După o călătorie de peste opt ani și aproximativ 9,7 miliarde de kilometri, o misiune spațială comună europeană și japoneză a ajuns la Mercur și se pregătește să intre pe orbita celei mai mici și mai puțin explorate planete din Sistemul Solar.

Două sonde vor cerceta planeta Mercur Foto: X / ESA Operations @esaoperations

Misiunea BepiColombo va deveni doar a doua din istorie care orbitează în jurul primei planete de la Soare și al celei mai mici din Sistemul Solar. Acest lucru se va întâmpla sâmbătă, când specialiștii de la centrul de control al zborului vor activa propulsoarele sondei pentru a o plasa pe orbita planetei, transmite The Guardian.

Pentru cercetători, misiunea, în valoare de 1,6 miliarde de euro, reprezintă cea mai bună oportunitate de până acum pentru a înțelege cum s-a format Mercur atât de aproape de Soare, de ce are un câmp magnetic și din ce este alcătuită gheața înghețată care se găsește în craterele planetei, aflate permanent în umbră.

„Suntem foarte entuziasmați. A fost o așteptare îndelungată”, a declarat profesoara Emma Bunce, de la Universitatea din Leicester, care lucrează la acest proiect de 20 de ani.

De ce este atât de dificilă ajungerea la Mercur

Atingerea orbitei lui Mercur presupune dificultăți neobișnuite. Deoarece planeta se află aproape de centrul Sistemului Solar, navele spațiale accelerează sub influența gravitației Soarelui și trebuie să își reducă viteza în cea mai mare parte a călătoriei pentru a nu trece direct pe lângă destinație.

„Este o misiune foarte complexă și dificilă”, a explicat Bunce, cercetătorul principal al unui instrument numit Mercury Imaging X-ray Spectrometer (MIXS), care va analiza compoziția geochimică a suprafeței planetei.

Oamenii de știință vor mai avea de așteptat câteva luni până când vor putea începe observațiile asupra lui Mercur. La începutul lunii decembrie, sonda se va separa în două vehicule orbitale, unul european și celălalt japonez, care vor fi plasate pe orbite polare diferite în jurul planetei. Operațiunile științifice sunt programate să înceapă în aprilie anul viitor.

Sonda europeană, denumită Mercury Planetary Orbiter (MPO), va realiza hărți de înaltă rezoluție ale suprafeței și compoziției planetei. De asemenea, va studia structura internă a lui Mercur pentru a oferi explicații cu privire la nucleul său neobișnuit de mare.

Partenerul japonez va măsura câmpul magnetic al planetei și exosfera sa de sodiu, un strat extrem de rarefiat de gaze și atomi care înconjoară planeta.

Mercur este cu doar 50% mai mare decât Luna, dar are o masă de patru ori mai mare. Una dintre întrebările la care misiunea va încerca să răspundă este de ce această planetă stâncoasă are o densitate atât de ridicată.

Ce vor să afle cercetătorii despre planeta extremelor

Profesorul Geraint Jones, cercetătorul principal al proiectului BepiColombo din cadrul Agenției Spațiale Europene (ESA), a declarat că așteptările legate de rezultatele științifice au menținut entuziasmul echipei pe parcursul celor opt ani de călătorie ai sondei.

„Ne așteptăm să aflăm foarte multe lucruri, folosind instrumente mai performante, instalate pe două nave spațiale, pentru a studia toate aspectele planetei: structura sa internă, suprafața și spațiul din jurul ei”, a spus acesta.

Mercur este o planetă a extremelor. O rotație completă în jurul propriei axe durează 58 de zile terestre, ceea ce înseamnă că un anumit punct de pe suprafața sa poate avea parte de lumină timp de trei luni, urmate de alte trei luni de întuneric.

Planeta se află la puțin peste o treime din distanța dintre Pământ și Soare, la aproximativ 58 de milioane de kilometri de acesta. În timpul zilei, temperatura la suprafață poate ajunge la 450 de grade Celsius, în timp ce noaptea scade până la minus 180 de grade Celsius.

„Pe lângă camerele care acoperă o gamă largă de lungimi de undă pentru studierea suprafeței, vom «gusta» gazele din jurul planetei, vom detecta câmpul magnetic, îi vom cerceta structura internă cu ajutorul unor instrumente extrem de sensibile și vom cartografia forma întregii planete cu ajutorul unui laser”, a explicat Jones.

Cele două vehicule spațiale sunt așteptate să orbiteze în jurul lui Mercur timp de aproximativ trei ani. După această perioadă, vor rămâne fără combustibil, își vor pierde altitudinea și, în cele din urmă, se vor prăbuși pe suprafața planetei.

„Din păcate, nu se vor mai întoarce”, a declarat Bunce.