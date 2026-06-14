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Cazierul judiciar nu mai este necesar în format fizic la ieșirea din țară a minorilor. Cum se face verificarea

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Poliția de Frontieră Română anunță simplificarea procedurilor pentru cetățenii care călătoresc în străinătate însoțiți de minori, precizând că nu mai este necesară prezentarea cazierului judiciar în format fizic.

Verificare Politia de Frontieră. FOTO Shutterstock
Verificare Politia de Frontieră. FOTO Shutterstock

Verificările se fac prin sisteme informatice, chiar în momentul controlului la frontieră.

„Poliţia de Frontieră Română reaminteşte cetăţenilor că, în cazul deplasărilor în străinătate împreună cu minori, nu mai este necesară prezentarea în format fizic a certificatului de cazier judiciar”, au transmis duminică, 14 iunie, reprezentanții instituției.

„Se realizează electronic de către poliţiştii de frontieră”

Poliția de Frontieră subliniază că noua procedură contribuie la reducerea birocrației și la fluidizarea traficului la punctele de trecere a frontierei.

„Verificarea existenţei acestuia se realizează electronic de către poliţiştii de frontieră, în momentul efectuării controlului, ceea ce contribuie la simplificarea formalităţilor şi la reducerea numărului de documente pe care persoanele însoţitoare trebuie să le prezinte la trecerea frontierei”, au precizat oficialii.

„Celelalte condiţii legale privind ieşirea din ţară a cetăţenilor români minori rămân neschimbate”

În același timp, Poliția de Frontieră atrage atenția că celelalte condiții legale care trepuie întrunite pentru scoaterea din țară a copiilor rămân în vigoare.

„Celelalte condiții legale privind ieșirea din țară a cetățenilor români minori rămân neschimbate, inclusiv obligația prezentării, după caz, a declarației de acord a părinților, a hotărârilor judecătorești sau a altor documente prevăzute de legislația în vigoare”, au mai transmis reprezentanții instituției.

Măsura face parte din procesul de digitalizare a serviciilor publice și vizează reducerea timpilor de așteptare la frontieră, dar și simplificarea procedurilor pentru familiile care călătoresc cu minori.

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