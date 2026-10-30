Ministrul care vrea să elimine imprimantele din minister: „Am văzut aproape un sfert de metru cub de hârtie pe care trebuia să o și citesc”

Ministrul delegat pentru Digitalizare și Inteligență Artificială, Bogdan Dumitru, vrea să elimine toate imprimantele din minister, după ce, în prima săptămână de la preluarea mandatului, s-a confruntat cu un volum impresionant de documente pe hârtie. Oficialul susține că inteligența artificială ar putea avea un rol important în simplificarea activității administrative și în reducerea birocrației.

Ministrul delegat pentru Digitalizare și Inteligență Artificială, Bogdan Dumitru Foto: gov.ro

„Într-o săptămână, cred că am văzut aproape un sfert de metru cub de hârtie pe care trebuia să o și citesc. Vă puteți imagina, poate, rolul imediat al AI în procesul ăsta. De când am venit, mi-am schimbat puțin obiectivele. Acum îmi doresc ca toate imprimantele din minister să dispară”, a declarat Bogdan Dumitru, joi seara, la prezentarea rezultatelor studiului „Cum folosesc firmele din România inteligența artificială?”, potrivit Agerpres.

Cercetarea a fost realizată de Edge Institute și Confederația Patronală Concordia și analizează nivelul de digitalizare a companiilor din România, obstacolele întâmpinate în adoptarea inteligenței artificiale și diferențele dintre diverse categorii de firme.

Vouchere pentru firmele care vor să adopte inteligența artificială

Ministrul delegat a vorbit și despre posibilitatea acordării unor vouchere companiilor private, în special întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri), pentru a le sprijini să adopte soluții bazate pe inteligență artificială.

„Așa cum sunt și în programul de guvernare, aceste vouchere vin, în primul rând, să ajute o companie, în special IMM-urile, să valideze un proces, să valideze o anumită integrare, o adopție a unor componente AI în ecosistemul lor. Dacă acest proces va funcționa, el va primi în continuare genul ăsta de suport”, a explicat ministrul.

Oficialul a precizat că sprijinul ar urma să faciliteze accesul firmelor la resursele necesare pentru a verifica dacă utilizarea inteligenței artificiale produce rezultatele așteptate. În cazul în care testele se dovedesc eficiente, soluțiile ar putea fi implementate la scară mai largă.

„Impactul va fi unul fantastic sau colosal”

Întrebat despre efectele pe care inteligența artificială le va avea asupra economiei și societății, Bogdan Dumitru a anticipat schimbări majore, fără a putea indica însă cu exactitate direcția în care acestea se vor produce.

„Acesta va fi unul fantastic sau colosal”, a apreciat ministrul, referindu-se la impactul AI.

El a subliniat că inteligența artificială trebuie utilizată efectiv, iar efectele concrete ale acesteia vor deveni mai clare pe măsură ce tehnologia va fi adoptată și integrată în activitatea companiilor și a instituțiilor.

„Pot spune cu certitudine că AI trebuie folosită cu adevărat. Pe parcurs, o să ne lămurim, nu numai noi, în România sau în zona firmelor private, dar poate și la nivel global”, a declarat Bogdan Dumitru.