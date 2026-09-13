 Danu Spartanu, după bătaia cu Tolea Ciumac: „Mă doare capul. Până la nuntă, trece”. Ce i-a spus Marian Ceaușescu luptătorului MMA | adevarul.ro
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Video Danu Spartanu, după bătaia cu Tolea Ciumac: „Mă doare capul. Până la nuntă, trece”. Ce i-a spus Marian Ceaușescu luptătorului MMA

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Sportivul amator Daniel Ciudin, zis Danu Spartanu, implicat în altercația violentă de sâmbătă seara, din Centrul Vechi al Capitalei, în urma căruia Tolea Ciumac a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, spune că așteaptă cu nerăbdare confruntarea cu luptătorul MMA de luna viitoare.

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Foto: captură FB Ziarul Incomod

Într-un live pe TikTok, distribuit apoi și pe Facebook, Danu Spartanu a apărut cu ochiul vânăt după episodul violent din Centrul Vechi, însă a transmis că este bine și că va fi în formă până pe 30 octombrie, data la care el și Tolea Ciumac se vor întâlni oficial în cușcă, la Sala Sporturilor din Buzău.

 „La mine totu-i bine, totu-i normal (...). Aștept data de 30 octombrie și acolo..... Mă doare capul, mâine dimineață mă trezesc pentru conferință (....) Până la nuntă, trece”, a afirmat Danu Spartanu.

Spartanu se recuperează acasă. Nu a depus plângere împotriva lui Tolea Ciumac și nici nu  s-a prezentat la Institutul Național de Medicină Legală (INML) pentru examinări, însă acest lucru nu a împiedicat arestarea preventivă a lui Ciumac.

„Păcat că tu ai mușchi și nu ai creier”

Imediat după arestarea sa, Tolea Ciumac a fost confruntat de activistul Marian Ceaușescu.

 „Ai observat unde duce șmecheria stradală? 30 de zile arest. Pușcăriaș vrei să fii, mă, Tolea? Păcat că tu ai mușchi și nu ai creier, greșeala ta”, i-a spus Marian Ceaușescu.

Culisele bătăii din Centrul Vechi dintre Tolea Ciumac și Danu Spartanu

La data de 12 septembrie 2026, polițiștii din cadrul Secției 27 Poliție s-au sesizat din oficiu, „ca urmare a apariției în spațiul public a unor imagini video, în care se observă faptul că doi bărbați s-ar fi agresat fizic, în fața unui local din Centrul Vechi al Capitalei. Din primele verificări efectuate a rezultat faptul că, inițial, între cei doi bărbați ar fi avut loc o agresiune reciprocă, conflictul escaladând ulterior, context în care unul dintre aceștia ar fi continuat să îl lovească în mod repetat pe celălalt”, a transmis duminică, 13 septembrie, DGPMB.

Potrivit Fanatik., Danu Spartanu l-a căutat pe Tolea Ciumac în Centrul Vechi și l-a provocat în repetate rânduri. Întâlnirea părea inițial una amicală, Ciumac postând chiar un scurt clip alături de adversarul său. Situația a degenerat însă rapid, în momentul în care Spartanu ar fi încercat să-l lovească.

În fața unui local, cei doi au ajuns la o confruntare fizică, iar Tolea Ciumac l-a doborât la pământ pe Spartanu și i-a aplicat mai multe lovituri în zona capului. Incidentul a fost filmat și a circulat pe rețelele sociale.

Amândoi au fost duși la Secția 27 Poliție. Tolea Ciumac a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Danu Spartanu a dat o declarație, dar nu a depus plângere împotriva fostului luptător.

Amintim că duminică, 13 septembrie, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București a anunțat că magistrații au decis arestarea preventivă a lui Tolea Ciumac pentru 30 de zile.

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