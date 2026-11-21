Biroul Politic Național al Organizației Femeilor Liberale (OFL) a votat sâmbătă, 21 noiembrie, demiterea președintei Nicoleta Pauliuc. Propunerea a fost susținută de 42 dintre cei 45 de membri care au votat, în timp ce două voturi au fost împotrivă, iar unul a fost nul. Ulterior, Nicoleta Pauliuc a afirmat că doar Congresul partidului o poate demite.

Foto: Facebook/Nicoleta Pauliuc

„Principalul motiv care a stat la baza acestei decizii îl reprezintă lipsa implicării, a activității susținute și a coordonării la nivel național a Organizației Femeilor Liberale în ultimii doi ani, aspecte semnalate de reprezentantele organizațiilor județene.

În această perioadă, cele trei prim-vicepreședinte OFL, Geanina Pistru-Popa, Arina Moș și Mihaela Suciu, alături de secretarul general OFL, Stela Firu, au susținut reluarea dialogului și a activităților organizației, prin întâlniri cu reprezentantele filialelor din întreaga țară”, adaugă organizația într-un comunicat.

OFL susține că au fost organizate trei întâlniri pentru dialogul cu reprezentantele organizațiilor din țară, pe 20 septembrie, în perioada 30 octombrie – 1 noiembrie și pe 21 noiembrie 2026, însă Nicoleta Pauliuc nu a participat la niciuna dintre acestea.

Organizația adaugă că decizia exprimă voința majoritară de relansare a activității organizației, prin implicare, colaborare și consolidarea echipelor județene.

„Organizația Femeilor Liberale are nevoie de activitate, de dialog permanent și de o echipă care construiește împreună. Nu ne dorim dezbinare, ci o organizație în care fiecare femeie este ascultată, respectată și implicată. Este momentul să trecem de la dialog la acțiune”, au declarat la unison Geanina Pistru-Popa, Arina Moș și Mihaela Suciu, prim-vicepreședinte OFL

Pauliuc: „Eu nu consider că am greșit”

Nicoleta Pauliuc a criticat conflictele interne din PNL, susținând că femeile din partid merită mai mult decât să fie implicate în astfel de dispute.

„Cunosc prea multe femei extraordinare în acest partid, care au construit organizații, au câștigat alegeri, au crescut copii, au avut grijă de părinți și au găsit puterea să facă politică într-o lume în care, de multe ori, trebuie să muncească de două ori mai mult pentru a fi ascultate.

Ele merită mai mult decât să fie prinse în răfuielile interne ale partidului”, a transmis aceasta într-o postare pe Facebook.

Pauliuc susține că propunerea de demitere este al șaselea episod de presiune politică la care este supusă în ultimele luni, pe care îl pune pe seama votului său pentru învestirea unui premier liberal și a contestării în instanță a unor decizii ale conducerii PNL.

„Statutul PNL prevede o singură sancțiune pentru o faptă, în funcție de gravitatea ei. Eu nu consider că am greșit, dar am ajuns la șase sancțiuni pentru același lucru. Regulamentul OFL e clar: președinta e aleasă de Congres și numai Congresul o poate demite. Până atunci, rămân președinta Organizației Femeilor Liberale. (...) Apa trece, pietrele rămân.”