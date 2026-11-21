Pe măsură ce înaintăm tot mai mult în sezonul rece, umiditatea din interiorul casei va fi tot mai mare, iar, mai ales datorită faptului că nu vom mai aerisi atât de des, va crește și riscul apariției mucegaiului. Din fericire, există o metodă germană care ne poate ajuta să aerisim casa rapid și ușor.

Metoda germană de aerisire a locuinței iarna. Foto: istock

Mulți oameni aleg să țină geamurile cât mai închise iarna, pentru a nu irosi căldură și, pur și simplu, deoarece nu suportă aerul rece care vine de afară. Însă, pentru a reduce cât mai mult riscul apariției mucegaiului și pentru a respira constant aer curat, tot rămâne important să aerisim casa.

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