Luptătorul MMA Tolea Ciumac, reținut după o altercație violentă în Centrul Vechi. Victima a refuzat să depună plângere

Luptătorul MMA Tolea Ciumac a fost reținut de polițiștii bucureșteni după ce a fost implicat într-o bătaie în fața unui local din Centrul Vechi al Capitalei în seara de 12 septembrie. Victima nu a depus plângere.

„La data de 12 septembrie 2026, polițiștii din cadrul Secției 27 Poliție s-au sesizat din oficiu, ca urmare a apariției în spațiul public a unor imagini video, în care se observă faptul că doi bărbați s-ar fi agresat fizic, în fața unui local din Centrul Vechi al Capitalei. Din primele verificări efectuate a rezultat faptul că, inițial, între cei doi bărbați ar fi avut loc o agresiune reciprocă, conflictul escaladând ulterior, context în care unul dintre aceștia ar fi continuat să îl lovească în mod repetat pe celălalt”, a transmis duminică, 13 septembrie, DGPMB.

Cele două persoane implicate în incident au fost identificate, respectiv atât persoana bănuită de comiterea agresiunii, cât și persoana vătămată.

Cei doi bărbați au fost conduși la sediul Secției 27 Poliție, în vederea efectuării verificărilor și a activităților procedurale.

DGPMB nu a precizat numele celor doi, însă, potrivit News.ro, persoana reținută este luptătorul MMA Tolea Ciumac

Incidentul a avut loc sâmbătă seara Foto: captura DGPMB

„În contextul audierilor, persoana vătămată a declarat că nu dorește să formuleze plângere.În urma activităților specifice desfășurate, față de persoana bănuită de comiterea faptelor a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice”, a mai precizat DGPMB

Tolea Ciumac urmează a fi prezentat magistraților, cu propunere legală.

Cercetările sunt continuate de polițiști din cadrul Secției 27 Poliție, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.