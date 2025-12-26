Președintele popularilor europeni susține implicarea soldaților germani într-o eventuală misiune de menținere a păcii în Ucraina

Președintele Partidului Popular European (PPE), Manfred Weber, a declarat că Germania ar trebui să participe cu trupe la o eventuală misiune europeană de menținere a păcii în Ucraina, în cazul unui armistițiu sau al unui acord de pace.

Într-un interviu acordat presei germane, Weber a spus că își dorește ca soldați europeni, inclusiv germani, să fie desfășurați alături de forțele ucrainene pentru a contribui la stabilizarea situației de securitate.

„Mi-aș dori să văd soldați cu drapelul european pe uniformă, care să lucreze împreună cu prietenii noștri ucraineni pentru a asigura pacea”, a declarat liderul PPE.

Weber a afirmat că Europa nu ar trebui să se bazeze exclusiv pe Statele Unite pentru garantarea unei soluții de pace, făcând referire la președintele american Donald Trump. „Nu putem aștepta în mod serios ca o eventuală pace să fie asigurată doar de militari americani”, a spus el, adăugând că Germania nu poate rămâne în afara unui astfel de efort european.

Potrivit lui Weber, Europa trebuie să își asume o responsabilitate mai mare pentru securitatea Ucrainei. „După un armistițiu sau un acord de pace, drapelul european ar trebui să fluture de-a lungul liniei de securitate”, a afirmat acesta.

Declarațiile vin în contextul în care liderii Uniunii Europene au discutat, recent, posibilitatea formării unei forțe multinaționale pentru a sprijini un eventual armistițiu în Ucraina. Forța, condusă de europeni și susținută de Statele Unite, ar urma să ajute armata ucraineană și să contribuie la securitatea spațiului aerian și maritim.

Nu este clar în ce mod ar putea contribui Germania la o astfel de misiune. Cancelarul federal Friedrich Merz și vicecancelarul Lars Klingbeil s-au arătat până acum rezervați în privința desfășurării de soldați germani în Ucraina.

Manfred Weber s-a declarat sceptic cu privire la perspectivele unui armistițiu rapid, afirmând că nu vede semne clare că președintele rus Vladimir Putin ar fi dispus să urmeze calea păcii. El a susținut că pacea va fi posibilă doar dacă statele europene acționează unit și își consolidează poziția de securitate.

În acest context, Weber a cerut Uniunii Europene să își elaboreze propria strategie de securitate, pe fondul a ceea ce el a descris drept o retragere treptată a angajamentului american față de Europa. „2025 este un an de cotitură”, a spus el, subliniind că Europa trebuie să devină mai autonomă și mai hotărâtă în domeniul apărării.

La rândul său, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a adoptat o poziție mai prudentă. El a declarat că, deși Europa trebuie să își asume mai multă responsabilitate pentru propria apărare, acest lucru ar trebui să se întâmple în continuare în strânsă cooperare cu Statele Unite și în cadrul NATO.