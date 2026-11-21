Presa din SUA relatează cu tristețe cazul unui tânăr jucător de fotbal american care s-a stins din viață la numai 18 ani. Cauza decesului adolescentului rămâne învăluită în mister. Familia a menționat că acesta „nu s-a sinucis și nu-și făcuse vaccinul anti COVID”.

Familia lui Marcellus Young Casario a transmis că acesta avea un viitor strălucit Foto: Rabun Gap-Nacoochee School/Facebook

Cotidianul „New York Post”, a precizat că familia îndurerată a unui tânăr care acceptase să joace fotbal pentru UGA a dezvăluit ultimele clipe din viața acestuia. S-a precizat că Marcellus Young Casario „nu se simțea bine. „Acesta s-a trezit devreme, vineri, 13 noiembrie, a băut apă de la cișmea, s-a întors în pat și nu s-a mai trezit niciodată”, a explicat familia acestuia pentru 247 Sports.

Apropiații tânărului au menționat în declarația făcută că „deși încercăm să gestionăm toată această situație păstrând cât mai multă intimitate posibil, știm că în viața lui Marcellus există mulți oameni minunați care țineau foarte mult la el și care se întreabă cum a fost posibil așa ceva. Din păcate, încă nu știm.”

S-a menționat că, deși autopsia a fost efectuată, rapoartele toxicologice ar putea dura până la trei luni și că nu este de așteptat să se cunoască o cauză a decesului până când acele rezultate nu vor fi definitive. Tatăl adolescentului, Devin Casario, a declarat anterior pentru CBC că fiul său se confrunta cu unele probleme cardiace înainte de deces.

Cunoscut de prieteni drept „Mar”, Marcellus Young Casario studia la Rabun Gap-Nacoochee School, în nord-estul statului Georgia, în momentul în care a încetat din viață. El a urmat cursurile acestei școli în ultimii doi ani și a făcut parte din echipa de fotbal american a instituției.

La începutul acestei săptămâni, echipa de fotbal american i-a adus un omagiu tânărului Casario printr-un spectacol de artificii, chiar înainte de a-și asigura locul în campionatul statal NCISSA (aceasta nu a reușit să câștige titlul).

Într-o postare pe rețelele sociale, Rabun Gap a transmis că adolescentul „a încetat din viață în mod tragic” în urma unei „urgențe medicale subite”. După ce a venit la Rabun Gap din Halifax, Nova Scotia (Canada), în clasa a XI-a, Mar a devenit rapid un pilon al comunității noastre. S-a remarcat ca un lider înnăscut, un prieten loial și un elev-sportiv de excepție.”

Tânărul Casario urma să absolve școala în decembrie și se angajase să practice fotbal american pentru Universitatea din Georgia.

Pe de altă parte, familia sa a transmis că are „deplină încredere că școala și organele de aplicare a legii vor face tot ce le stă în putință pentru a stabili ce s-a întâmplat”. De asemenea, s-a menționat că adolescentul „nu și-a luat viața și nu a făcut vaccinul anti-COVID. Avea în față un viitor incredibil, pentru care muncise din greu, făcând multe sacrificii pe parcurs”.