Circulația pe secțiunea Suplacu de Barcău – Chiribiș a Autostrăzii Transilvania (A3), cu o lungime de 26,35 de kilometri, ar putea fi deschisă până la finalul anului 2026. Potrivit directorului general al CNAIR, Cristian Pistol, lucrările au ajuns la un stadiu fizic de 98%, constructorul executând în prezent ultimele intervenții înainte de finalizarea șantierului.

Secțiunea Suplacu de Barcău – Chiribiș a Autostrăzii Transilvania. Foto: Facebook

Anunțul a fost făcut sâmbătă de șeful Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, într-o postare pe Facebook.

„Lucrările pe secțiunea Suplacu de Barcău - Chiribiş a Autostrăzii Transilvania (#A3), în lungime de 26,35 km, se apropie de final!”, a transmis Cristian Pistol.

Potrivit acestuia, constructorul român Construcții Erbașu SA lucrează la ultimele operațiuni necesare pentru ca tronsonul să poată fi dat în trafic. Printre acestea se numără montarea parapetelor de protecție, aplicarea marcajelor rutiere și instalarea sistemelor ITS (sisteme inteligente de transport).

„Stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la 98%, iar deschiderea circulației este estimată până la sfârșitul acestui an”, a precizat directorul CNAIR.

Contractul pentru construirea secțiunii Suplacu de Barcău – Chiribiș are o valoare de 884,12 milioane de lei, fără TVA, și este finanțat prin Programul Transport 2021-2027.