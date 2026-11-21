A plecat la luptă, pe frontul de la Oituz, ca absolvent al Facultății de Agronomie, și s-a întors cu dorința de a urma Conservatorul, după o întâlnire, pe patul de spital, cu George Enescu, Maria Ventura și Constantin Nottara. George Vraca a dat scenei române primul Faust, a fost sigurul actor de teatru de la noi care a fost vedetă de film atât în epoca mută, cât și în cea sonoră, și și-a încheiat viața cu coroana lui Richard al III-lea pe cap.

George Vraca, primul Faust al teatrului bucureștean. Foto: Wikipedia

„Motor!“. Pe scenă se proiectează luminile și apare, șchiopătând Richard al IlI-lea. Palid, cu obrajii supți, cu nas uriaș și cu păr roșcat. E magnificul George Vraca, recunoscut de sub urâțenia machiajului. Frumosul bărbat, dar mult mai talentatul actor, tocmai joacă într-o reprezentație pe scena teatrului „C.I. Nottara“, acolo unde a dat ultimele reprezentații din „Richard al III-lea“. Nu știa nici el că era cântecul de lebădă.

George Vraca a urcat pe scenă în anii ’20 și de atunci nu a mai coborât. Mare parte din carieră și-a petrecut-o pe scena Teatrului Național din București, apoi a fost admirat la „Bulandra“, la Teatrul „Victoria“ și în cele din urmă la „Nottara“, teatru pe care l-a și condus până în 1964, când a murit. S-a născut în urmă cu 130 de ani, pe timp de viscol, pe 25 noiembrie 1896, într-o familie de aromâni originari din Munții Pindului. Mama, Maria, era menajeră, iar tatăl, Ion, era funcționar public.

În seara venirii sale pe lume, cuplul Vraca a fost la Teatrul Național, acolo unde, peste ani, fiul lor avea să cucerească scena și publicul. În 1925, când l-a jucat pe Faust – premiera absolută pe scena bucureșteană –, părinții l-au vizitat emoționați – era prima dată când intrau într-o cabină a unui artist. „În viață, să fii curat și la minte, și la suflet, mi-a spus tata la plecare. Mama, gata să plângă, s-a învins și mi-a zâmbit“, își aducea aminte actorul. „Ştii, în ajun de a te naşte, numai cu puține ore înainte, am vorbit cu tatăl tău îndelung despre Faust, despre acest Faust pe care țineam să-1 văd odată şi odată pe scenă? Am aşteptat cam mult, dar sînt răsplătită din plin, căci pînă la urmă pe tine te-am aşteptat!“, îi mărturisea emoționată femeia.

George Vraca a jucat alături de Lica Gheorghiu Foto: Wikipedia

În tinerețe, a făcut parte din echipa națională de rugby. Tânărul juca în linia a treia și promitea să facă o carieră în domeniu, dar altul avea să fie drumul său. „Primul meu dascăl avea un unic argument: nuiaua lungă și roșie de 5 mm diametru. Am cunoscut-o atât de intim, încât și azi aș recunoaște-o… Tata? Îi semăn mult! Poate de aceea mi-a iertat toate năzbâtiile mele de copil, cum m-a iertat când m-am înapoiat acasă odată cu ivirea zorilor“, povestea el într-un interviu pentru revista „Rampa“, din 1929, despre perioada copilăriei și a adolescenței.

Întâlnirea cu destinul

Cu doar un an înaintea intrării României în Primul Război Mondial, George Vraca tocmai absolvise Facultatea de Agronomie, la secția Botanică, fiind angajat în cadrul Ministerului Agriculturii. Nu a stat în linia a doua a Marelui Război și în toamna anului 1916 s-a înrolat în cadrul Regimentului al II-lea de grăniceri, luptând la Oituz și Târgu Ocna, cu gradul de sublocotenent. Se pare că era un curaj moștenit de la străbunicul său, Petre Vraca, care luptase în Războiul de Independență al Greciei. După ce și-a văzut colegii de regiment căzând pe capete în luptele de la Oituz, George Vraca a scăpat ca prin urechile acului; rănit, a fost trimis la recuperare în spital, la Iași. De atunci, va purta toată viața oroarea războiului în memoria lui: „Viziunea şi perspectiva unuia în viitor, mă îngrozeşte, făcîndu-mă un om sceptic, neîncrezător în forțele mari şi vitale ale omenirii“, mărturisea el într-un interviu pentru „Rampa“.

Actorul s-a înscris la Conservator după terminarea războiului Foto: Wikipedia

În baraca spitalului de la Iași, la patul său de suferință s-au oprit George Enescu, Maria Ventura și Constantin Nottara – artișit care, în perioada 1917-1918, au stat în Moldova, alături de muntenii aflații în exil, pentru a le aduce o bucurie. Glasul și chipul ofițerului de 20 de ani le-au atras atenția. Avea o frumusețe nobilă. Cum s-a petrecut totul avea să povestească George Vraca peste ani: „Preocupările mele erau cu totul altele: jucam rugbi şi învățam la Şcoala de agronomie. Visam ca, după absolvirea acestei şcoli, să plec în Franţa, la o facultate vestită pe vremea aceea, pentru a mă întoarce de acolo inginer agronom. Eram convins că voi schimba faţa pămîntului şi voi reuşi să cresc nu ştiu ce specie rară, aşa, un fel de floare a fericirii oamenilor. Pe ușă a intrat mai întâi Enescu, urmat de Maria Ventura şi de Nottara. Vizita avea scopul să încerce, cu ajutorul artei acestor mari maeştri, să ne mîngîie suferinţa noastră. Enescu a cîntat, cei doi magicieni ai scenei au spus versuri... Mai pe urmă au stat de vorbă cu fiecare din noi. Pe mine m-au întrebat ce ocupație am și m-au pus să le povestesc ceva. «La teatru nu te-ai gîndit niciodată?» a întrebat așa, din senin, Maria Ventura. «La teatru?» m-am minunat eu. Apoi am bîiguit, puţin cam încurcat . N-am fost decît de vreo două ori la teatru... Iar bătrînul Nottara mi-a mărit stînjeneala rîzînd cu poftă de uriaș. «Nu asta te-am întrebat» – a urmat Maria Ventura. «Voiam să știu dacă nu te-ai gîndit niciodată să devii actor». «Actor?», m-am minunat, mai tare ca la început. «Dar pentru asta mai trebuie și talent». Maestrul a rîs, iar, la fel de uriaș, auzindu-mi răspunsul. Dar Maria Ventura a rostit simplu şi liniştit: «Tocmai...!». Şi atît de simplu şi liniştit a spus ea vorba asta, încît parcă m-a înfiorat. Cînd am părăsit spitalul, în loc să plec la Bucureşti, la părinţi, am rămas în oraşul refugiului şi seară de seară urcam scările Naţionalului ieşean. N-am pierdut nici unul din spectacolele pe care Maria Ventura, secondată de actori bucureşteni şi ieşeni, le-a dat în capitala Moldovei. În toamnă, nu întîmplător, am uitat să mai plec în Franţa, la facultatea aceea vestită de agronomie şi tot nu întîmplător, m-am dus să-l caut pe Nottara“.

Întrebarea-îndemn a Mariei Ventura i-a rămas în minte și, după terminarea războiului, s-a înscris la Conservator, pe care l-a încheiat ca șef de promoție. Certificatul de absolvire nr. 1.238, eliberat la 12 iunie 1921 de Conservatorul de Muzică și Artă Dramatică din București, consemnează rezultatele sale remarcabile: media 9,67 la cursurile de dramă și comedie și premiul I, obținut la nivelul întregii promoții. Documentul poartă semnăturile directorului Conservatorului, I. Nona Ottescu, ale profesorilor Constantin Nottara, care îi fusese și diriginte, și N. Soreanu, precum și pe cea a secretarului Faust Niculescu.

Pe timpul studiilor, pentru a se putea întreține, a colaborat cu teatrul „Bulandra“, unde a avut primul lui rol: „În 1920, am jucat – pe scena Teatrului Comedia, unde se adăpostise Compania Bulandra – primul meu rol, în piesa lui Victor Eftimiu «Cocoşul Negru». Decorurile erau sumbre, pline de simboluri, Tony Bulandra în rolul Diavolului purta un costum impresionant şi avea accente de mare gravitate. Eu îl interpretam pe paznicul cel bătrin, întruparea cinstei, a spiritului de dreptate, de sacrificiu și devotament. Purtam barbă şi mustăți straşnice, îmi compusesem mers şi gesturi de bătrin, glasul mi-l făcusem dogit de ani. Mărturisesc deschis însă, că de cum intram în scenă, cu aceste elemente bine studiate, elanul versurilor mă fura, mă lăsam prins fără să vreau de incantația lor şi mă pomeneam rostindu-le cît se poate de vibrant şi de tinereşte. Tot sincer vorbind de cum se ridica cortina, ,«ii dădeam drumul» cu toată ardoarea şi avîntul, uitînd că personajul meu avea şaptezeci de ani şi ținind seama numai de plăcerea de a mă asculta. Eram doar prima dată în viață pe scenă, prima dată spuneam versuri în faţa publicului“, avea să povestească într-un interviu, la 40 de ani distanță.

Cei trei Hamleți

Imediat după absolvire, a devenit stagiar al Teatrului Național. Acolo, i-a întruchipat pe Demetrius din „Visul unei nopți de vară“, Baissanio din „Shylock“, apoi a fost Romeo alături de partenera de scenă pe Aura Buzescu, Troilus din piesa „Troilus şi Cresida“, Jacques Melancolicul din „Cum vă place“, Henric al V-lea şi Hamlet. În legătură cu acest rol, publicația „Teatrul“ în anul 1970, în stagiunea 1940/ 1941, scria că, sub directoratul lui Liviu Rebreanu, Teatrul Național din București a inițiat o competiție „sui-generis“, încredinţînd rolul nefericitului prinț al Danemarcei la trei mari nume: George Vraca, George Calboreanu şi V. Valentineanu. care-l jucau alternativ. „Matchul celor trei Hamleți n-a dat, evident, niciun învingător. Opiniile criticilor fiind foarte împărțite, nu s-a întocmit nici un clasament. George Vraca s-a străduit să dea o interpretare cît mai personală, cit mai originală, rolului Shakespearean, studiind luni de-a rândul vasta literatură de specialitate a exegeților celebrei opere“.

Vraca a iubit fiecare rol Foto: Wikipedia

La rândul său, George Vraca mărturisea, conform unui document extras dintr-o notiță personală aflată în arhiva revistei „Teatrul“: „De nici unul dintre eroii pe oare i-am jucat în cariera mea, nu m-am simțit mai mult atras, Hamlet constituind pentru mine cel mai mare ideal artistic. Am căutat să pătrund meandrele acestui suflet bîntuit de cumplite neliniști şi să-l înţeleg, să-l descifrez. Am vrut să ştiu dacă este, mai precis, un răzbunător al vieţii, dacă este un nebun veritabili – sau numai se preface. Am încercat să scot la iveală acel suflet răscolitor, veșnic în criză, veșnic sîngerînd. Să-i scot la suprafață multele fațete care se amestecă şi se completează, să pot să exprim enigmaticul şi contradictoriul, profunzimile și superficialitatea, să pot să redau insensibilul și mai ales să lămuresc acel nedefinit caracteristic sufletului omenesc. Plecam de la ideea că Hamlet nu este tragic pentru că omoară, sau pentru că știe că alții l-au omorît. Hamlet e tragic pentru că tragic prim excelență este «nedefinitul sufletului omenesc...»“.

Ca debutant, joacă alături de actori mari: Aura Buzescu, Romald Bulfinsky şi Maria Filotti. Despre primul său rol vorbește Maria Filotti: „În 1922 am jucat pe Circe în «Glauco» alături de un debutant strălucit, George Vraca, a cărui biruinţă de atunci constituia o afirmare definitivă“. Tânărul actor primea laude și din partea criticilor de teatru: „Interpretând pe Glauco, domnul George Vraca a dezvăluit temperament puternic, o voce timbrată, cu talent deosebit“, nota revista „Rampa“ în 1929.

„O siluetă de pură esență shakespeareană“

La cinci ani de la debut, în 1927, a fost numit societar clasa a III-a la Teatrul Naţional, iar în 1929 a părăsit Teatrul Naţional – motivând lipsa unui salariu pe măsură, dar și dorința de a fi alături de Maria Ventura pe scenă – şi s-a angajat la Teatrul „Maria Ventura“, unde a fost actor, director, animator, conducător de colective artistice. Teatrul „Maria Ventura“ își începea activitatea în septembrie, în sala Comedia din Capitală, cu o trupă din care făceau parte și Aura Buzescu și A. Pop-Marțian. Alături de Maria Ventura, Vraca avea să joace în „Amintirea“, piesa lui Denys Amiel, în care interpreta rolul lui Jean, în timp ce actrița era Francine. Succesul spectacolului a dus la reluarea lui în stagiunea următoare și la un turneu prin țară. La 10 martie 1932, cei doi urcau pe scena Teatrului Odeon din Ploiești, iar o săptămână mai târziu, pe 17 martie, ajungeau la Botoșani, la Teatrul „Eminescu“. Pentru Vraca, colaborarea cu Maria Ventura a însemnat și întâlnirea cu o mare personalitate a scenei românești, într-o perioadă în care teatrul își căuta noi formule și publicuri.

Cele mai mari roluri Hamlet din România

Actorul în anii maturității Foto: Wikipedia

Compania și-a încetat activitatea în 1934, cu o ultimă stagiune care se deschidea cu o punere în scenă a piesei lui William Shakespeare, „Cum vă place“. Cronicarii au avut, din nou, doar cuvinte de laudă pentru Vraca. În „Rampa“, era notat, cu referire la Hamlet: „Domnul Vraca şi-a purtat de-a lungul celor cinci acte o siluetă de pură esență shakespeareană şi de o vizibilă înrudire cu personajul cel mai proeminent din opera marelui dramaturg“. Asemănătoare a fost aprecierea cronicii din „Dimineaţa“: „Impresionantă a fost creația lui George Vraca. A plimbat hamletian de-a lungul spectacolului gravitatea scepticului, care analizează toate şi conchide la zădărnicia oricărui efort. Dar viaţa triumfă prin poezie, cîntec şi dragoste“.

DE LA SCENĂ LA ECRAN

George Vraca a jucat și în numeroase filme, debutând în anul 1925 cu „Datorie și sacrificiu“. Au urmat „Lia“ doi ani mai târziu, „Se aprind făcliile“ în 1939, „Visul unei nopți de iarnă“ în 1946, „Nepoții gornistului“ în 1953, însă rolul cinematografic al carierei sale a fot pelicula „Tudor“, lansată pe marile ecrane în 1963. Filmul, regizat de Lucian Bratu după un scenariu de Mihnea Gheorghiu, îl avea pe George Vraca în rolul Grigore Brâncoveanu, marele ban al Craiovei. În același film juca și Lica Gheorghiu, fiica liderului comunist Gheorghe Gheorghiu-Dej, supranumită „prințesa roșie“, despre care se spune nu avea deloc talent. Ea interpreta personajul Aristița Glogoveanu, tânăra soție a clucerului.

De altfel, cu filmul „Tudor“, România a participat pentru prima dată la festivalul cinematografic internațional al Republicii Argentina, care s-a ținut la Teatrul Municipal „General San Martin“ din Buenos Aires, în primăvara anului 1964, chiar anul morții marelui actor. „Delegaţia noastră avea sarcina să prezinte în America Latină o cinematografie mai puţin cunoscută, care urma să se confrunte valoric cu cinematografii de veche tradiţie. Alături de filmul italian „ I Compagni“ (regia Mario Monicelli) – căruia i s-a decernat Marele Premiu – filmul romînesc «Tudor», avînd pe George Vraca, Lica Gheorghiu, Emanoil Petruţ în rolurile principale, a cules cele mai frumoase aprecieri. Premiul Special al Juriului acordat filmului romînesc «Tudor», în cadrul Festivalului cinematografic internaţional de la Buenos Aires, constituie o confirmare a nivelului calitativ atins de cele mai bune producţii ale noastre, şi totodată, un imbold pentru activitatea viitoare a Studioului Bucureşti“, consemna revista „Cinema“.

Pelicula turnată la Paramount

La începutul anilor ’30, George Vraca a filmat la Paris, la studiourile Paramount, unde s-a turnat pelicula „Televiziune“. Mircea Balaban povestea într-un interviu în suplimentul cultural al ziarului „Cotidianul“, în anul 1996, cum a fost posibil așa ceva: „Prin convenții internaționale se hotărîse filmarea unei versiuni românești a unui film american la studiourile Paramount de la Saint- Maurice, lângă Paris. Regizorul delegat de Paramount era un sud american, iar din țară sosiseră G. Storin, G. Vraca, Sofica Ionescu (artistă în trupa Bulandra) și un tânăr de 13-14 ani. Rapaport. Paul Iliescu (Polla Illery, vedetă a două filme recente ale lui René Clair) juca rolul principal feminin. Nu știu cine se gândise și la mine, am fost deci chemat pentru rolul unui inginer al fabricii lui Storin, care era pus de acesta să fure invenția lui Vraca, inginer al unei fabrici rivale – Invenția cea nouă era televiziunea. Din păcate, în film urma și o scenă în care Vraca îl bătea pe Storin, scenă care la noi în țară a stârnit râsul, fiind neverosimilă“. În această perioadă, actorul i-a cunoscut pe Marlene Dietrich, pe Marcelle Chantal, pe Jean Angelo sau pe regizorul de film Rex Ingram.

„Pentru film, la început n-a fost cuvântul“

Cu toate acestea, considera că „producţie românească de cinematograf nu există“ și că „în ziua când se va găsi capital suficient vom avea industrie de cinematograf în tară. Bănuesc însă că nu va fi rentabilă nefiind debuşeu. Statului îi va fi greu să dea concursul material unei întreprinderi româneşti, atâta timp cât nu avem şcoli şi spitale suficiente“, mărturisea marele actor, care a fost printre primii care a spus care sunt diferențele între actoria de teatru și cea de film, trecând totul prin experiența personală.

Actorul care a jucat și pe scenă și a făcut istorie și în filme Foto: Wikipedia

„Fără îndoială, între arta actorului de teatru și a celui de film există mari deosebiri. Oricât de puternică ar fi tendința teatrului modern de a elibera jocul actorului de convențional şi de a-i impune o linie sobră, cerebrală, interiorizată, ea nu va putea frânge niciodată granița pe care o pune scena între actor şi ultimul spectator din sală. Un actor de teatru scos, deci, din limitele scenei şi adus fără nici o pregătire în faţa aparatului de filmat devine artificial şi nu reuşeşte să dea impresia de autentic, de viață. Pentru că filmul este altceva. Este o artă pe care mişcarea universală a aparatului o eliberează de convenţie. În locul tehnicii scenice (dicţie, mimică, gest), pe primul plan trece arta sugestiei, trăirea implicită a sentimentului, aşa, ca în viaţa de toate zilele“. Cu toate acestea, cinematograful îl cucerise și el el: „Mă pasionează cinematograful, întrucât lipsindu-i verbul, elementul principal în a da emoţia, eşti silit să-ti storci creerul, ca pe pânză, să dai aceiași emoție, cu restul mijloacelor“.

În unul dintre ultimele interviuri pe care le-a dat revistei „Cinema“, George Vraca spunea: „Filmul nu e teatru e o poveste veche. O ştiu şi copiii! Pentru film, la început n-a fost... cuvântul. Atunci, la început, în film a fost imaginea!“. Deși spunea că pelicula era cea care făcea filmul, era de părere că tot gândul primează în film și, din punctul lui de vedere, o ierarhizare a colaboratorilor unui film ar fi nedreaptă. „Toţi gîndesc (cu mijloacele lor): şi scenaristul, şi regizorul, şi operatorul, şi sonorizatorul, şi luminatorul, şi (iată că era să uit) chiar şi...actorul, care, rob al cuvîntului (deşi e vorba de imagini) e tare mîndru că e mesagerul echipei de cineaşti în masa de spectatori. El trebuie să-şi împlinească această misiune cu sforţări de gîndire, în forme pline de armonie şi graţie, spre şlefuirea artei sale, căutînd cu fervoare tot ceea ce e proaspăt şi viu“.

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El considera că apariția filmului sonor provocase una din cele mai mari crize ale teatrului: „Astăzi, teatrul place mult mai puțin ca-n trecut. Acesta e un fapt constatat la casă. Desigur că din multiplele cauze ce au determinat reducerea publicului teatral se desprind trei: criza economică, filmul vorbitor și radio“.

De la recunoștință față de Rege la învățământ marxist-leninist

Trecând prin epoci diferite, mai precis apucând și perioada comunistă, George Vraca a fost nevoit să supraviețuiască. În anul 1942, la sărbătorirea jubileului, care a avut loc în sala cinematografului Aro, George Vraca a spus că primul său gând de recunoștință s-a îndreptat către M. S. Regele, care a binevoit să-i acorde insignele înaltei distincții, arătând că este pentru a doua oară că primeşte o distincţie în vreme de război, prima fiindu-i acordată cu mulți ani în urmă, pe front, când îşi făcea datoria ca sublocotenent, într-un regiment de grăniceri.

În schimb, după ce comunismul s-a instaurat în România, pe lângă faptul că talentatul actor a trebuit să joace într-un film alături de Lica Gheorghiu, care nu avea nici talent, nici fizicul necesar, a fost nevoit ca într-un interviu să vorbească de concepția „marxist-leninistă“. Iată ce declara el pentru revista „Teatrul“ în 1959: „Recunosc cu convingere şi sinceritate că în arta regiei noastre s-a făcut în ultimii 15 ani un salt important. La aceasta a contribuit fără îndoială însușirea concepţiei marxist-leninisite asupra vieţii şi a artei, chiar dacă la început această însuşire s-a făcut într-un chp mai puţin organizat. Concepţia marxist-leninistă despre lume şi despre artă i-a călăuzit pe mulţi dintre regizorii noştri pe drumul unei mai complete înțelegeri a textului, al unei cunoaşteri mai bune a forţelor colectivului cu care lucrează şi al unei colaborări mai rodnice cu autorii noștri“.

„Regatul meu pe-un cal“

Spre sfârșitul vieții, George Vraca a recitat la radio câteva dintre poemele lui Mihai Eminescu, printre care și „Luceafărul“. „Visez de mult un asemenea film în care mi-ar fi plăcut să joc“, mărturisea el atunci când a fost întrebat dacă nu ar vrea să-l interpreteze pe poetul nostru nepereche – a rămas însă un vis neîmplinit.

În vara anului 1963, marele actor lucra deja la pregătirea lui Richard al III-lea, care avea să fie ultimul său rol. Sursele biografice consultate nu menționează care a fost diagnosticul său, însă scriu despre „o boală gravă“. La finalul lui ianuarie, pusese pe hârtie un program compact al reprezentațiilor în București – câte un spectacol la două zile –, dar și în străinătate, după cum chiar el îi spunea unui tânăr coleg: „Am multe de făcut. Trebuie să duc spectacolul la Stratford upon Avon şi la Londra, trebuie să-l duc la Paris, la Teatrul Națiunilor, trebuie să joc în «Oedip» la Colona şi în Eminescu, trebuie să apar într-un film cu subiect din istoria neamului, trebuie...“.

Un actor îndrăgit de presa vremii Foto: Realitatea ilustrată

Era trecut de jumătatea lui februarie când, după o reprezentație, nu s-a mai putut ține pe picioare, nu a mai putut ieși la încă un set de aplauze. Colegii de teatru l-au dus pe brațe până la mașină și de acolo, acasă – avea să își petreacă primăvara mai mult cu drumuri între casă și spital, unde a fost operat. Și-a petrecut zilele slăbit, epuizat, în casa lui aflată pe strada Orlando, cu pereții plini de tablouri – Luchian, Grigorescu, Cornescu –, dar și de amintiri, fotografii – una anume care îi era mai aproape de suflet era cu maestrul Nottara, care îi lăsase o dedicație: „Păstrez o vie amintire de înflăcăratul temperament cu care artistul, prietenul şi colegul Vraca îşi însuflețeşte rolurile şi îi doresc o grabnică întoarcere la obîrşie şi în mijlocul camarazilor care il iubesc şi îl admiră“.

Marele actor a murit în dimineața zilei 17 aprilie 1964, la 68 de ani, și a fost înmormântat în Cimitirul „Sf. Vineri“ din București. Cu ultimele suflări, le-a spus celor din jur: „De-aș putea să adun toate cioburile... cioburile din ce-am fost odată... pentru lupta mea... de pedestru! Un cal! Un cal! Regatul meu pentru un cal!“.