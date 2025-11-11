Monica Macovei: „Nu există teoria drepturilor câștigate”. Fostul ministru al Justiției critică sporurile și pensiile speciale ale magistraților

Fostul ministru al Justiției, Monica Macovei, afirmă într-o postare pe Facebook că expresia „drepturi câștigate” este o invenție apărută în timpul mandatului său, între 2004 și 2007, când „s-a urmărit împiedicarea tăierii unor sporuri și scăderii salariilor și pensiilor în viitor”.

„Nu există teoria sau principiul «drepturilor câștigate». Expresia a fost inventată în 2005-2007 de câțiva membri ai CSM, atunci când, în magistratură, a început furia acordării de sporuri, unii altora, prin hotărâri judecătorești”, explică fostul ministru. Ea subliniază că „guvernele și parlamentele pot elimina sau adăuga sporuri, pot scădea salariile și pensiile oricărei categorii profesionale din sistemul public, în mod justificat”, precizând că politica salarială este atributul exclusiv al executivului și legislativului.

Macovei consideră, de asemenea, că noțiunea de „independență a justiției” a fost distorsionată de-a lungul anilor. „Independența magistraților nu înseamnă dreptul de a face orice. Ea nu depinde de mărimea salariilor sau a pensiilor, ci de dimensiunea morală și etică a fiecăruia. Independența este o stare de spirit”, afirmă aceasta, adăugând că sistemul judiciar trebuie să funcționeze „în interes public”.

Fostul ministru critică și cumulul pensiilor speciale cu salariile din sistemul public. „Argumentul CSM — magistrații nu pot efectua și alte activități în paralel — este aiuritor. După pensionare, mulți magistrați intră în avocatură sau notariat și cumulează pensiile speciale cu salariile. Nu este acceptabil nici cumulul pensiei cu salariul, cât timp ambele sunt plătite din bani publici”, notează Macovei.

Ea amintește că, în 2010, guvernul condus de Emil Boc a inițiat reforma pensiilor speciale, bazată pe principiul contributivității, declarată constituțională de Curtea Constituțională. Totuși, spune Macovei, „guvernele următoare au readus pensiile speciale”.

Fostul ministru se arată convinsă că viitoarele guverne vor modifica din nou pensiile magistraților, dacă actualul executiv reușește să adopte reforma. „Reformele dificile se fac rapid și dintr-o bucată”, afirmă ea, criticând termenul lung de tranziție prevăzut de actuala lege. „Explicația pentru acest termen lung induce ideea că magistrații de astăzi ar fi devenit judecători și procurori doar pentru a se pensiona la 47-50 de ani cu pensii mari, și nu din pasiune pentru ideea de dreptate. Ei bine, există demisia pentru situațiile în care nu îți mai convin condițiile din instituția în care lucrezi.”

În finalul postării, Monica Macovei susține că în România, „statul de drept, respectiv egalitatea în fața legii, separația și echilibrul puterilor au fost zdruncinate” prin mii de decizii judecătorești din ultimii 20 de ani, prin care magistrații și-au acordat sporuri și beneficii. „Procedând astfel, judecătorii care au dat asemenea hotărâri au stricat echilibrul democratic, punându-se singuri deasupra guvernului și parlamentului, ca o putere absolută, ceea ce a dus la un dezechilibru constituțional”, încheie fostul ministru.