 Luptătorul MMA Tolea Ciumac, acuzat că a lovit un bărbat cu pumnii în cap. A fost arestat pentru 30 de zile | adevarul.ro
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Luptătorul MMA Tolea Ciumac, acuzat că a lovit un bărbat cu pumnii în cap. A fost arestat pentru 30 de zile

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Luptătorul MMA Anatoli „Tolea” Ciumac a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după scandalul în care a fost implicat în Centrul Vechi al Capitalei. Procurorii susțin că acesta a lovit în mod repetat un bărbat cu pumnii în zona capului, provocându-i suferințe fizice.

Luptătorul MMA Tolea Ciumac
Luptătorul MMA Tolea Ciumac Foto: Arhivă, Adevărul

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 București a anunțat că, la 13 septembrie 2026, procurorul a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de bărbatul implicat în scandalul din Centrul Vechi, acuzându-l de  săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Ce spun procurorii despre bătaia din Centrul Vechi

„În urma administrării probatoriului, s-au stabilit următoarele: la data de 12.09.2026, în jurul orei 05:15, în timp ce inculpatul C.A. se afla în Centrul Istoric al municipiului București, pe fondul unui conflict spontan, l-a agresat fizic pe Ț.D., lovindu-l pe acesta în repetate rânduri cu pumnii în zona capului, provocându-i astfel suferințe fizice”, au transmis procurorii.

Potrivit Parchetului, prin acțiunile sale, inculpatul a tulburat ordinea publică și liniștea persoanelor aflate în apropierea locului în care s-a produs incidentul.

Scandalul a fost surprins în imagini video, iar filmarea a ajuns, ulterior, în spațiul public. Polițiștii Secției 27 Poliție s-au sesizat din oficiu în urma apariției imaginilor.

Din primele verificări, polițiștii au stabilit că între cei doi bărbați a avut loc inițial o agresiune reciprocă, conflictul escaladând ulterior. Unul dintre cei doi ar fi continuat să îl lovească pe celălalt. Cele două persoane implicate au fost identificate și conduse la sediul Secției 27 Poliție pentru audieri.

Tolea Ciumac, arestat preventiv pentru 30 de zile

„La 13 septembrie 2026, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Sectorului 3 București a admis propunerea procurorului și a dispus arestarea preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile”, au anunțat procurorii.

Cercetările sunt continuate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 București și DGPMB- Poliția Sectorului 3- Secția 27 Poliție.

Anatoli „Tolea” Ciumac este cunoscut publicului român prin activitatea sa în sporturile de contact, inclusiv MMA și K-1, dar și prin aparițiile sale în spațiul public.

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