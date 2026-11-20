Premierul Letoniei, Andris Kulbergs, a cerut Uniunii Europene să își închidă granițele pentru toți cetățenii ruși, avertizând că blocul comunitar nu are capacitatea de a verifica sutele de mii de turiști din Rusia cărora încă le permite accesul.

Premierul Letoniei, Andris Kulbergs Foto: Facebook / Ministru kabinets / Government of Latvia

„În prezent, este prea periculos să permitem accesul unui număr atât de mare de persoane în UE. Nu trebuie să cedăm în fața Rusiei, nu trebuie să arătăm slăbiciune”, a declarat Kulbergs, citat de POLITICO. „Nimeni nu poate verifica un număr atât de mare de persoane.”

Premierul leton a exclus și posibilitatea revenirii la relații normale cu Moscova după o eventuală încetare a focului în Ucraina.

„Unii cred că, după o încetare a focului, relațiile cu Rusia pot reveni la normal. Acest lucru nu este posibil. Este o nouă eră”, a afirmat el.

Letonia cere restricții mai dure pentru vizele rușilor

Letonia s-a numărat printre cele 11 țări care au semnat, în iunie, o scrisoare inițiată de Suedia, prin care solicitau Bruxellesului să restricționeze acordarea vizelor pentru cetățenii ruși.

În octombrie, comisarul european pentru migrație, Magnus Brunner, a declarat pentru POLITICO că Executivul comunitar ar putea prezenta o propunere în acest sens anul viitor.

Kulbergs a avertizat că atacurile hibride ale Rusiei pe flancul estic al NATO se intensifică.

„Situația escaladează”, a spus premierul leton, adăugând că forțele speciale din Letonia și Estonia au arestat, în weekendul precedent, opt persoane pe teritoriul estonian. Acestea ar fi primit „instrucțiuni concrete pentru a ataca o unitate de producție din Estonia care sprijină Ucraina”.

Potrivit lui Kulbergs, „Rusia se află în spatele acestui lucru”.

„O iarnă a adevărului”, în contextul atacurilor asupra infrastructurii Ucrainei

Premierul leton a descris lunile următoare drept „o iarnă a adevărului”, susținând că Rusia lovește infrastructura de alimentare cu apă, încălzire și electricitate a Ucrainei deoarece înregistrează progrese limitate pe front. În același timp, Moscova ar încerca să influențeze opinia publică din Germania și din alte țări.

„Putin vrea ca germanii să fie înspăimântați și să ceară guvernului lor să nu mai sprijine Ucraina”, a declarat Kulbergs.

Cum a comentat summitul Trump-Putin-Xi Jinping

Liderul leton a respins drept „o exagerare” temerile că summitul de joi dintre Donald Trump, Xi Jinping și Vladimir Putin, desfășurat la Shenzhen, ar reprezenta o nouă Ialta.

În opinia sa, liderul rus a fost, de fapt, umilit.

Conferința de la Ialta din februarie 1945, la care președintele american Franklin D. Roosevelt, premierul britanic Winston Churchill și liderul sovietic Iosif Stalin au stabilit direcțiile ordinii europene de după război, este considerată pe scară largă un moment care a lăsat o mare parte din Europa Centrală și de Est sub dominație sovietică.

Kulbergs le-a cerut statelor mai mari, în special Germaniei, să nu cedeze în fața oboselii provocate de război.

„Este pe deplin posibil să fii pro-european, să sprijini cu fermitate Ucraina, să te opui agresorului și, în același timp, să câștigi alegerile cu o majoritate confortabilă”, a afirmat premierul leton.