Camera de bord a unui șofer din Cluj-Napoca a surprins vineri seară, 20 noiembrie, o scenă tulburătoare în cartierul Mărăști. O tânără pare că se zbate să iasă dintr-o mașină, reușește să scape, apoi cere disperată ajutorul trecătorilor.

Surse judiciare au spus pentru Cluj24 că tânăra este bine și că nu ar fi fost agresată fizic de șofer. Se pare că aceasta s-ar fi certat cu bărbatul și a avut o ieșire nervoasă.

Cei doi au fost identificați și duși la audieri la scurt timp după cele întâmplate, iar anchetatorii ar fi stabilit că tânăra nu a fost agresată fizic de bărbat.

Mai mult, aceasta ar fi consumat și băuturi alcoolice.

Victimele violenței domestice, abuzului sau traficului de persoane pot apela gratuit numărul 0800 500 333, disponibil non-stop.

Linia telefonică oferă consiliere psihologică și juridică primară, informații despre drepturi și îndrumare către centre de sprijin și adăposturi. Numărul poate fi apelat inclusiv de rude, prieteni sau martori ai unor situații de abuz.

În aprilie, a avut loc un incident similar, doar că în cartierul Bucium din Iași. O femeie de 44 de ani a ajuns la spital după ce a sărit dintr-un Uber aflat în mers, în cartierul Bucium din Iași, în urma unei dispute privind plata cursei.

Potrivit presei locale, șoferul, în vârstă de 24 de ani, ar fi insistat să primească banii în numerar, deși pasagera intenționa să plătească prin card.

Bărbatul ar avea antecedente penale pentru proxenetism și ar fi fost trimis recent în judecată într-un dosar privind jafuri la săli de jocuri.

Poliția a deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările.