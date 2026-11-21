Paolo Bulgari, nepotul fondatorului celebrei case de bijuterii Bulgari și fost președinte al companiei, a murit sâmbătă, la vârsta de 89 de ani. Anunțul a fost făcut de companie, care face parte din grupul francez de lux LVMH.

A murit Paolo Bulgari, fostul președinte al casei de bijuterii de lux. Foto: Instagram

„Am aflat cu profundă tristețe despre moartea lui Paolo Bulgari”, a transmis compania.

Paolo Bulgari și-a început activitatea în afacerea familiei în 1960, lucrând alături de tatăl său. S-a specializat în pietre prețioase și a devenit, potrivit companiei, unul dintre cei mai apreciați experți din lume în acest domeniu. De-a lungul carierei, a contribuit la conturarea stilului distinctiv al mărcii și a susținut dezvoltarea tinerelor talente din industria bijuteriilor.

Paolo Bulgari a condus compania timp de aproape trei decenii

Paolo Bulgari era nepotul lui Sotirio Bulgari, bijutier grec care a deschis primul magazin al familiei în centrul istoric al Romei, în 1884.

În 1984, Paolo Bulgari a preluat conducerea grupului, pe care l-a administrat până în 2011, când gigantul francez al luxului LVMH a achiziționat compania de la frații Paolo și Nicola Bulgari.

Directorul general al LVMH, Bernard Arnault, a transmis condoleanțe familiei și angajaților companiei. Acesta a subliniat rolul important pe care Paolo Bulgari l-a avut în succesul brandului, dar și în păstrarea identității sale italiene și a legăturii cu moștenirea culturală a Romei.