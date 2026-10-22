Elevii din Bistrița s-au întors la școală după atacul cu cuțitul. Polițiștii supraveghează intrările și ieșirile: „A băgat o spaimă în copii, de nedescris”

Elevii unei școli din Bistrița au revenit la cursuri după atacul în care un băiat de 13 ani a rănit o profesoară și doi copii. Pentru a preveni alte incidente și a le oferi un sentiment de siguranță elevilor, polițiștii au fost trimiși în unitatea de învățământ, unde supraveghează zona în special la începutul și la finalul programului școlar.

Foto: captură video bistriteanul.ro

Între timp, anchetatorii încearcă să stabilească ce l-a determinat pe adolescent să recurgă la violență. Sunt verificate inclusiv mesajele publicate de acesta pe rețelele sociale, unde ar fi afirmat că pregătește atacul de aproximativ opt luni.

Revenirea elevilor în clase a fost însoțită de măsuri suplimentare de securitate. Agenții de poliție au patrulat în apropierea școlii și au intrat în sălile de curs pentru a discuta cu elevii și pentru a monitoriza situația, potrivit Digi24.

Claudia Feldrihan, directoarea Școlii Gimnaziale „Ștefan cel Mare” din Bistrița, a confirmat prezența polițiștilor în momentele în care copiii ajung la școală și pleacă spre casă.

Pe lângă aceste măsuri, personalul auxiliar a primit sarcini suplimentare de supraveghere a spațiilor comune.

„S-au luat anumite măsuri în plus, în sensul că și în timpul pauzelor și în timpul orelor femeile de serviciu stau mai mult pe holuri ca să supravegheze dacă se întâmplă ceva”, a declarat Vasile Șteopoaie, șeful Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud.

Copiii, profesorii și părinții au beneficiat, de asemenea, de consiliere psihologică după incident.

Profesoara în vârstă de 28 de ani, rănită în timpul atacului, a fost vizitată la spital de elevi și părinți. Potrivit reprezentanților unității medicale, starea sa este stabilă, iar pacienta este conștientă și cooperantă.

„Starea ei de sănătate este stabilă, hemodinamic și respirator. A beneficiat de consiliere psihologică, este conștientă, cooperantă. Rămâne internată câteva zile în secția chirurgie generală”, a precizat Camelia Strungari, purtătoarea de cuvânt a Spitalului Județean Bistrița.

În urma incidentului, profesoara și alți șase elevi au obținut ordine de protecție. Adolescentul va purta o brățară electronică de monitorizare.

Unii părinți consideră că aceste măsuri sunt necesare pentru protejarea copiilor, mai ales a celor care ar fi fost vizați în mod direct de atac.

„A băgat o spaimă în copii, de nedescris”, a declarat unul dintre localnici.

Procurorii continuă cercetările pentru a reconstitui circumstanțele atacului și pentru a înțelege ce l-a determinat pe minor să recurgă la un asemenea gest. Anchetatorii au făcut verificări în camera acestuia și urmează să analizeze telefonul mobil și activitatea sa pe rețelele de socializare.

Potrivit informațiilor prezentate în cadrul anchetei, băiatul ar fi publicat mesaje în care susținea că pregătește atacul de aproximativ opt luni. O posibilă motivație rasială este, de asemenea, luată în calcul de autorități, însă circumstanțele exacte urmează să fie stabilite.

În paralel, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului desfășoară propria evaluare. Adolescentul este supus unor examinări la Spitalul de Psihiatrie din Cluj, iar măsurile care vor fi luate în privința sa vor depinde de rezultatele evaluării și de concluziile anchetei.

Reprezentanții DGASPC au precizat că instituția va propune o măsură de protecție specială, în conformitate cu legislația în vigoare, în funcție de concluziile investigațiilor.

Atacul a readus în discuție siguranța elevilor și a profesorilor, dar și modul în care legislația tratează faptele violente comise de minori.

Premierul Luca Niculescu a anunțat că a solicitat elaborarea unui plan de acțiune care să implice mai multe instituții ale statului.

„Nu există scuze pentru violență și am decis împreună cu acești miniștri să facem cât mai rapid un plan concret de acțiune, în care să fie implicate mai multe instituții”, a declarat premierul.

La rândul său, ministrul Justiției, Radu Marinescu, a afirmat că autoritățile analizează modificări legislative privind răspunderea penală a minorilor, dar și posibile măsuri referitoare la accesul tinerilor la rețelele sociale.

„Vrem să finalizăm proiectul privitor la stabilirea condițiilor răspunderii penale în ceea ce-i privește pe minori și să inițiem proiecte care să aibă în vedere inclusiv accesul tinerilor la rețelele sociale. Nu vă ascund că avem în vedere inclusiv o reducere a vârstei în ceea ce privește responsabilitatea”, a declarat ministrul.

După externarea din spital, adolescentul și părinții săi urmează să fie audiați. Conform legislației în vigoare, copilul în vârstă de 13 ani nu răspunde penal pentru faptele sale.