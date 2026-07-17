Datele furate în atacul cibernetic asupra ANCPI, scoase la vânzare de un hacker. „O să iei o bătaie la fund, România!”

Datele sustrase în urma atacului cibernetic care a afectat Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) au fost scoase la vânzare pe Internet. Incidentul a dus la blocarea mai multor sisteme informatice ale instituției, inclusiv a aplicației e-Terra.

Potrivit unei investigații publicate de Public Record, datele furate ar fi fost puse în vânzare în 15 iulie, la scurt timp după compromiterea infrastructurii informatice a ANCPI.

„O să iei o bătaie la fund, România! [ANCPI], n. red!”. este mesajul din titlul anunțului făcut de un utilizator pe un site unde sunt scoase la vânzare diverse leak-uri, scrie sursa citată.

În capturile de ecran publicate de autorul atacului apare un mesaj potrivit căruia acesta ar fi început să șteargă copiile de siguranță disponibile ale sistemelor afectate.

Compania israeliană de securitate cibernetică Kela îl descrie pe atacator drept un infractor cibernetic cu experiență, implicat în comercializarea de date sensibile provenite de la companii, instituții financiare și guverne din mai multe state, inclusiv SUA, Polonia, Ucraina și Cipru.

ANCPI: Sistemele rămân indisponibile

ANCPI a transmis vineri, pe site-ul oficial, că aplicația de cadastru și carte funciară e-Terra, serviciile de e-mail și alte sisteme informatice ale instituției sunt în continuare nefuncționale, în contextul investigației privind incidentul de securitate.

„Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) continuă demersurile pentru restabilirea funcționării sistemelor informatice afectate de incidentul de securitate cibernetică aflat în curs de investigare de către instituțiile competente.

În prezent, aplicația de cadastru și carte funciară e-Terra, serviciile de e-mail, precum și celelalte servicii informatice ale ANCPI rămân indisponibile.

Întrucât întregul flux de lucru este complet digitalizat, indisponibilitatea aplicației informatice face imposibilă atât înregistrarea unor noi cereri de recepție și/sau înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cât și soluționarea cererilor deja înregistrate.

Investigațiile privind incidentul, precum și activitățile tehnice de remediere sunt în curs de desfășurare, în coordonare cu instituțiile competente, a transmis ANCPI, menționând că nu poate oferi, deocamdată, detalii suplimentare pentru a nu afecta ancheta.

Cel mai grav incident din istoria instituției

Atacul cibernetic, descris inițial drept un incident tehnic major și ulterior confirmat oficial ca atac informatic, a provocat cea mai amplă întrerupere a serviciilor ANCPI de până acum.

Problemele apar într-un moment sensibil pentru piața imobiliară, în condițiile în care numeroși cumpărători trebuie să finalizeze tranzacții înainte de 1 august pentru a beneficia de regimul fiscal aplicabil contractelor încheiate anterior.

Reprezentanții ANCPI au anunțat că vor continua să informeze profesioniștii din domeniu - notari, avocați, executori judecătorești și persoane autorizate - precum și publicul larg, cu privire la evoluția situației și reluarea funcționării serviciilor.