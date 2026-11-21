A murit Paolo Bulgari, fostul președinte al casei de bijuterii de lux. Nepotul fondatorului avea 89 de ani
Paolo Bulgari, nepotul fondatorului celebrei case de bijuterii Bulgari și fost președinte al companiei, a murit sâmbătă, la vârsta de 89 de ani. Anunțul a fost făcut de companie, care face parte din grupul francez de lux LVMH.
„Am aflat cu profundă tristețe despre moartea lui Paolo Bulgari”, a transmis compania.
Paolo Bulgari și-a început activitatea în afacerea familiei în 1960, lucrând alături de tatăl său. S-a specializat în pietre prețioase și a devenit, potrivit companiei, unul dintre cei mai apreciați experți din lume în acest domeniu. De-a lungul carierei, a contribuit la conturarea stilului distinctiv al mărcii și a susținut dezvoltarea tinerelor talente din industria bijuteriilor.
Paolo Bulgari a condus compania timp de aproape trei decenii
Paolo Bulgari era nepotul lui Sotirio Bulgari, bijutier grec care a deschis primul magazin al familiei în centrul istoric al Romei, în 1884.
În 1984, Paolo Bulgari a preluat conducerea grupului, pe care l-a administrat până în 2011, când gigantul francez al luxului LVMH a achiziționat compania de la frații Paolo și Nicola Bulgari.
Directorul general al LVMH, Bernard Arnault, a transmis condoleanțe familiei și angajaților companiei. Acesta a subliniat rolul important pe care Paolo Bulgari l-a avut în succesul brandului, dar și în păstrarea identității sale italiene și a legăturii cu moștenirea culturală a Romei.