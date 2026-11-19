Elevii Colegiului Naţional „Nikolaus Lenau” din Timişoara protestează de la începutul săptămânii şi refuză să participe la cursuri atunci când este prezent în clasă colegul lor de 13 ani care a venit la şcoală cu un cuţit şi s-a fotografiat cu arma albă. Copiii şi părinţii cer ca băiatul să urmeze cursurile online, susţinând că nu se mai simt în siguranţă în sala de clasă, relatează RFI.

Proteste la Liceul „Nikolaus Lenau” din Timişoara. Foto: Pagina de Timiș

Elevul, care este în clasa a VIII-a, s-a fotografiat cu un cuţit în sala de clasă şi a publicat imaginile pe reţelele sociale. Incidentul a avut loc în aceeaşi zi în care un alt elev din Piteşti şi-a atacat colegii cu o macetă.

Conducerea liceului a aflat despre situaţie pe 23 octombrie, în urma unei sesizări anonime transmise de mai multe persoane. Poliţia a fost anunţată şi l-a identificat pe băiat. Acesta nu a mai venit la şcoală până la începutul acestei săptămâni, când s-a întors la cursuri.

Revenirea lui a declanşat protestele colegilor. De fiecare dată când băiatul intră în clasă, ceilalţi elevi ies în curtea şcolii. Aceştia au afişat pancarte cu mesaje precum „Viaţa înainte de orice”, „Siguranţa noastră contează”, „Vrem şcoală sigură” şi „Afară violenţa din clasă”, potrivit publicaţiei Pagina de Timiş.

Elevii susţin că, marţi, colegul lor a intrat în sala de clasă fără să fie însoţit, deşi ar trebui să se afle permanent sub supraveghere, potrivit RFI.

Mihaela Korman, mama unuia dintre elevii care protestează, spune că părinţii nu cer excluderea copilului din sistemul de învăţământ, ci mutarea cursurilor acestuia în mediul online.

„În situaţia dată, cerem să treacă în online acel copil. E foarte ok şi pentru el, şi pentru copiii noştri. Pentru că, din ce ştiu eu şi sunt implicată, fiind în acea clasă, copilul nu-şi doreşte să continue la această şcoală cu predare în limba germană. Nu se simte confortabil şi noi chiar ne dorim... copilul poate fi salvat. Copilul este un copil bun, am înţeles. Învaţă, dar comportamentul lui nu este ok”, a declarat femeia pentru RFI.

Ea a afirmat că părinţii au observat o escaladare a comportamentului băiatului, de la perturbarea orelor şi manifestări violente faţă de colegi, până la aducerea cuţitului în şcoală.

„Nu s-au luat măsuri, pentru că el a degenerat. A început cu deranjarea orelor, a început cu violenţă la adresa colegilor, colegelor, şi acum a venit cu un cuţit. Noi nu mai vrem să asistăm la ce urmează, noi vrem să prevenim ce urmează, pentru că pe mine nu mă încălzeşte că îmi spune tatăl că nu va face nimic, că nu este violent, că nu se va face mai mult de atât. Eu nu am încredere în asta”, a mai spus mama.

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Ce măsuri au stabilit autorităţile pentru siguranţa elevilor

Luni, reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Timiş au avut o întâlnire de aproximativ trei ore cu părinţii, tatăl elevului implicat în incident, conducerea liceului şi reprezentanţi ai Poliţiei pentru Siguranţă Şcolară şi ai instituţiilor de protecţie a copilului.

În urma discuţiilor, a fost stabilit un plan de măsuri pentru supravegherea clasei şi prevenirea unor noi incidente.

Astfel, timp de două săptămâni, la fiecare oră de curs ar urma să participe şi un specialist al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Timiş, care să sprijine profesorii în gestionarea eventualelor conflicte. În timpul pauzelor, elevii vor fi supravegheaţi de două cadre didactice, dintre care unul va fi desemnat special pentru această clasă.

De asemenea, liceul trebuie să finalizeze până vineri prima etapă a procedurii de instalare a unui sistem de supraveghere audio-video. Autorităţile intenţionează ca, până la sfârşitul lunii decembrie, să monteze camere în toate sălile de clasă, cu respectarea prevederilor legale.

Poliţia pentru Siguranţă Şcolară va intensifica patrulele în apropierea liceului. Totodată, tatăl băiatului şi-a dat acordul ca acesta să participe, împreună cu familia, la şedinţe de consiliere, pe lângă sprijinul psihologic pe care îl primeşte deja în şcoală.

Inspectoratul Şcolar a anunţat că va urmări modul în care sunt aplicate măsurile.

Inspectoratul Şcolar: „Nu putem lua problema şi o muta în altă clasă şi în altă şcoală”

Planul stabilit de autorităţi nu i-a convins pe părinţi, care spun că vor continua protestele până când va fi găsită o soluţie pentru ca băiatul să nu mai participe fizic la ore alături de colegii săi.

Inspectoarea şcolară generală, Aura Danielescu, a declarat pentru RFI România că mutarea elevului într-o altă clasă sau şcoală nu reprezintă o soluţie. Aceasta a explicat că a discutat personal cu băiatul şi cu tatăl său pentru a înţelege situaţia.

„Copilul a fost la inspectoratul şcolar, pentru că eu l-am chemat pe tată şi pe copil să pot să cunosc copilul, să port o discuţie cu el şi să încerc cumva să înţeleg şi ce se întâmplă cu acest copil”, a spus Aura Danielescu.

Inspectoarea a susţinut că elevii trebuie să revină la cursuri şi că autorităţile trebuie să găsească o modalitate de a-l ajuta pe băiat, nu să transfere problema în alt colectiv.

„Ei trebuie să intre la ore, pentru că sunt obligaţi să intre la ore. N-au cum să nu intre la ore. Indiferent că... Adică copilul ăsta, chiar dacă este un copil problemă, noi nu putem lua problema şi o muta în altă clasă şi în altă şcoală, că nu e un obiect, adică nu luăm problema să o mutăm. Noi chiar trebuie să rezolvăm, să recuperăm acest copil, să vedem exact de ce a ajuns să facă lucruri de genul acesta”, a declarat aceasta.

Aura Danielescu a mai afirmat că băiatul a povestit anumite aspecte ale situaţiei, însă nu este crezut de colegii săi.

Printre variantele cerute de părinţi se află continuarea cursurilor online de către elevul de clasa a VIII-a.