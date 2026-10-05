Opt militari ruși au murit după prăbușirea unui bombardier în Extremul Orient rus. Trei dintre ei, implicați în atacuri asupra Ucrainei

Un bombardier strategic rus Tu-95MS s-a prăbușit pe 29 septembrie, în regiunea Amur, în urma incidentului murind opt membri ai echipajului, printre care și militari implicați în războiul din Ucraina.

Cei opt militari ruși decedați Foto: X @Maks_NAFO_FELLA

Informația a fost dezvăluită de necrologurile publicate în comunități online rusești. Pe rețelele sociale au apărut fotografii de la înmormântări, însoțite de numele tuturor celor decedați, scrie Dialog

Dintre cei opt militari morți, doi aveau gradul de locotenent-colonel, iar alți doi erau maiori.

Printre victime se numără maiorii Andrei Lobanov și Andrei Gherasimov, precum și locotenent-colonelul Fiodor Pavliukov. Cei trei figurează în baza de date a proiectului „Cartea călăilor”, care publică informații verificate despre crimele de război comise de militarii ruși și de conducerea Federației Ruse.

Potrivit proiectului, toți trei au organizat și executat atacuri cu rachete asupra orașelor și infrastructurii energetice din Ucraina.

Lobanov, în calitate de adjunct al comandantului unei escadrile aeriene din cadrul Regimentului 182 de Aviație de Bombardament Greu, parte a Diviziei 326 de Aviație de Bombardament Greu a Aviației cu rază lungă de acțiune a Forțelor Aerospațiale Ruse, a coordonat operațional unitatea și a participat personal la misiuni de luptă.

„Există motive întemeiate să se creadă că această persoană a fost implicată în organizarea și executarea unor ordine criminale privind lansarea de rachete asupra orașelor dens populate, a infrastructurii energetice și a altor obiective de infrastructură civilă”, se arată în fișa proiectului dedicată acestui militar rus.

Potrivit aceleiași surse, Gherasimov și Pavliukov ar fi fost implicați în crime de război similare.