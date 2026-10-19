O profesoară și un elev au fost răniți luni dimineață, 19 octombrie, în urma unui atac cu cuțitul petrecut într-o școală din municipiul Bistrița. Suspectul este un elev de gimnaziu, care a fost imobilizat de polițiști și se află în custodia acestora.

Atac cu cuțitul într-o școală din Bistrița. Foto: Arhivă

Incidentul a fost semnalat la numărul de urgență 112 în jurul orei 08:40. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud, apelul anunța că un elev ar fi atacat cu un cuțit două persoane în incinta școlii, potrivit Bistrițeanul.ro.

Cele două persoane rănite au fost preluate de echipajele Serviciului de Ambulanță Județean, care le-au acordat îngrijiri medicale. Deocamdată, autoritățile nu au oferit informații detaliate despre gravitatea leziunilor.

Polițiștii au intervenit la fața locului și l-au imobilizat pe elevul suspectat de agresiune. La operațiune au participat echipaje de ordine publică și de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Bistrița, alături de polițiști specializați în siguranță școlară și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale.

Anchetatorii încearcă acum să stabilească ce s-a întâmplat înaintea atacului și care au fost motivele care au dus la producerea incidentului. Până la clarificarea circumstanțelor, informațiile privind desfășurarea exactă a evenimentelor rămân preliminare.