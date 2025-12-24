Bărbatul care şi-a ucis în bătaie partenera, pe care a lovit-o în cap și abdomen cu pumnii și picioarele, a fost arestat

Bărbatul din Hunedoara care duminică, 21 decembrie, şi-a ucis partenera, pe care a lovit-o cu pumnii şi picioarele în zona capului şi a abdomenului, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Bărbatul se întorsese de scurt timp din străinătate. Atacul furibund a avut loc în apartamentul în care locuia împreună.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara a anunţat miercuri, 24 decembrie, că un bărbat este urmărit penal pentru săvârşirea unei infracţiuni comise asupra unui membru de familie, potrivit News.ro.

„S-a reţinut, în esenţă, că în data de 21.12.2025, inculpatul B.A.E, s-a întors din străinătate la imobilul unde locuia împreună cu concubina sa, persoana vătămată T.S. Ulterior, în cursul serii, în jurul orei 00:00, pe fondul consumului de alcool şi al geloziei, s-a născut un conflict spontan între cei doi în cadrul căruia inculpatul i-a aplicat persoanei vătămate mai multe lovituri şi pumnii şi picioarele la nivelul capului şi abdomenului, în urma acestora fiind provocat decesul persoanei vătămate”, au precizat procurorii.

Inițial, bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, iar ulterior a fost prezentat Tribunalului Hunedoara, care a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile.

Cei doi aveau împreună o fetiță, iar vecinii spun că nu au observat semnele vreunui conflict între ei.

Amintim că marți, 23 decembrie, o femeie din Satu Mare a ajuns în stare gravă la spital, cu arsuri pe 50% din corp, după ce concubinul ar fi incendiat-o. Agresorul a fugit cu un cal. Individul a fost prins miercuri dimineață.