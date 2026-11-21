Cartierul Barking and Dagenham din estul Londrei, unde trăiește o comunitate numeroasă de români, a fost desemnat cel mai nefericit loc în care să locuiești din Marea Britanie, potrivit unui clasament realizat de platforma imobiliară Rightmove. Localnicii reclamă probleme legate de criminalitate, consumul de droguri, magazinele închise și degradarea centrului orașului.

Cartierul din Londra unde trăiesc mulți români, catalogat cel mai mizerabil din Marea Britanie. Foto: Pixabay

Potrivit publicației Daily Mail, nu este pentru prima dată când zona ajunge la coada clasamentelor privind calitatea vieții. În 2024, Barking a fost desemnat al treilea cel mai nefericit loc din țară, iar anul trecut a coborât pe ultima poziție. Un alt studiu, care a analizat singurătatea, spiritul comunitar și viața civică, a identificat zona drept cea mai puțin prietenoasă din Marea Britanie.

Sondajul Rightmove a fost realizat în rândul a peste 24.000 de persoane din 221 de localități. Participanții au evaluat 15 aspecte ale vieții în comunitățile lor, printre care accesul la spații verzi, locuri de muncă, magazine, restaurante și relațiile cu vecinii.

Locuitorii spun că una dintre cele mai mari probleme este siguranța. Aceștia reclamă furturi, jafuri, consum și trafic de droguri, dar și numeroase atacuri cu cuțitul. Unii afirmă că evită să iasă singuri după lăsarea întunericului. Consiliul local susține însă că infracționalitatea este în scădere, inclusiv în cazul infracțiunilor cu arme albe și al tâlhăriilor.

Pe de altă parte, localnicii vorbesc despre dispariția magazinelor tradiționale și înlocuirea lor cu case de amanet, magazine de țigări electronice și fast-food-uri. Unii își amintesc de perioada în care centrul era animat de restaurante, cinematografe și magazine cunoscute.

Există însă și oameni care spun că nu ar renunța la cartierul lor, în ciuda problemelor. Aceștia apreciază legăturile dintre vecini, transportul public și prețurile mai accesibile ale locuințelor. Consiliul local promite investiții în regenerarea zonei, spații verzi și centre pentru tineri.