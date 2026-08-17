 Aplicația e-Terra este complet funcțională. ANCPI a soluționat aproape 100.000 de cereri într-o săptămână | adevarul.ro
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Aplicația e-Terra este complet funcțională. ANCPI a soluționat aproape 100.000 de cereri într-o săptămână

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Aproximativ 100.000 de cereri au fost soluționate în perioada 11–17 august, în condițiile în care, la nivelul tuturor oficiilor de cadastru, au fost înregistrate 165.146 de cereri, în perioada 11–14 august 2026.

Aplicația e-Terra
e-Terra funcționează din nou FOTO: ANCPI

În cursul zilei de vineri, 14 august, au fost înregistrate 31.608 de cereri, dintre care 9.584 au fost solicitări de extrase de carte funciară pentru informare, iar 5.919 au fost solicitări de extrase de carte funciară pentru autentificare.

Volumul ridicat de solicitări este determinat, în principal, de acumularea cererilor în perioada în care aplicația e-Terra nu a fost disponibilă. Reluarea funcționării e-Terra permite procesarea acestor solicitări, iar gestionarea acestora și revenirea cât mai rapidă la fluxurile normale de lucru este prioritară pentru ANCPI.

Personalul ANCPI lucrează pentru recuperarea activității restante, cu respectarea termenelor și procedurilor legale aplicabile. Volumul este mare, dar este gestionat, iar măsurile adoptate urmăresc fluidizarea procesării și reducerea timpilor de așteptare.

Măsuri pentru gestionarea volumului de solicitări

Echipele tehnice și operaționale monitorizează permanent funcționarea aplicației e-Terra și volumul de solicitări înregistrate la nivelul oficiilor teritoriale. În funcție de evoluția încărcării sistemului, sunt implementate măsuri pentru optimizarea performanței aplicației și fluidizarea procesării cererilor.

Volumul ridicat de solicitări înregistrate într-un interval scurt poate genera timpi de așteptare mai mari, atât în ceea ce privește accesarea aplicației, cât și procesarea unor cereri. ANCPI acordă prioritate soluționării activității restante și urmărește reducerea progresivă a volumului acumulat. În aplicația e-Terra poate fi efectuată plata cu cardul, acolo unde serviciul și fluxul aferent permit acest tip de plată.

Celelalte sisteme informatice ale ANCPI vor fi repornite etapizat

Măsurile de reluare a funcționării vizează, în această etapă, exclusiv sistemul integrat e-Terra. Reluarea funcționării e-Terra este un pas important în procesul de revenire la normalitate. Celelalte platforme online gestionate de ANCPI – Registrul de Transcripțiuni și Inscripțiuni (RTI), MyEterra, Registrul proprietarilor, Titluri de proprietate și Geoportal – urmează să fie repuse în funcțiune etapizat, după finalizarea verificărilor necesare.

Reluarea funcționării fiecărei platforme va fi anunțată în prealabil partenerilor și publicului, prin canalele oficiale de comunicare.

Linii telefonice dedicate pentru informații și suport

Reamintim că, pentru informații și îndrumare privind accesarea și utilizarea aplicației e-Terra, precum și pentru situațiile întâmpinate în procesul de reluare a activității, ANCPI pune la dispoziția utilizatorilor următoarele linii telefonice dedicate de Call Center:

  • 0749 012 525
  • 0749 016 331
  • 0735 950 582

ANCPI recomandă utilizatorilor să apeleze aceste numere pentru informații și suport și, pe cât posibil, să evite deplasările suplimentare la sediile oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară atunci când situația poate fi clarificată telefonic.

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