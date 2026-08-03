 Pagube uriașe provocate de blocarea cadastrului. Ce pierd românii, firmele și economia | adevarul.ro
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Pagube uriașe provocate de blocarea cadastrului. Ce pierd românii, firmele și economia

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Blocarea sistemelor informatice ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), după atacul cibernetic care a paralizat aplicația e-Terra și serviciile de carte funciară, produce efecte în lanț asupra pieței imobiliare și a economiei.

Macheta unei case peste planul cadastral
Nefuncționarea aplicației de cadastru aduce pagube uriașe românilor și firmelor din domeniu

Peste 10.000 de profesioniști din domeniu reclamă pierderi financiare, tranzacții amânate și imposibilitatea de a încasa lucrările deja realizate, în timp ce avocații avertizează că incidentul afectează unul dintre cele mai importante mecanisme juridice pentru siguranța proprietății în România.

Cadastrul s-a oprit, dar obligațiile financiare au rămas

Atacul asupra infrastructurii informatice a ANCPI a transformat o problemă tehnică într-o criză care afectează întregul circuit economic dependent de evidența proprietăților. Fără acces la aplicațiile instituției, lucrările cadastrale nu pot fi recepționate, documentațiile nu pot fi procesate, iar numeroase tranzacții imobiliare nu pot fi finalizate.

Colegiul Geodezilor din România atrage atenția că blocajul afectează direct peste 10.000 de profesioniști autorizați și operatori economici din domeniu. Aceștia susțin că au executat lucrările solicitate, au suportat costurile cu angajații, echipamentele, deplasările și materialele, însă nu își pot finaliza procedurile administrative și nu pot factura serviciile prestate.

„Profesioniștii și societățile comerciale au executat lucrările și au suportat costurile, însă nu pot finaliza procedurile administrative și nu pot încasa serviciile prestate. În același timp, obligațiile fiscale, salariale, bancare și contractuale continuă să producă efecte”, au declarat reprezentanții organizației profesionale.

Geodezii avertizează că menținerea blocajului poate conduce la dificultăți financiare majore pentru firmele din domeniu, inclusiv întârzieri la plata salariilor, suspendarea activității unor operatori economici și blocarea unor investiții.

Nu solicităm privilegii pentru profesioniștii din domeniu. Solicităm măsuri temporare, concrete și proporționale cu amploarea situației, astfel încât indisponibilitatea unui serviciu public esențial să nu conducă la falimente, disponibilizări și blocarea investițiilor”, au adăugat aceștia.

Tranzacții imobiliare blocate și riscuri juridice pentru proprietari

Problema nu se limitează însă la activitatea geodezilor. Blocarea serviciilor ANCPI afectează direct cumpărători, vânzători, dezvoltatori imobiliari, notari, bănci și investitori.

Avocații specializați în drept imobiliar explică faptul că publicitatea imobiliară are un rol esențial în securizarea circuitului civil, deoarece înscrierea în cartea funciară oferă certitudine asupra drepturilor de proprietate.

„Obținerea extrasului de carte funciară pentru autentificare constituie o obligație legală imperativă a notarului public”, susțin avocații. În lipsa acestui document, multe operațiuni imobiliare nu pot fi încheiate în mod valabil.

Sunt afectate vânzările și cumpărările de apartamente și terenuri, contractele de ipotecă, donațiile, partajele, constituirea unor drepturi reale precum uzufructul sau superficia, dar și operațiunile de cadastru și publicitate imobiliară, precum intabulările sau dezmembrările de imobile.

Avocații atrag atenția că blocajul poate avea efecte inclusiv asupra promisiunilor de vânzare pentru locuințe noi, în contextul schimbării cotei de TVA. Cumpărătorii care aveau antecontracte și trebuiau să finalizeze tranzacțiile până la finalul lunii iulie riscau să piardă accesul la TVA redus de 9% din cauza imposibilității de a încheia actele notariale.

Guvernul dă asigurări că baza de date cadastrală nu a fost afectată de atacul cibernetic asupra ANCPI. E-Terra va fi repornită pe versiunea actuală

Parlamentul a prelungit termenul pentru TVA redus la locuințe

Pentru a limita efectele asupra cumpărătorilor, Parlamentul a adoptat pe 29 iulie 2026 un proiect de lege prin care termenul pentru aplicarea cotei reduse de TVA de 9% a fost prelungit până la 30 septembrie 2026.

Măsura vizează persoanele care au încheiat promisiuni de vânzare-cumpărare până la 31 iulie 2025 și care nu au putut finaliza tranzacțiile din cauza blocajului sistemelor ANCPI.

Avocații arată că intervenția legislativă a fost necesară pentru a evita situația în care cumpărători care și-au respectat obligațiile contractuale ar fi fost obligați să suporte costuri suplimentare generate de o defecțiune a infrastructurii statului.

Proiectul prevede și posibilitatea restituirii diferenței dintre TVA standard și TVA redus pentru cei care au finalizat achiziția în perioada 1 august 2026 și data intrării în vigoare a noii legi, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute.

Guvernul spune că sistemele au fost reconstruite, dar testele continuă

Guvernul a anunțat că infrastructura informatică a ANCPI a fost reconstruită, iar aplicația e-Terra a fost migrată în Cloudul Guvernamental. Sistemul urmează să treacă prin teste de securitate, funcționalitate și performanță înainte de revenirea pentru utilizatori.

Verificările sunt realizate de specialiști ai Directoratului Național de Securitate Cibernetică, Serviciului de Telecomunicații Speciale și Cyberint, autoritățile susținând că aplicațiile nu vor fi redeschise până când nu sunt eliminate vulnerabilitățile identificate.

Executivul consideră incidentul un semnal de alarmă pentru întreaga administrație publică și a transmis instituțiilor centrale și locale recomandări privind consolidarea securității informatice, verificarea copiilor de siguranță și actualizarea planurilor de continuitate operațională.

Atacul asupra cadastrului ridică problema securității digitale a statului

Incidentul de la ANCPI readuce în discuție vulnerabilitatea aplicațiilor informatice gestionate de instituțiile publice. Pe măsură ce administrația se digitalizează, serviciile esențiale depind tot mai mult de infrastructuri informatice centralizate, iar indisponibilitatea acestora poate produce efecte economice rapide.

Veste bună pentru cumpărătorii de locuințe: TVA de 9% se prelungește!

Aplicația e-Terra gestionează informații esențiale pentru circuitul proprietăților din România, iar blocarea ei a arătat cât de mare este dependența unor domenii întregi de funcționarea unui singur sistem informatic.

Specialiștii în securitate cibernetică atrag de ani de zile atenția că instituțiile publice trebuie să investească nu doar în digitalizare, ci și în sisteme redundante, protecție avansată, monitorizare permanentă și proceduri clare de revenire după incidente.

Hackerul care susține că a stat în spatele atacului, cunoscut online sub numele „ByteToBreach”, a declarat într-un interviu că ar fi exploatat vulnerabilități ale sistemului și a afirmat că accesul ar fi fost posibil folosind parole foarte slabe. Acesta și-a cerut scuze românilor și specialiștilor IT afectați de blocaj și a susținut că nu intenționează să vândă datele obținute oricui.

Dincolo de pierderile imediate pentru geodezi, proprietari sau companii, atacul cibernetic asupra ANCPI pune o întrebare mai amplă privind nivelul de protecție al infrastructurilor digitale ale statului și capacitatea instituțiilor publice de a menține servicii critice funcționale în fața unor incidente informatice majore.

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