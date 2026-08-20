Linkul de plată din aplicația e-Terra, reactivat. ANCPI anunță reluarea treptată a celorlalte sisteme

Funcționalitatea „Link de plată” din aplicația e-Terra a fost reactivată începând de joi, 20 august 2026, a anunțat Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).

Funcția permite persoanelor autorizate și notarilor să transmită beneficiarului, prin e-mail sau SMS, un link unic prin care acesta poate achita personal, cu cardul, tarifele către ANCPI.

Potrivit instituției, în perioada 11-19 august 2026, oficiile de cadastru și publicitate imobiliară din întreaga țară au înregistrat 329.476 de cereri. Dintre acestea, 279.242 au fost soluționate.

Volumul mare de cereri pune presiune pe sistem

Volumul ridicat de solicitări este determinat, în principal, de acumularea cererilor din perioada în care aplicația e-Terra nu a fost disponibilă.

„Recuperarea activității restante și revenirea cât mai rapidă la fluxurile normale de lucru sunt priorități pentru ANCPI”, transmite instituția.

Personalul ANCPI lucrează pentru gestionarea volumului de solicitări, cu respectarea termenelor și procedurilor legale aplicabile. În paralel, echipele tehnice și operaționale monitorizează permanent funcționarea e-Terra și gradul de încărcare a sistemului.

Potrivit ANCPI, sunt implementate măsuri pentru optimizarea performanței și fluidizarea procesării cererilor.

Având în vedere numărul mare de solicitări înregistrate într-un interval scurt, ANCPI avertizează că pot apărea temporar timpi de așteptare mai mari, atât la accesarea aplicației, cât și la procesarea unor cereri.

Celelalte platforme vor fi repornite etapizat

În această etapă, reluarea funcționării vizează exclusiv sistemul integrat e-Terra.

Celelalte platforme online gestionate de ANCPI, precum Registrul de Transcripțiuni și Inscripțiuni (RTI), MyEterra, Registrul proprietarilor, Titluri de proprietate și Geoportal, vor fi repuse în funcțiune etapizat, după finalizarea verificărilor necesare.

ANCPI va anunța public, prin canalele oficiale de comunicare, repornirea fiecărei platforme.

Instituția recomandă utilizatorilor să apeleze numerele de telefon puse la dispoziție pentru informații și suport și, atunci când situația poate fi clarificată telefonic, să evite deplasările suplimentare la sediile oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară.

ANCPI precizează că va continua să informeze publicul și partenerii cu privire la evoluția activității, măsurile adoptate pentru reducerea timpilor de așteptare și repunerea în funcțiune, etapizat, a celorlalte sisteme informatice.