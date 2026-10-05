MedLife marchează prima sa bornă pe Drumul Stejarului, un nou traseu turistic din județul Prahova

· MedLife susține Drumul Stejarului, un traseu turistic de 42 km din județul Prahova care conectează 14 sate din comunele Cocorăștii Mislii, Scorțeni și Telega, punând în valoare natura, patrimoniul și comunitățile locale.

· Traseul va fi marcat cu 20 de borne MedLife, prima fiind amplasată pe 2 octombrie chiar de echipa MedLife, la Troița Scorțeni.

· Parteneriatul cu Ținutul Stejarilor reflectă angajamentul MedLife „Facem România bine împreună”, susținând inițiative cu impact pe termen lung, care promovează mișcarea, natura și grija pentru comunitate, pentru o Românie mai activă și mai sănătoasă.

Foto: Medlife

București, 5 octombrie 2026 - MedLife marchează o nouă etapă în parteneriatul cu Ținutul Stejarilor, o inițiativă de dezvoltare rurală sustenabilă care reunește 14 sate din comunele Cocorăștii Mislii, Scorțeni și Telega, județul Prahova. Momentul a fost marcat de amplasarea primei borne MedLife pe Drumul Stejarului, la Troița Scorțeni.

Ținutul Stejarilor își propune să readucă la viață comunitățile locale prin promovarea turismului rural, valorificarea patrimoniului natural și cultural și susținerea micilor antreprenori din zonă. Una dintre componentele proiectului este Drumul Stejarului, un traseu de 42 km care poate fi parcurs pe jos sau cu bicicleta și care conectează cele trei comune și poveștile oamenilor din cele 14 sate.

Pentru MedLife, parteneriatul pornește de la o perspectivă mai largă asupra sănătății. Mișcarea, timpul petrecut în natură și comunitățile în care oamenii trăiesc sunt parte dintr-un stil de viață sănătos, iar susținerea Drumului Stejarului vine în completarea proiectelor prin care compania își propune să fie mai aproape de oameni și să contribuie la inițiative cu impact local.

Foto: Medlife

„Credem că sănătatea se construiește și dincolo de cabinetul medical, prin mișcare, timp petrecut în natură și prin comunități active, care au resurse să se dezvolte. Drumul Stejarului aduce împreună toate aceste elemente, iar pentru noi este important să susținem inițiative care îi încurajează pe oameni să fie activi și, în același timp, să contribuie la dezvoltarea comunităților locale. Prima bornă MedLife marchează un nou pas în implicarea noastră în acest proiect și adaugă valoare parteneriatului pe care îl construim împreună cu Ținutul Stejarilor”, a declarat Ina Bădărău-Ilie, Director de Comunicare MedLife Group.

Prima bornă MedLife, amplasată la Troița Scorțeni

Echipa MedLife a marcat vineri, 2 octombrie, instalarea primei borne MedLife de pe Drumul Stejarului, în zona Troița Scorțeni. La acțiune au participat peste 20 de colegi din companie, care au parcurs o parte din traseu pe biciclete, descoperind oamenii și câteva dintre inițiativele locale. În total, vor fi 20 de borne MedLife integrate în sistemul de marcare al celor 42 de kilometri de pe Drumului Stejarului, care vor contribui la ghidarea celor care aleg să descopere, la pas sau cu bicicleta, cele trei comune și cele 14 sate incluse în proiect.

Prin implicarea în Ținutul Stejarilor, MedLife își propune să contribuie la un proiect care aduce împreună sănătatea, prevenția, mișcarea și grija față de comunități, susținând contexte în care un stil de viață activ poate deveni parte firească din viața de zi cu zi.

Drumul Stejarului: 42 de kilometri care conectează 14 comunități

Ținutul Stejarilor este proiectul-pilot al programului „Antreprenorești – Adoptă un Sat”, inițiat în cadrul Romanian Business Leaders și implementat de Asociația Țara Faină. Proiectul reunește 14 sate și peste 12.500 de locuitori și urmărește să construiască o destinație turistică rurală și, în același timp, un model de dezvoltare care să poată fi replicat și în alte zone ale țării.

Foto: Medlife

Prin valorificarea patrimoniului natural și cultural, promovarea turismului rural și susținerea inițiativelor locale, proiectul urmărește să creeze noi motive pentru ca oamenii să descopere zona și noi oportunități pentru cei care trăiesc aici.

Drumul Stejarului devine una dintre legăturile vizibile dintre aceste comunități. Bornele numerotate vor ghida localnicii și vizitatorii de-a lungul celor 42 km, de la intrarea din Goruna, în Cocorăștii Mislii, până în Telega.

„Drumul Stejarului este mai mult decât un traseu. Este o modalitate de a conecta comunități, de a pune în valoare resursele locale și de a crea motive pentru ca oamenii să descopere și să revină în această zonă. Ne bucurăm că parteneriatul cu MedLife susține această viziune de dezvoltare pe termen lung, în care natura, mișcarea și comunitatea se completează firesc”, a declarat Hilde Brandl, liderul proiectului Antreprenorești – Adoptă un Sat.

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Despre Grupul MedLife

MedLife a pornit acum aproape trei decenii, s-a dezvoltat sănătos și a devenit cel mai mare furnizor de servicii medicale private din România. Antreprenorii români, care au pus bazele acestei companii, au investit și s-au implicat pentru a aduce schimbare în sistemul de sănătate românesc, au crezut în inovație și au îndrăznit să țintească cât mai sus, pentru a oferi pacienților români calitate, profesionalism, grijă și respect pentru nevoile lor.

Compania operează cea mai extinsă rețea de clinici, una din marile rețele de laboratoare medicale, spitale generale și specializate și are cea mai mare bază de clienți corporate pentru Pachete de Prevenție în Sănătate din țară. Este, de asemenea, din punct de vedere al vânzărilor, unul dintre cei mai mari jucători de servicii medicale private din Europa Centrală și de Est.

Grupul MedLife are un istoric de succes în ceea ce privește atât creșterea organică, cât și creșterea prin achiziții. Echipa sa puternică și experimentată de management a fost capabilă să creeze și să gestioneze aceste oportunități de creștere, dobândind cunoștințe și experiență valoroase, care să îi permită găsirea celei mai bune căi pentru continuarea cu succes a extinderii.

Fiind o companie românească cu tradiție, MedLife a ales să se listeze la Bursa din România, fiind un model al listărilor pe piața locală de capital. A deschis orizonturi, iar prin guvernanța corporativă pe care o are implementată, a inspirat și alte companii locale spre a porni pe acest drum și a ajuta la dezvoltarea capitalului românesc și a economiei. Acțiunile emise de MedLife SA sunt admise la tranzacționare pe piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București, Categoria Premium, având simbolul de tranzacționare ″M″.

În perioada de pandemie, MedLife a reușit să joace un rol esențial în societate și să capete un statut de lider în monitorizarea pandemiei prin implicarea activă în zona de cercetare.

Compania continuă să investească în proiecte cu impact asupra comunității locale, în tehnologie și infrastructură. Creează locuri de muncă și dezvoltă un ecosistem care contribuie la dezvoltarea și menținerea unei Românii sănătoase.