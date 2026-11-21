În ciuda miturilor privind bunăstarea din perioada comunistă, statisticile economice arată clar că un român cu salariul mediu încasa, în mână, în anul 1985, aproximativ 165 de dolari. Adică de 20 de ori mai mic decât în prezent. La nivel internațional leul nu valora mai nimic.

Salariile muncitorilor erau destul de mici în comunism Foto: imagine creata cu AI

În societatea românească de astăzi persistă mitul „bunăstării” din perioada comunistă. Destul de mulți români idealizează mai ales anii ’70 și spun că în comunism nimeni nu murea de foame, salariile erau îndestulătoare încât exista posibilitatea de a și economisi, toată lumea primea locuințe și avea locuri de muncă stabile, garantate de stat. Ei bine, statisticile oficiale privind venitul românilor în comunism, coroborate cu paritatea leu-dolar, dar și cu diferența față de nivelul salarial de astăzi, arată faptul că, în ciuda corupției și a problemelor economico-sociale, românii o duc mult mai bine decât în comunism și că, de fapt, bunăstarea socialistă este cu adevărat un mit.

Singurii care o duceau bine, arată de asemenea statele de plată, erau în general securiștii și nomenclaturiștii, cei care beneficiau de o serie de avantaje la care omul de rând abia visa. De menționat că, în lumea monetară occidentală, leul nu avea absolut nicio valoare, fiind monedă neconvertibilă.

Cât câștiga un român în perioada comunistă

Salariul mediu net a variat de-a lungul perioadei comuniste. Acesta a crescut treptat, deoarece statul stabilea direct grilele de salarizare prin decizii administrative, trecea forța de muncă de la agricultura de subzistență la industrie și servicii și ajusta periodic veniturile în raport cu modificările de prețuri și politici sociale. Creșterea cifrei nominale nu a însemnat însă automat o creștere proporțională a puterii de cumpărare, mai ales în anii 1980, anii marii sărăcii românești.

De exemplu, conform statisticilor publicate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), salariul mediu net era de 337 de lei. Ulterior, în anul 1975 acesta a ajuns la 1595 de lei, pentru ca 10 ani mai târziu să fie 2827 de lei. Cea mai mare valoare a salariului mediu net în comunism a fost atinsă în 1989, fiind de 3063 de lei. Ca să înțelegem, de un salariu mediu, în perioada comunistă, se bucurau muncitorii calificați din industrie, funcționarii, profesorii și specialiștii obișnuiți. Peste medie câștigau în general inginerii (în special în domenii grele), medicii și alți specialiști. Sub salariul mediu se aflau ca și câștig lunar muncitorii necalificați sau unele meserii din servicii și transporturi (de exemplu, șoferi, chelneri sau poștași, în jur de 1.800–2.000 de lei).

Dacă luăm ca etalon anul 1985, conform statisticilor oficiale oferite de LABORSTA Internet, fosta bază de date statistică online a Organizației Internaționale a Muncii (ILO), care a oferit acces public la date globale despre piața muncii, putem observa că un cadru didactic din mediul universitar ajungea la 5610 lei pe lună, salariul net.

Un inginer la mina de cărbune câștiga 4900 de lei pe lună, iar un șofer de autobuz doar 1920 de lei pe lună. La capitolul meseriași, în industria textilă, o muncitoare confecționeră primea pe lună 2111 lei, în timp ce un sudor ajungea la 2717 lei pe lună.

Un inginer în industria petrolului și a gazelor naturale ajungea la 3850 de lei pe lună, iar un jurnalist primea 3680 de lei. Cel mai mic salariu din România comunistă a anului 1985 era de 1500 de lei, conform statisticilor Casei Naționale de Pensii. Evident, salariile cele mai mari le aveau directorii de întreprinderi, în special din ramura industrială și minieră, dar și oficialii comuniști.

De exemplu, Nicolae Ceaușescu câștiga un salariu lunar net de 16.000 de lei, până în 1984. Adică avea în jur de 12.000 de lei salariu de bază, plus 4000 de lei spor pentru funcția de conducere. Ulterior, salariul i-a crescut la 20.000 de lei. La rândul ei, Elena Ceaușescu încasa un salariu de 14.900 de lei, în calitate de prim-viceprim-ministru. Totodată, era și director al ICECHIM — „Institutul Național de Cercetare–Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie”, de unde primea 5900 de lei lunar. O parte din bani Ceaușeștii îi puneau la CEC pentru copii.

Ceaușescu în vizită la combinatul chimic Foto: Scinteia

De altfel, Ceaușeștii nu prea cheltuiau mare lucru, pentru că tot ce aveau nevoie era acoperit din fondul de protocol. Așa se face că, în 1989, numai Elena Ceaușescu lăsase în urmă carnete de CEC în valoare de 3,5 milioane de lei. Adică valoarea a aproximativ 30 de apartamente cu două camere în 1989 plus câteva Dacii 1300. Evident, asta era doar o mică parte, infimă chiar, din averea Ceaușeștilor. Propriu-zis, Ceaușescu câștiga de 11 ori mai mult decât un angajat cu salariul mediu pe economie în România.

Și asta în condițiile în care „Legea retribuirii” din 1974 preciza că „raportul dintre retribuţia netă maximă şi minimă a personalului din unităţile de stat se stabileşte la aproximativ 6 la 1”, dar și că „nimeni nu poate primi decît o singura retribuţie tarifară”. Evident, Ceaușescu, dar și mulți lideri ai partidului, încălcau propriile legi.

Leul comunist, o monedă neconvertibilă

Mulți nostalgici spun însă că aceste salarii erau mari, ca putere de cumpărare în comparație cu cele de astăzi. În plus, era avansată ideea că leul românesc din perioada comunistă stătea mai bine în comparație cu dolarul decât cel de astăzi. În realitate, leul comunist nu valora nimic în Occident.

Era practic o monedă neconvertibilă, iar raportul față de dolarul american era stabilit artificial de stat, nu prin cerere și ofertă. Regimul utiliza simultan mai multe tipuri de cursuri valutare în funcție de scopul tranzacției, la care se adăuga o piață neagră activă. Conform datelor oficiale, în perioada 1972-1978, pe baza aprecierii contabile a leului pe fondul devalorizării dolarului american după renunțarea Statelor Unite la etalonul aur, s-a ajuns la calculul că un dolar era egal cu 4,56 lei. În perioada 1985-1989, în schimb, un dolar era egal cu 4,17 lei. Evident, era un curs oficial de bază, complet rupt de realitatea economică. De fapt, piața neagră a schimbului valutar din perioada comunistă arăta realitatea economică.

Muncitoare în comunism Foto: Getty images

De altfel, și cursul comercial, atât în decontările de comerț exterior, folosit de întreprinderile de stat pentru exporturi și importuri, indica faptul că în anii ’80 acest curs era situat în jurul valorii de 14–16 lei/USD (de exemplu, 14,92 lei/USD în 1989), fiind mult mai aproape de realitatea costurilor de producție. Cursul aplicat turiștilor străini care vizitau România și cetățenilor români care primeau valută legal, adică pensii din străinătate, moșteniri, diurne, se situa frecvent între 12 și 18 lei/USD în anii ’70–’80.

Din cauza penuriei de bunuri de consum din anii ’80 și a dorinței multor români de a emigra sau de a cumpăra produse occidentale, dolarul a devenit o monedă paralelă informală. Pe piața neagră, 1 dolar se vindea cu 60 până la 100 de lei spre finalul anilor ’80 (de peste 15–20 de ori mai mult decât cursul oficial și de circa 4–6 ori peste cursul comercial). Adică, o bancnotă de 100 de dolari, pe piața neagră, echivala cu aproape trei salarii medii lunare. Aici trebuie să luăm în considerare și faptul că era ilegal să deții valută în epoca Ceaușescu, iar acest lucru făcea valuta de pe piața neagră, deținută și vândută cu riscuri, să fie atât de costisitoare.

Practic, cursul cel mai aproape de realitate era cel comercial, adică 14–16 lei/USD. Conform BNR, în 1989, un dolar era 14,92 de lei. Adică aproape de trei ori mai mult decât în prezent.

În România comunistă se trăia pe lună cu 165 de dolari pe lună

Astăzi, salariul minim net în România este de aproximativ 2699 de lei. Asta înseamnă aproximativ 555 de dolari pe lună. Dacă facem o comparație, pentru a vedea cum se trăia în comunism, putem spune că un angajat cu salariu mediu din anul 1985, în România socialistă, nu câștiga mai mult de 165 de dolari. Maximul a fost atins în 1988, și a ajuns la 206 dolari pe lună (evident, salariul îl primea în lei, calculăm echivalentul în dolari pentru a avea un tablou al acelor realități economice).

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Conform statisticilor Bundesregierung, adică Guvernul Federal al Germaniei, un neamț din Republica Federală câștiga în 1985 un salariu mediu net lunar situat între 655 și 745 de dolari americani pe lună (salariile erau plătite în mărci germane la acea vreme). Adică de minim patru ori mai mult decât un român. Propriu-zis, puterea de cumpărare cu salariul românesc era foarte mică. Incomparabilă cu cea din ziua de astăzi, mult mai mare, în ciuda corupției și problemelor sociale.

„De ce ne permitem să cumpărăm azi mai mult decât în 1989? De unde vine acest spor de bunăstare? Din creșterea productivității. Suntem mult mai productivi în capitalism decât în socialism. Un factor important al creșterii productivității este schimbul, comerțul liber. Pe vremea lui Ceaușescu România era un fel de Coreea de Nord. După Revoluție am început să schimbăm liber, să cumpărăm marfă de unde era mai ieftin. Trăiam în sărăcie pe vremea comunismului, deoarece comuniștii nu permit diviziunea muncii, iar în absența diviziunii muncii suntem condamnați să producem noi înșine tot ce consumăm, ceea ce este groaznic, primitiv. Un alt factor al creșterii productivității este respectul pentru dreptul de proprietate, privatizarea, sosirea investitorilor străini. Toate acestea au dus la acumulare de capital. În socialism nu poți să acumulezi capital, nu poți să te remarci, așa că de ce ar munci cineva mai mult ca alții, de ce ar economisi cineva mai mult ca alții? În capitalism însă merită să economisești și să acumulezi; să deschizi firme; să te combini cu alții, să te organizezi, să produci cât mai ieftin sau să inventezi noi produse pentru a-ți surclasa concurența. Acești doi factori esențiali, reforma proprietății și liberalizarea comerțului, au permis creșterea extraordinară a productivității și prosperitatea de azi”, preciza profesorul universitar de economie Bogdan Glăvan într-un material pentru „Republica”.

Irigații în comunism Foto: Cineclic

De asemenea, putem vedea diferența de prețuri. Ce puteai face cu un salariu mediu pe economie în comunism. De exemplu, o Dacie costa 85.000 de lei. Raportat la un salariu de 3850 de lei pe lună, să zicem al unui inginer din producție, imaginați-vă câte salarii trebuiau strânse pentru o mașină. Și aceea de o calitate îndoielnică, mai ales în anii ’80. Un litru de benzină costa 9 lei, un kilogram de zahăr 11 lei, iar o pereche de pantofi de damă Guban era în jur de 400 de lei. Carnea era scumpă, cafeaua și mai și. Un televizor color costa de obicei între 10.000 și 18.000 de lei la preț oficial, iar pe piața neagră ajungea și la 30.000 de lei. Puteți să vă imaginați că un inginer avea nevoie de trei salarii ca să-și cumpere un televizor color? Cu un singur salariu, adică fără să mănânce și fără să cumpere altceva, inginerul nostru își putea achiziționa doar un televizor alb-negru. Lista poate continua cu 48 de lei kilogramul de caș de oaie, 60 de lei kilogramul de carne de vițel, 38 de lei kilogramul de parizer și un litru de ulei 18 lei.

Și dacă tot am pomenit de cafea, aceasta costa în jur de 200 de lei kilogramul. Cele mai scumpe electronice și produse erau cele care, evident, nu se găseau în magazine și se cumpărau pe sub mână, aduse de la „ruși”, sârbi sau din Occident. O pereche de blugi costa de obicei între 800 și 2.000 de lei. „Prima mea pereche de blugi, prin 1985, m-a costat tot salariul. Lucram la legume-fructe, la conserve”, precizează Costel, un botoșănean care și-a trăit prima tinerețe în perioada comunistă. Ca să înțelegem și mai bine, conform estimărilor OECD, în 1989 PIB-ul pe cap de locuitor era de 3.941 de dolari. În 2020 era de aproape 32.000 de dolari americani.

Bani mulți, pentru că nu aveai ce cumpăra

Multora poate li s-a părut că banii sunt mulți și că puteau economisi fiindcă nu aveai ce cumpăra cu ei. „Penuria severă de produse de bază, ca legumele, carnea și energia, i-a transformat pe cumpărători în oameni nevoiți să scotocească după orice se găsește și i-a făcut pe mulți locuitori ai capitalei României preocupați de supraviețuirea de zi cu zi. În urmă cu șase ani, regimul liderului comunist român Nicolae Ceaușescu a lansat un program de austeritate economică. Rezultatele — rații sărace de alimente și energie, cea mai lungă săptămână de lucru din Europa și o ofertă redusă de divertisment — i-au împins pe români să petreacă tot mai mult timp procurând hrană și căutând soluții pentru a se încălzi”, nota ziarul The Washington Post, în ediția din 23 august 1987.

Coada în comunism Foto: arhiva

„Existenţa omului obişnuit în socialism se redusese la o goană permanentă pentru procurarea alimentelor, în vreme ce în paginile „Scânteii” continuau să se reverse nestingherit informaţii referitoare la bunăstarea socialistă. Era imposibil să vezi sau să găseşti în magazine ceea ce se prezenta în discursurile oficiale. Într-o scrisoare particulară, Karolina Kovács din Mărculeni, jud. Mureş, îşi informa o rudă din Bucureşti că, la Sovata, oamenii atacaseră camionul care transporta pâinea, iar în urma busculadei o femeie îşi pierduse viaţa: «Este mare vânzoleală pentru pâine. Nu am apucat niciodată vremuri ca şi pâinea să fie în cantităţi aşa de puţine. Mai avem probleme cu detergenţii, săpunul şi multe altele»“, preciza la rândul ei Mioara Anton în „Cultura penuriei în anii 80: Programul de alimentație științifică a populației”.

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Ștabii „Epocii de Aur” și privilegiile

Evident, nu toți românii o duceau rău. Cei care veniseră de la țară, în anii ’50, și reprezentau pătura cea mai săracă a satelor, comunismul reprezentase o evoluție. De la umblatul descult, vara pe uliță, s-au trezit în pantofi și de la o bojdeucă din chirpici, pe jumătate surpată, în apartament cu două camere, în cartier nou. Din calic era deodată „tovarăș” și chiar „erou al muncii socialiste” dacă-și vedea de treabă și era bun meseriaș. Nu mai vorbim de o eventuală colaborare cu Securitatea, oportunitățile se înmulțeau. Greu a fost pentru țăranii gospodari care s-au trezit lăsați fără munca de-o viață a strămoșilor și, pe deasupra, persecutați sau trimiși la pușcărie dacă ridicau vocea la colectivizare. Totodată, bine o duceau cadrele de partid, directorii de întreprinderi și securiștii. Pe scurt, un salariu mediu la Securitate era dublul salariului mediu pe economie.

Un locotenent de Securitate avea un salariu dublu față de un profesor de liceu. În plus, un general de Securitate, un comandant, avea un salariu de trei ori mai mare decât un director general de uzină. „Se poate astfel calcula, bazându-ne pe aceste date şi pe anexă, că, în anul 1959, un ajutor lucrător operativ regiune cu gradul de locotenent, cu 2 ani vechime, depăşea suma de 1.400 de lei ca retribuţie lunară, în timp ce un profesor clasele V-XI cu aceiaşi vechime primea doar 725 de lei. Un lucrător operativ prim ap. central cu 10-15 ani vechime câştiga cca. 2.600 lei, în comparaţie cu un inginer principal producţie din industria minieră gr. I care avea salariul tarifar de 1.450 de lei. Un şef serviciu operativ ap. central, cu gradul de general-locotenent şi vechime de 20 de ani, primea peste 6.000 de lei lunar, pe când un director general (industria energiei electrice, transporturi auto, aeriene, navale etc.) avea un salariu de bază de 2.200 - 2.400 de lei”, scria Iuliu Crăcană în „Salarizarea cadrelor Securității” din „Totalitarism și rezistență”.

„La salariul de bază şi sporuri se adăugau, conform legislaţiei, solda de haine, recompensele, indemnizaţiile şi primele: prima pentru conducători auto şi motociclişti, prima pentru pază interioară, de frontieră, indemnizaţiile pentru activitate de conducere sau colaborare la publicaţii, pentru ore de curs, recompense pentru activitatea profesională şi politică etc”, se arată în „Salarizarea cadrelor Securității”.

Pe lângă toți oamenii de bază ai partidului, bine plasați în funcții publice și de conducere, mai era un contingent de beizadele, care trăiau pe picior mare profitând de funcțiile părinților, în timp ce românul de rând bătea cozile. De fapt, nu salariile erau motivante. Am stabilit, leul nu era convertibil, era infim față de monedele occidentale. Erau motivante privilegiile.

Adică aprovizionare cu mâncare, relațiile, marfă de contrabandă adusă din Occident, călătorii și excursii. Cu toate acestea, în ciuda acestor realități, prezentate de specialiști, dar mai ales de cifrele oficiale, 46,4% dintre români considerau, în 2023, conform unui sondaj INSCOP, că se trăia mai bine în comunism decât acum. Aceeași sursă indica faptul că 64,3% dintre români au o părere bună despre Nicolae Ceaușescu.