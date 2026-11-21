Tusea care nu mai trece, oboseala la efort și senzația că nu mai ai suficient aer pot fi puse pe seama vârstei, a fumatului sau a lipsei de condiție fizică. În realitate, pot ascunde BPOC, o boală pulmonară care evoluează ani la rând fără să fie diagnosticată.

Spirometria, care se realizează în câteva minute, poate indica la timp problema Foto: copiright diana iurkiewicz

BPOC afectează sute de milioane de oameni la nivel mondial, iar în România aproximativ unul din zece oameni ar putea avea această afecțiune. Medicii atrag atenția că plămânul poate suferi în tăcere, iar atunci când pacientul ajunge să respire tot mai greu, o parte din deteriorare poate fi deja ireversibilă. Există însă investigații simple, nedureroase și neinvazive care pot identifica din timp problemele respiratorii.

O tuse dimineața, câteva minute de expectorație după trezire, senzația că urcatul scărilor a devenit mai dificil sau nevoia de a face pauze în timpul unei plimbări sunt motive pentru a merge la medic, deși mulți dintre noi nu le considerăm suficiente. Fumătorii pun adesea tusea pe seama țigărilor, iar persoanele care obosesc mai repede își spun că este vorba despre vârstă sau despre pierderea condiției fizice.

Între timp, însă, plămânii pot pierde treptat din capacitatea de a funcționa normal, iar una dintre bolile care se pot ascunde în spatele acestor simptome este bronhopneumopatia obstructivă cronică (BPOC).

Mesajul specialiștilor este tranșant: tusea persistentă, lipsa de aer și oboseala la efort nu trebuie considerate normale. Societatea Română de Pneumologie atrage atenția asupra importanței diagnosticului precoce și organizează, în 21 și 22 noiembrie, o campanie de evaluare respiratorie gratuită la București și Timișoara.

Tema propusă în 2026 de Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) este „Diagnostic la timp pentru o viață mai bună” și se dorește un avertisment legat de o boală care poate evolua ani întregi înainte ca pacientul să înțeleagă ce se întâmplă cu respirația sa.

O boală care rămâne adesea nediagnosticată

BPOC este o afecțiune pulmonară cronică, prevenibilă și tratabilă, care îngreunează circulația aerului prin căile respiratorii. Boala se dezvoltă treptat și poate include bronșită cronică și emfizem. Printre simptomele frecvente se numără lipsa de aer, tusea persistentă și producția cronică de spută.

La nivel mondial, BPOC provoacă aproximativ 3,4 milioane de decese anual, potrivit fișei Organizației Mondiale a Sănătății actualizate la 10 iunie 2026. Datele prezentate de specialiști în cadrul conferinței dedicate Zilei Mondiale a BPOC indică aproximativ 480 de milioane de persoane care trăiesc cu această afecțiune. Boala este a treia cauză de mortalitate la nivel global.

În România, anchetele naționale menționate de medici au indicat o prevalență de aproximativ 8,4% în populația testată. Pornind de la aceste date, estimarea prezentată a fost că aproximativ unul din zece români ar putea avea BPOC.

„BPOC nu apare peste noapte, iar primele semne sunt adesea ignorate sau puse pe seama vârstei, a fumatului ori a lipsei de condiție fizică. O tuse care persistă, oboseala la efort sau senzația că nu mai avem suficient aer nu ar trebui considerate normale. Diagnosticul precoce contează: cu cât identificăm mai devreme boala, cu atât putem interveni mai eficient pentru a încetini evoluția ei și pentru a păstra calitatea vieții pacientului”, atrage atenția prof. univ. dr. Florin Mihălțan, președintele Societății Române de Pneumologie.

Medicul le recomandă persoanelor care au simptome sau factori de risc să nu amâne consultul pneumologic și evaluarea funcției pulmonare. Problema este că mulți pacienți ajung la specialist abia după ce au început să își limiteze activitățile de zi cu zi.

„Plămânul suferă în tăcere, nu avem acei receptori de durere”

Unul dintre motivele pentru care BPOC este descoperită târziu ține chiar de felul în care evoluează boala. Spre deosebire de alte afecțiuni care provoacă dureri evidente, deteriorarea funcției pulmonare se poate instala lent, fără un semnal pe care pacientul să îl asocieze imediat cu o problemă gravă.

„Plămânul nu semnalizează, suferă în tăcere, nu avem acei receptori de durere, patologiile cresc și se dezvoltă”, a explicat prof. univ. dr. Cristian Oancea, vicepreședintele Societății Române de Pneumologie. Pacientul se adaptează, de multe ori fără să își dea seama. Merge mai încet, evită scările, renunță la plimbările mai lungi sau face pauze mai dese. În loc să observe că respiră tot mai greu, își organizează viața în jurul eforturilor pe care încă le poate face fără să simtă lipsa de aer.

Dr. Florin Mihălțan a descris acest mecanism drept unul dintre motivele pentru care boala rămâne nerecunoscută. Practic, pacientul „consideră boala nesemnificativă sau ușoară, nu recunoaște simptomatologia, își adaptează respirația la efortul care îi permite să nu o sesizeze”. Omul ajunge astfel să facă tot mai puțin pentru a nu simți că nu mai poate respira la fel ca înainte. În tot acest timp, simptomele care ar trebui să îl trimită la medic ajung să fie considerate parte din rutina zilnică.

Dr. Cristian Oancea a oferit și un exemplu dintr-o evaluare realizată într-un cabinet de medicină de familie din Timișoara. Au fost investigați pacienți de peste 40 de ani care aveau bronșită cronică sau tuse matinală asociată fumatului. Rezultatele au arătat că 44% dintre aceștia aveau deja BPOC fără să știe, iar aproximativ 20% dintre persoanele identificate prezentau forme moderate sau severe.

Fumatul și alți factori de risc

Fumatul rămâne unul dintre principalii factori de risc pentru BPOC. În România, datele prezentate în cadrul conferinței indică aproximativ 34% fumători și 6,5 milioane de adulți care consumă tutun. Medicii au atras atenția și asupra consumului în rândul adolescenților: în grupa de vârstă 15-16 ani, aproximativ 25-30% ar folosi țigări clasice. În plus, există tineri care combină țigările convenționale cu cele electronice sau cu produsele din tutun încălzit.

Specialiștii avertizează că nu există o formă de fumat lipsită de riscuri pentru plămâni. Nici țigările electronice și nici produsele cu tutun încălzit nu trebuie considerate inofensive. Dr. Cristian Oancea a atras atenția că renunțarea la fumat este esențială inclusiv după diagnostic. Potrivit cifrelor prezentate de acesta, aproximativ 40% dintre pacienții diagnosticați și aflați sub tratament continuă să fumeze, în ciuda faptului că expunerea persistentă la fum contribuie la agravarea bolii și poate compromite beneficiile așteptate ale tratamentului.

Fumatul nu este însă singura cauză posibilă. BPOC poate apărea și în urma expunerii îndelungate la poluare, fum, praf sau substanțe nocive la locul de muncă. Pot de asemenea să contribuie și factori genetici.

În cadrul conferinței, medicii au vorbit și despre impactul poluării din mediul urban și despre expunerea la noxele din trafic, dar și despre poluarea din interiorul locuințelor, inclusiv cea provocată de arderea unor materiale sau deșeuri.

Cum poți să pierzi între cinci și șapte ani din viață

BPOC poate fi tratată și gestionată, însă deteriorarea produsă la nivelul plămânilor nu este întotdeauna reversibilă. În cazul emfizemului, structurile pulmonare care participă la schimbul de gaze sunt distruse, iar organismul nu le poate reface pur și simplu.

„Plămânul, alveola pulmonară, nu este ca și ficatul, ca să se regenereze. Odată distrusă, rămâne distrusă”, a avertizat dr. Cristian Oancea. Diagnosticul poate întârzia cu șase până la zece ani, timp în care pacientul poate continua să fumeze sau să fie expus altor factori nocivi, fără să știe că funcția respiratorie se deteriorează.

În formele severe și foarte severe, consecințele pot afecta profund autonomia și calitatea vieții. Medicii au menționat că pacienții cu forme avansate pot pierde între cinci și șapte ani de viață din cauza bolii. Unii ajung să depindă de concentratoare de oxigen și să își limiteze drastic deplasările în afara locuinței.

Medicii Roxana Nemeș, Florin Mihălțan și Cristian Oancea au subliniat importanța diagnosticării Foto: copiright diana iurkiewicz

Impactul BPOC nu se oprește însă la plămâni. Boala poate fi însoțită de hipertensiune arterială, diabet, osteoporoză, pierderea masei musculare, depresie, anxietate și insuficiență cardiacă. Există și o asociere importantă cu cancerul pulmonar.

„Impactul BPOC depășește plămânii. Bolile cardiovasculare, cancerul pulmonar și alte afecțiuni asociate pot complica evoluția pacientului și cresc riscul de deces. De aceea, trebuie să privim dincolo de simptomele respiratorii și să evaluăm sănătatea pacientului în ansamblu. Diagnosticul precoce, renunțarea la fumat și tratamentul adaptat fiecărei persoane sunt esențiale pentru a preveni agravările și a păstra cât mai mult timp autonomia și calitatea vieții”, a explicat medicul Cristian Oancea.

Răcelile agravează boala

Pentru un pacient cu BPOC, o infecție respiratorie nu este întotdeauna o simplă răceală. Ea poate declanșa o exacerbare, adică o agravare a simptomelor respiratorii, care poate necesita tratament suplimentar sau chiar spitalizare. Prof. dr. Roxana Maria Nemeș, fost președinte al Societății Române de Pneumologie în perioada 2020-2024, a atras atenția asupra consecințelor acestor episoade. După o exacerbare, funcția pulmonară nu revine întotdeauna la nivelul anterior, iar episoadele repetate pot contribui la deteriorarea progresivă a sănătății pacientului. În plus, agravările pot avea efecte asupra întregului organism. Riscul cardiovascular crește, iar în primele 30 de zile după o exacerbare pot apărea complicații precum infarctul miocardic sau insuficiența cardiacă.

Un alt aspect semnalat de medicii pneumologi este nivelul redus al vaccinării în rândul pacienților cu BPOC. Potrivit cifrelor prezentate, doar aproximativ 4-5% ar fi vaccinați împotriva pneumococului, iar acoperirea vaccinării antigripale ar ajunge la cel mult 18%, iar asta în contextul în care prevenirea infecțiilor, vaccinarea conform recomandărilor medicului și recunoașterea rapidă a unei agravări sunt părți importante ale îngrijirii acestor pacienți.

Spirometria, testul de câteva minute care poate depista boala

Deși simptomele pot fi înșelătoare, evaluarea funcției pulmonare se poate face printr-o investigație simplă: spirometria. Testul măsoară cât aer poate inspira și expira o persoană și cât de repede îl poate elimina din plămâni. Este esențial pentru confirmarea diagnosticului de BPOC și pentru evaluarea funcției pulmonare.

„Spirometria este cel mai simplu, neinvaziv, nedureros, rapid și accesibil test pentru evaluarea funcției pulmonare și depistarea precoce a BPOC. O banală răceală care agravează dificultățile de respirație nu ar trebui ignorată. Multe boli pulmonare evoluează în tăcere ani de zile, iar spirometria poate identifica îngustarea căilor respiratorii înainte ca simptomele să devină severe”, a explicat pdr. Roxana Nemeș. Medicul a subliniat că investigația este recomandată fumătorilor, persoanelor expuse la noxe profesionale, dar și celor care au tuse cronică, respirație șuierătoare sau oboseală la efort.

„Spirometria poate fi efectuată gratuit, pe baza unui bilet de trimitere de la medicul de familie, pentru un consult la medicul specialist pneumolog”, a mai precizat dr. Nemeș.

În cadrul conferinței a fost prezentat și exemplul unui pacient cu o afectare pulmonară severă, al cărui VEMS (volumul de aer expirat în prima secundă) era de numai 28,3% din valoarea estimată. Un astfel de rezultat arată cât de mult poate fi compromisă funcția respiratorie înainte ca pacientul să ajungă la evaluare.

Prof. dr. Roxana Nemeș a insistat că fumătorii nu ar trebui să aștepte apariția unor simptome grave pentru a-și verifica plămânii. Mai mult, un fumător ar trebui să-și facă o spirometrie „ieri”, a punctat dr. Nemeș.

Spirometrie, oscilometrie și FeNO: ce investigații pot face bucureștenii și timișorenii gratuit

Pentru a încuraja depistarea timpurie a problemelor respiratorii, Societatea Română de Pneumologie organizează, în 21 și 22 noiembrie, o campanie de evaluare gratuită în două centre comerciale.

La București, investigațiile vor fi disponibile la Auchan Titan, în intervalul 9:00-21:00. Persoanele interesate vor putea beneficia gratuit de spirometrie, oscilometrie și măsurarea fracției de oxid nitric în aerul expirat (FeNO).

La Timișoara, în aceeași perioadă, vor fi disponibile spirometrii gratuite la Iulius Mall, în intervalul 10:00-22:00.

Cele trei investigații oferă informații diferite, dar complementare, despre funcționarea sistemului respirator.

Spirometria măsoară volumul de aer pe care o persoană îl poate inspira și expira și viteza cu care îl elimină din plămâni. Este investigația esențială pentru confirmarea diagnosticului de BPOC.

Oscilometria evaluează modul în care aerul circulă prin căile respiratorii în timpul respirației obișnuite. Nu presupune manevre complicate și poate fi utilizată și în evaluarea copiilor, în funcție de vârstă și de recomandarea medicului.

Măsurarea FeNO analizează cantitatea de oxid nitric din aerul expirat și oferă informații despre un anumit tip de inflamație a căilor respiratorii. Este folosită în special în evaluarea și monitorizarea anumitor forme de astm și poate fi realizată și la copii.

Rezultatele trebuie interpretate de un specialist, în funcție de simptomele și istoricul fiecărei persoane.

Screeningurile arată câți oameni pot avea probleme fără să știe

Importanța testării este enormă, iar rezultatele obținute în timpul unor campanii de screening o arată cu prisosință. Într-o acțiune organizată în farmacii au fost evaluați 325 de adulți. Aproximativ 37% erau fumători activi, iar aproape 20% au prezentat obstrucție spirometrică. În rândul persoanelor de peste 40 de ani, procentul a ajuns la 24%.

În campaniile de pe litoral au fost evaluate aproape 1.000 de persoane în 2025 și aproximativ 700 în 2026. Vârsta medie a participanților a fost de 47 de ani, iar 17,9% au prezentat obstrucție spirometrică. Deși aceste rezultate nu indică automat diagnosticul de BPOC, semnalul privind necesitatea unei evaluări medicale suplimentare este clar. Toate aceste persoane erau din rândul celor care nu ajung în mod obișnuit la medic.

Renunțarea la fumat, esențială chiar și după ani de consum

Oprirea fumatului este una dintre cele mai importante măsuri pentru prevenirea BPOC și pentru încetinirea evoluției bolii la persoanele deja diagnosticate. Chiar dacă renunțarea la țigări nu poate reface țesutul pulmonar distrus, ea oprește expunerea continuă la unul dintre principalii factori care accelerează deteriorarea plămânilor.

Medicii au vorbit și despre dificultatea renunțării la fumat și despre nevoia unor programe de sprijin funcționale. În cadrul conferinței a fost semnalată subfinanțarea programului Stop Fumat și nevoia de a susține consilierea persoanelor care vor să renunțe la tutun.