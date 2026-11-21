Cristiano Ronaldo a mai făcut un pas spre recordul de 1.000 de goluri pe care își dorește să-l atingă. Portughezul a marcat în meciul pe care formația lui, Al-Nassr l-a pierdut (1-3), în deplasare, cu Al-Ahli. În urma acestui insucces, gruparea a coborât pe locul 3 în liga de fotbal din Arabia Saudită.

Cristiano Ronaldo a marcat un gol și a ratat un penalty în ultimul meci din liga saudită Foto: EPAImages

În minutul 14 al partidei, Ronaldo a deschis scorul, fructificând un balon respins spre el de adversari. Lusitanul s-a întors spre poartă și a șutat imparabil în colțul lung. După alte patru minute, Ronaldo a avut ocazia de a majora avantajul. Acesta a executat un penalty, însă mingea trimisă jos, în stânga, a lovit stâlpul porții lui Al-Ahli, iar apoi a ricoșat în lateral.

Această ratare a costat-o pe Al-Nassr în cele din urmă. Gazdele confruntării au revenit și s-au impus cu 3-1 prin golurile reușite de Galeno (min. 45+1), Toney (min. 71) și Ibanez (min. 75).

În anul competițional 2026/2027, Ronaldo a reușit 8 goluri în 11 meciuri jucate (874 minute) în liga din Arabia Saudită. El a mai dat un gol și în AFC Champions League.

Ronaldo mai are de marcat de 14 ori pentru a atinge 1.000 de goluri. El a câștigat titlul de golgheter în Arabia Saudită în edițiile 2023/2024 și 2024/2025 ale campionatului, iar în ediția precedentă a fost pe locul 3.

Al-Nassr ocupă locul 3 în liga din Arabia Saudită, cu 28 de puncte, fiind la egalitate cu Al Qadsiah, care este pe 2, și la două puncte de liderul Al-Hilal. În etapa următoare, a 13-a, în 28 noiembrie, formația lui Ronaldo se va deplasa la Al Hazem.

Cristiano Ronaldo și-a anunțat recent retragerea din echipa de fotbal Portugaliei, dar colegii săi nu l-au uitat. Aceștia au decis să poarte numărul 7 la intrarea pe teren înaintea partidei împotriva Danemarcei. Cel care deține recordul de selecții (234) și goluri (146) a fost omagiat pe stadionul din Braga. De asemenea, camera pe care o ocupa de obicei Ronaldo în cantonament a rămas liberă în timpul acestei prime acțiuni a naționalei la care n-a participat.