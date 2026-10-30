Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) a lansat GIA, un asistent digital bazat pe inteligență artificială generativă, integrat în aplicația mobilă Ghișeul.ro. Noua funcționalitate le permite utilizatorilor să acceseze servicii publice, să obțină informații personalizate și să efectueze plăți printr-o conversație în limbaj natural, fără să mai fie nevoiți să navigheze prin meniurile platformei.

Asistentul GIA este disponibil non-stop în aplicația mobilă, pentru dispozitivele Android și iOS. Utilizatorii autentificați pot achita impozite, amenzi și datorii către ANAF, pot plăti rovinieta, pot descărca certificatul de cazier judiciar și pot consulta istoricul tranzacțiilor.

Soluția utilizează tehnologii de tip chatbot, recunoaștere optică a caracterelor (OCR) și inteligență artificială generativă pentru a simplifica interacțiunea cu serviciile administrației publice.

„Pentru cei peste 3,6 milioane de utilizatori activi ai platformei, GIA transformă obligațiile administrative complexe într-un dialog rapid în limbaj natural, reducând timpii de procesare și demonstrând eficiența practică a tehnologiilor moderne puse în slujba cetățeanului”, a declarat Costinel-Bogdan Dumitru, ministru delegat pentru digitalizare și inteligență artificială, potrivit Agerpres.

Amenzile pot fi plătite prin fotografierea procesului-verbal

Una dintre funcțiile noi ale asistentului permite achitarea amenzilor prin simpla fotografiere a procesului-verbal. Sistemul identifică automat suma de plată, instituția emitentă și codul necesar tranzacției, iar utilizatorul poate confirma plata în mai puțin de 30 de secunde.

GIA oferă și asistență pentru obținerea pașaportului. Cetățenii pot afla ce documente sunt necesare, care sunt pașii pentru programare și cum pot achita taxa aferentă, fără să fie nevoiți să caute informații pe mai multe site-uri.

Potrivit reprezentanților ADR, asistentul digital este rezultatul unui parteneriat public-privat între Autoritatea pentru Digitalizarea României și Asociația de Plăți Electronice din România (APERO).

Ce funcții noi va primi GIA în 2026

Autoritățile au anunțat că dezvoltarea asistentului va continua pe parcursul anului 2026. Printre funcționalitățile planificate se numără extinderea serviciilor și a plăților disponibile prin conversație, introducerea unui istoric al interacțiunilor și posibilitatea de a utiliza GIA și fără autentificarea într-un cont, printr-o secțiune dedicată publicului larg.