 de ouă fără etichete de identificare, fără documente de trasabilitate și fără garanții privind respectarea normelor igienico-sanitare. Ca urmare, Agenția pentru Protecția Sănătății Publice (ATS) a fost sesizată și a dispus confiscarea și distrugerea imediată a produselor.

Neregulile nu s-au oprit însă la marfă. Verificările efectuate de polițiști au arătat că autocamionul era închiriat, dar contractul de leasing era expirat, tahograful nu fusese calibrat conform cerințelor legale, iar în aparat era introdus cardul altui șofer decât cel aflat la volan.

Totalul sancțiunilor aplicate a ajuns la 9.695 de euro. În plus, potrivit publicației Il Giorno, șoferului român i-a fost suspendat permisul de conducere pentru o perioadă de trei luni, iar camionul a fost reținut administrativ.

Transportul de produse alimentare fără indicarea originii încalcă prevederile Regulamentului CE nr. 178/2002 privind siguranța alimentară, iar legislația italiană prevede sechestrarea și distrugerea mărfii, precum și sancțiuni administrative semnificative.

Autoritățile au subliniat că intervenția a fost necesară pentru prevenirea unor posibile riscuri de sănătate publică, precum salmonella sau gripa aviară.