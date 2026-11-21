Fostul polițist rutier și creatorul de conținut Tavi Perțea a prezentat un accident în care au fost implicate un microcar electric, un autoturism și un camion, analizând greșelile făcute de șoferi și posibila responsabilitate a fiecăruia.

Din videoclipul publicat pe rețelele de socializare, microcarul pare a fi un model RDB SMART, un vehicul electric de mici dimensiuni, echipat cu un motor de 1.600 W și limitat la o viteză maximă de 25 km/h.

Potrivit fișelor tehnice comerciale, acesta are o autonomie declarată de 100–120 de kilometri, cântărește aproximativ 397 de kilograme, dispune de două locuri și este alimentat de o baterie plumb-acid de 60 V și 100 Ah.

Deși unii comercianți susțin că RDB SMART poate fi condus fără permis, acest lucru depinde de categoria în care este omologat vehiculul. Încadrarea trebuie verificată în cartea de identitate a vehiculului (CIV) și în certificatul de conformitate, nu doar pe baza vitezei maxime de 25 km/h.

„Culmea, nu este singurul vinovat”

Într-un videoclip publicat pe rețelele de socializare, Tavi Perțea a analizat greșelile făcute de șoferi și posibila responsabilitate a fiecăruia.

„Iată că a apărut și primul accident de circulație în care este implicat un trotinist din acesta, care circulă cu maximum 25 km/h. Și, culmea, nu este singurul vinovat. Și cel cu mopedul, ca să-i spunem corect, pentru a nu crede cineva că discriminăm, a greșit.

Cel care se deplasează cu maximum 25 km/h era obligat să circule pe banda întâi. Așa spune legea: benzile se ocupă de la dreapta la stânga, iar pe banda a doua te încadrezi atunci când vrei să depășești. M-aș mira însă să cred că depășea ceva”, a explicat acesta.

În continuare, fostul polițist rutier a explicat că șoferul autoturismului negru a greșit atunci când a schimbat banda fără să se asigure, intrând în coliziune cu camionul care circula pe banda întâi.

„Din câte am observat, nu a existat un impact între acesta și moped. Însă și cel care filmează este vinovat, pentru că nu a păstrat o distanță suficientă față de vehiculul din fața sa, adică mopedul. Chiar dacă acesta circula neregulamentar, se afla în fața lui, iar șoferul trebuie să adapteze permanent viteza tocmai pentru a putea evita eventualele pericole.

Acum, vă rog să scrieți în comentarii care este părerea voastră: cine este mai vinovat?”