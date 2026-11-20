Calea ferată dintre Caransebeș și Oțelu Roșu, pe care trenurile au încetat să mai circule în 2012, este pregătită pentru redeschidere, după lucrările realizate în ultimii doi ani. Investițiile în fostul combinat siderurgic au impulsionat reactivarea traseului istoric de pe Valea Bistrei, folosit timp de peste un secol.

Combinatul din Oțelu Roșu. Foto: Daniel Guță

Primele trenuri ar putea reveni pe calea ferată dintre Caransebeș și Oțelu Roșu în 2027, după 15 ani de întrerupere, însă inițial vor transporta mărfuri.

Stația CFR Oțelu Roșu, a doua gară a orașului, a fost construită în anii ’60, când uzinele metalurgice locale erau în plină dezvoltare, iar Valea Bistrei, râul care traversează orașul din Caraș-Severin, se număra printre regiunile industriale importante din sud-vestul României. Clădirea gării, peroanele și liniile feroviare care se ramifică în jurul său amintesc de vremea în care transportul pe calea ferată avea un rol esențial pentru economia zonei.

Vechea cale ferată, într-un ținut plin de resurse

La Oțelu Roșu funcționa combinatul siderurgic cu mii de angajați, în împrejurimi erau exploatate minereurile de fier din Munții Poiana Ruscă, marmura de la Ruschița și lemnul din pădurile Banatului Montan, iar Caransebeș era un nod feroviar important, care conecta regiunea cu Timișoara, Reșița și sudul României.

Mai multe linii din stația Oțelu Roșu și ramificația spre combinat amintesc de amploarea transporturilor industriale din trecut.

Gara era străbătută de calea ferată neelectrificată Caransebeș – Hațeg, construită la începutul secolului XX și inaugurată în 1908. Linia era o legătură strategică între Transilvania și Banatul Montan, facilitând accesul la resursele naturale ale celor două regiuni. Unul dintre motivele principale ale construcției sale a fost transportul huilei din Valea Jiului spre centrele industriale din Banat și spre Dunăre, pe o rută mai scurtă decât cele existente la sfârșitul secolului al XIX-lea.

La mijlocul secolului XX, calea ferată care traversează Defileul Jiului, inaugurată în 1948, a oferit o altă legătură importantă pentru transportul cărbunelui și al mărfurilor între Transilvania și sudul României. Vechea rută Caransebeș – Hațeg și-a pierdut treptat importanța, fiind afectată și de dificultățile exploatării sectorului montan de la Porțile de Fier ale Transilvaniei.

Legătura directă dintre Banat și Țara Hațegului s-a întrerupt în 1978, când tronsonul cu cremalieră dintre Bouțari și Sarmizegetusa a fost dezafectat. În următoarele decenii au fost închise și celelalte segmente, până în 2012, când trenurile au încetat să mai circule între Caransebeș și Bouțari.

După aproape 15 ani, aproximativ 20 de kilometri ai fostei căi ferate, între Caransebeș și Oțelu Roșu, ar putea fi reactivați. Gara orașului ar urma să devină capătul sectorului feroviar redeschis, însă de aici se desprinde o ramificație industrială de aproximativ doi kilometri, care ajunge la fostul combinat siderurgic.

Legătura industrială este și ea în curs de refacere, însă mai sunt necesare intervenții la cele trei poduri de pe traseu, unde lipsesc porțiuni ale căii de rulare. Cel mai mare dintre acestea traversează râul Bistra, la intrarea în combinat.

Primele garnituri vor transporta, cel mai probabil, produse siderurgice. Gara ar putea rămâne pustie pentru călători, însă trenurile ar reveni pe o rută care străbate și ținutul traversat de Via Transilvanica.

Calea ferată Caransebeș – Oțelu Roșu, pregătită pentru redeschidere

Ultimele trenuri au circulat pe tronsonul Caransebeș – Bouțari al fostei căi ferate spre Hațeg în 2012, anul în care activitatea combinatului siderurgic Oțelu Roșu a fost suspendată. Odată cu dispariția transporturilor industriale și a celor de călători, linia a rămas nefolosită, iar gara Oțelu Roșu și celelalte stații de pe Valea Bistrei au devenit tot mai pustii.

În 2025 și 2026, angajații Sucursalei Regionale de Căi Ferate (SRCF) Timișoara au efectuat lucrări de curățare, defrișare și reparații pentru redeschiderea tronsonului Caransebeș – Oțelu Roșu, parte a liniei 215 Caransebeș – Bouțari. Intervențiile au vizat consolidarea traverselor de beton și înlocuirea componentelor deteriorate, necesare fixării șinelor.

În septembrie 2026, CFR Infrastructură Timișoara anunța că pe traseu fuseseră înlocuite aproximativ 70.000 de dibluri și traversele degradate. Echipele feroviare au intervenit și pentru desființarea trecerilor clandestine și întreținerea celor autorizate.

1/19 Gara Oțelu Roșu 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (21) jpg Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL

„Aici, în zona gării Oțelu Roșu, peste liniile ferate crescuse o adevărată pădure. Oamenii au muncit din greu la defrișarea vegetației și apoi la refacerea liniei. Mai este de lucru, dar cred că prin ianuarie 2027, cele două segmente, cel al CF Oțelu Roșu – Caransebeș și linia secundară spre combinat, vor arăta mult mai bine”, povestește un localnic.

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În octombrie 2026, directorul SRCF Timișoara, Gheorghe Lupșan, declara pentru publicația Club Feroviar că lucrările erau aproape finalizate.

„Din punctul nostru de vedere, 99,9% lucrarea e rezolvată”, afirma Gheorghe Lupșan, explicând că mai era necesară redeschiderea racordului din stația Caransebeș.

Acesta este afectat de șantierul de modernizare a magistralei feroviare Caransebeș – Lugoj – Timișoara – Arad. În același timp, operatorul combinatului Oțelu Roșu mai are de realizat lucrări la liniile industriale din incintă.

În toamna anului 2026, autoritățile feroviare estimau reluarea circulației până la sfârșitul anului, însă redeschiderea ar putea fi amânată pentru 2027. În prima etapă, linia ar urma să fie folosită de trenuri de marfă, destinate transporturilor siderurgice.

În schimb, sectorul dintre Oțelu Roșu și Bouțari, lung de aproximativ 20 de kilometri, va rămâne închis. Pe traseul său se află și fostele stații Voislova și Bouțari, ale căror clădiri istorice s-au degradat în ultimii ani.

Combinatul lui Umbrărescu, principalul motiv al reactivării căii ferate

Principalul motiv al pregătirilor pentru redeschiderea căii ferate este reconstrucția fostului combinat siderurgic Oțelu Roșu, preluat la sfârșitul anului 2024 de UMB Steel, companie controlată de familia antreprenorului Dorinel Umbrărescu. Tranzacția, estimată la aproximativ 12 milioane de euro, a deschis perspectiva reluării producției siderurgice pe platforma industrială de pe malul drept al râului Bistra.

Din 2025, fostul combinat a intrat într-un amplu proces de reconstrucție. Platforma a fost curățată și ecologizată, unele clădiri au fost renovate, iar altele noi au început să fie ridicate. Au fost amenajate o stație de betoane și instalații industriale, iar cele mai importante lucrări vizează instalarea unui nou laminor, comandat de grupul UMB companiei germane SMS.

„UMB Steel din România a contractat compania SMS pentru furnizarea unui laminor de tip Continuous Mill Technology (CMT) 700, care va permite producția a 700.000 de tone pe an de bare, colaci compacți și sârmă laminată, într-un proces continuu, fără întreruperi”, informa platforma Eurometal, a federației europene care reprezintă distribuitorii și comercianții de oțel, țevi și metale.

Noul laminor va fi integrat în complexul siderurgic existent și va produce materiale destinate în special construcțiilor și infrastructurii, inclusiv proiectelor de autostrăzi realizate de grupul UMB.

Reluarea producției presupune și refacerea transportului feroviar, necesar pentru aprovizionarea uzinei cu materii prime și expedierea produselor finite.

Celea ferată care lega Banatul de Ardeal

Calea ferată Caransebeș – Hațeg a fost construită la începutul secolului XX, însă proiectul său datează din secolul al XIX-lea. Una dintre principalele mize economice ale investiției era transportul cărbunelui din Valea Jiului spre centrele industriale ale Banatului, pe un traseu mai scurt decât cel existent prin Simeria și Arad.

„Prin construirea liniei Hațeg–Caransebeș, distanța feroviară dintre Petroșani și Timișoara se va reduce cu 110 kilometri, iar dintre Petroșani și Orșova cu 268 de kilometri”, informa „Ziarul Caraș-Severinului”, în 1896.

Linia urma să faciliteze și transportul minereurilor de fier din Munții Poiana Ruscă, al marmurei de la Ruschița și Bucova, al lemnului și al produselor uzinelor metalurgice din Oțelu Roșu, Voislova și Călan. Calea ferată, lungă de aproximativ 80 de kilometri, a fost inaugurată în 1908, după lucrări complexe, care au inclus construirea unor poduri și a unui sector montan dotat cu cremalieră.

Linia traversa Valea Bistrei și urca prin Porțile de Fier ale Transilvaniei, până la aproape 700 de metri altitudine. Între Bouțari și Zeicani, locomotivele cu abur foloseau un sistem de roți dințate, care se angrenau într-o șină centrală cu cremalieră, pentru a depăși pantele abrupte.

După inaugurarea căii ferate prin Defileul Jiului, în 1948, vechea rută și-a pierdut treptat importanța. În 1978, sectorul cu cremalieră dintre Bouțari și Sarmizegetusa a fost dezafectat, iar în 1995 și 2000 au fost închise tronsoanele Hațeg – Sarmizegetusa și Subcetate – Hațeg. Ultimul sector funcțional, Caransebeș – Bouțari, a fost închis în 2012.

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Din vechea cale ferată au rămas peste 20 de gări și halte, multe ajunse în ruină. Pe sectorul montan, o parte a traseului a fost transformată în potecă a rutei Via Transilvanica. La Oțelu Roșu, vechiul drum de fier ar putea redeveni funcțional după aproape 120 de ani de la inaugurare.

Oțelu Roșu, orașul născut în jurul uzinelor

Orașul Oțelu Roșu, situat pe Valea Bistrei, la poalele Munților Poiana Ruscă, și-a legat existența de metalurgie încă de la sfârșitul secolului al XVIII-lea. Primele ateliere și topitorii au fost înființate în jurul anilor 1795–1796, de coloniști germani, în apropierea satului Ohaba-Bistra. Așezarea industrială, numită Ferdinandsberg, prelucra fonta produsă la Rusca Montană și Rușchița.

În perioada interbelică, uzinele au făcut parte din trustul Titan – Nădrag – Călan, controlat de industriașii Max și Edgard Auschnitt. După Al Doilea Război Mondial, au fost naționalizate și extinse de regimul comunist. În 1948, localitățile Ferdinand și Ohaba-Bistra au fost reunite sub numele Oțelu Roșu, iar în anii următori au fost construite cartiere muncitorești, școli și alte instituții publice.

„De când se înserează, comuna Oţelu Roşu se îmbracă într-o mantie strălucitoare de lumini. Mai feeric sunt însă luminate cele şase blocuri muncitoreşti înconjurate de verdeaţă, căminul celor necăsătoriţi şi cele 16 locuinţe individuale. Nu departe de uzină se găsesc creşa şi căminul de zi în care sunt îngrijiţi copiii muncitorilor din această comună. Tot în apropiere se ridică şi localul policlinicii”, informa ziarul România Liberă, în 1953.

Combinatul producea foi de tablă, bare de oțel și fier laminat la rece. În anii ’70 a fost pusă în funcțiune o oțelărie electrică, iar în deceniul următor platforma industrială ocupa aproape 100 de hectare și asigura cea mai mare parte a locurilor de muncă din orașul cu peste 13.000 de locuitori.

După 1990, combinatul a intrat în declin. Privatizat în 1999, când mai avea peste 3.000 de salariați, a trecut prin restructurări care au redus numărul angajaților sub 600. Producția a fost relansată temporar în anii 2000, însă în 2012 grupul rus Mechel a suspendat activitatea, iar în anul următor societatea a intrat în insolvență.

La sfârșitul anului 2024, fostul combinat siderurgic a fost preluat de grupul UMB Steel, patronat de familia omului de afaceri Dorinel Umbrărescu, cunoscut pentru construirea mai multor autostrăzi.