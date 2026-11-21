Șoferii care vor să-și reducă cheltuielile cu combustibilul în această iarnă sunt sfătuiți să facă două mici schimbări în modul în care își folosesc mașinile.

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Beth Fountain, reprezentantă a companiei Interfuels, recomandă, potrivit The Mirror, oprirea încălzirii în scaune și a volanului încălzit.

Spre deosebire de sistemul obișnuit de încălzire al majorității mașinilor pe benzină și motorină, aceste funcții folosesc energie electrică, solicitând suplimentar motorul prin intermediul alternatorului.

„Șoferii nu ar trebui să simtă că trebuie să stea într-o mașină înghețată pentru a economisi combustibil. Sistemul standard de încălzire al majorității vehiculelor pe benzină și motorină folosește căldura deja generată de motor, astfel că, de regulă, nu presupune un consum suplimentar semnificativ de combustibil.

Totuși, oprirea funcțiilor electrice, precum încălzirea scaunelor și a volanului, atunci când nu mai sunt necesare, poate ajuta la evitarea consumului inutil de energie”, a explicat aceasta.

Cum influențează frigul funcționarea motorului

Avertismentul vine în contextul în care temperaturile scăzute pot reduce deja eficiența consumului de combustibil.

Motoarele pe benzină și motorină consumă, în general, mai mult înainte de a ajunge la temperatura normală de funcționare, în timp ce uleiul de motor devine mai vâscos și poate crește rezistența internă a motorului.

De asemenea, deplasările scurte pot fi mai costisitoare, deoarece motorul nu are suficient timp să se încălzească înainte ca șoferii să ajungă la destinație.

Beth Fountain recomandă gruparea drumurilor, atunci când este posibil, pentru a reduce numărul pornirilor la rece și consumul inutil de combustibil.

Prețurile carburanților sâmbătă, 21 noiembrie

În România, cea mai ieftină benzină din România, 8,99 lei/litru, se găsește sâmbătă, 21 noiembrie, la stația Petrolium din Albești, județul Mureș, iar motorina cea mai ieftină, 10,39 lei/litru, este afișată la o stație Petrolium din Năsăud, Bistrița‑Năsăud.

Prețurile carburanților pot varia de la o stație la alta, inclusiv în cadrul aceleiași rețele de distribuție.

Înainte de alimentare, șoferii pot consulta platforma Peco Online, unde sunt centralizate tarifele practicate de benzinăriile din România.

Platforma precizează că prețurile sunt actualizate la momente diferite pe parcursul zilei. Din acest motiv, valorile afișate pot avea întârzieri față de cele practicate efectiv la pompă.

Evoluția prețurilor este influențată de mai mulți factori, printre care cotațiile internaționale ale petrolului, cursul valutar și politicile comerciale ale companiilor petroliere. În consecință, tarifele se pot modifica, iar stațiile cu cele mai mici prețuri se pot schimba de la o zi la alta.