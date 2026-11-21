Cântărețul Cezar Ouatu a fost victima unui jaf, după ce hoții au pătruns în locuința sa și au furat mai multe ceasuri de colecție și bijuterii din aur, inclusiv o pereche de cercei cu diamante. Artistul a confirmat furtul și le-a cerut celor care i-au luat bunurile să le înapoieze, invocând și valoarea lor sentimentală. Reprezentantul Inspectoratului Județean de Poliție a declarat că „există un cerc de suspecți”.

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UPDATE Reprezentant IPJ Ilfov: „Avem un cerc de suspecți”

Alexandru Bălan, adjunctul IPJ Ilfov, a declarat că polițiștii au identificat mai multe persoane care ar putea fi implicate în furt și au extins perimetrul în care verifică imaginile camerelor de supraveghere.

„A fost stabilit un cerc de suspecți – persoane care ar fi putut pătrunde în locuința persoanei vătămate și ar fi sustras mai multe bunuri de valoare, respectiv ceasuri și bijuterii”, a declarat acesta, într-o intervenție televizată.

Întrebat dacă furtul ar fi fost dat la pont, adjunctul IPJ Ilfov a precizat că anchetatorii iau în calcul mai multe variante.

„Una dintre ele este într-adevăr că persoanele cunoșteau faptul că domnul Cezar nu era în casă la momentul respectiv, dar nu excludem nicio ipoteză”, a explicat Alexandru Bălan.

Acesta a precizat că polițiștii încearcă să identifice cât mai repede autorii, prin verificarea înregistrărilor video și audierea persoanelor care ar putea oferi informații relevante.

În contextul apropierii sărbătorilor, când mulți români pleacă de acasă pentru mai multe zile, reprezentantul IPJ Ilfov a transmis câteva recomandări pentru prevenirea furturilor din locuințe.

„Să se asigure că, atunci când pleacă de acasă, în situația în care au un sistem de alarmare, să fie în funcțiune, să aibă camere de supraveghere, să nu facă o publicitate din faptul că pleacă de acasă sau că pleacă din localitate sau din țară mai multe zile”, a transmis Alexandru Bălan.

De asemenea, acesta le recomandă proprietarilor să nu ofere informații despre locurile în care păstrează bijuteriile sau alte bunuri de valoare.

Știrea inițială

Hoții ar fi sărit gardul proprietății și ar fi forțat un geam pentru a intra în locuință. Din dormitorul artistului ar fi dispărut cinci ceasuri de colecție, două brățări din aur și o pereche de cercei din aur cu diamante.

Cezar Ouatu a povestit cum și-a dat seama că locuința sa a fost spartă și a lansat un apel către persoanele care au furat mai multe ceasuri și bijuterii să îi returneze obiectele. Artistul spune că acestea au o valoare sentimentală foarte mare și că, potrivit primelor indicii din anchetă, hoții ar fi cunoscut programul și rutina casei.

Artistul a explicat că nu s-a așteptat să devină victima unui jaf, mai ales că alesese să locuiască într-o zonă mai liniștită, departe de agitația orașului. Acesta le-a mulțumit polițiștilor pentru implicarea în anchetă și a făcut un apel public către cei care i-au furat bunurile.

„Sunt, da, victima unei premiere în viața mea, din păcate. Nu mă așteptam, trăind într-o zonă destul de relaxată și tocmai aleasă ca să stau departe de tumultul orașului și așa mai departe”, a declarat Cezar Ouatu, la Antena 3 CNN.

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Cezar Ouatu le cere hoților să îi înapoieze bunurile

Artistul a transmis că este dispus să renunțe la orice alte pretenții dacă obiectele furate îi sunt returnate. Acesta a explicat că, dincolo de valoarea lor materială, ceasurile și bijuteriile au o semnificație personală importantă.

„Sper și rog în direct la dumneavoastră, în premieră, pe cei care au făcut chestia asta să dea înapoi un pas, să se gândească și să-mi înapoieze bunurile fără să am o pretenție ulterioară — asta o fac o declarație în premieră — în condițiile în care, în afară de valoarea materială a obiectelor, au și o valoare sentimentală pentru mine foarte mare”, a spus Cezar Ouatu.

Artistul a povestit și cum a descoperit că locuința fusese vizată de hoți. Inițial, a observat un geam deschis în living, însă nu a bănuit că ar putea fi vorba despre o spargere. Ulterior, a văzut o scară sprijinită între o magazie și gard și a presupus că ar fi fost lăsată de grădinari.

„Prima reacție a mea, când văd un geam larg deschis în living... Eu, în primă fază, vă spun sincer, am zis că poate, nu știu, am eu... să nu dau în paranoia, am zis «OK». A mai trecut o zi, mai văd o scară între o magazie și un gard, am zis la fel: «Bă, or fi fost grădinarii». Până în momentul în care ieri am avut un eveniment la Opera Națională din București și, cum fac de obicei, să-mi iau un ceas la mână, am găsit cutia goală”, a relatat acesta.

Cezar Ouatu a explicat că, după ce a observat cutia goală, a descoperit, împreună cu polițiștii, că lipsesc și alte obiecte. Au fost identificate, de asemenea, urme care ar putea ajuta la stabilirea modului în care au acționat făptașii.

Artistul a mai spus că locuiește în casă alături de partenera sa și de fiica lor și că situația este cu atât mai tulburătoare cu cât infractorii au pătruns în spațiul în care trăiește familia.

„Imaginați-vă că eu stau în acea casă și cu fetița mea, și cu partenera mea de viață”, a spus acesta.

În ceea ce privește ancheta, Cezar Ouatu a afirmat că primele indicii arată că jaful ar fi putut fi pregătit de persoane care cunoșteau rutina locuinței.

„Din dinamica investigațiilor de până acum și ancheta în derulare reiese tot că e clar cumva așa, să-mi iertați termenul, cumva «la pont» treaba, și oameni care știau cumva dinamica și mersul și rostul casei. Acuma cercul de suspecți se restrânge destul de tare, dar vom vedea. Deocamdată nu pot să vă dau mai multe detalii pentru că este o anchetă în desfășurare”, a declarat artistul.

În paralel cu ancheta privind jaful din locuința lui Cezar Ouatu, polițiștii și jandarmii au desfășurat o amplă acțiune în județul Ilfov. Au fost instituite filtre pe mai multe străzi, iar agenții au oprit mașini și au legitimat persoane cu un comportament suspect, care ar putea avea legătură cu furturi, tâlhării sau spargeri de locuințe. Verificările au și un rol preventiv, fiind controlați inclusiv șoferii pentru a se stabili dacă au condus sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise. Acțiunea are loc în contextul mai multor furturi semnalate în ultima perioadă în Ilfov.