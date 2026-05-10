Schimbarea pașaportulului în 2026: Actele necesare, costurile și pașii pentru programare

Românii care au nevoie de un nou pașaport în 2026 trebuie să depună personal cererea la serviciile publice comunitare de pașapoarte sau, dacă se află în străinătate, la ambasadele și consulatele României. Eliberarea documentului poate fi solicitată în mai multe situații, precum expirarea valabilității, pierderea, furtul sau deteriorarea pașaportului.

Autoritățile cer prezentarea documentelor de identitate și a dovezii de plată a taxei, iar în anumite cazuri este necesar și vechiul pașaport, notează Direcția Națională de Pașapoarte.

Ce faci dacă pașaportul a expirat

Persoanele al căror pașaport nu mai este valabil pot solicita emiterea unuia nou prin depunerea unei cereri și a actelor necesare la serviciul de pașapoarte. După emiterea noului document, pașaportul vechi este anulat automat și nu mai poate fi folosit.

Ce trebuie făcut în cazul pierderii sau furtului

În cazul în care pașaportul este pierdut, titularul trebuie să anunțe serviciul de pașapoarte sau Direcția Generală de Pașapoarte. Dacă incidentul are loc în străinătate, declarația poate fi făcută la ambasada sau consulatul României.

Documentul declarat pierdut sau furat devine automat nul, chiar dacă este recuperat ulterior. În situația unui furt, este necesară și sesizarea poliției, care va elibera un document ce confirmă incidentul.

Cum procedezi dacă pașaportul este deteriorat

Pașapoartele deteriorate trebuie prezentate autorităților în starea în care se află. Dacă elementele de siguranță sau datele de identificare nu mai pot fi verificate, documentul nu mai este considerat valabil pentru călătorii și trebuie înlocuit.

Ce acte sunt necesare pentru un nou pașaport

Pentru obținerea unui pașaport simplu electronic sau temporar, adulții cu domiciliul în România trebuie să prezinte:

cartea de identitate valabilă;

dovada achitării taxei;

vechiul pașaport, dacă există.

În cazul cărții de identitate provizorii, aceasta trebuie însoțită de certificatul de naștere.

Diferențele dintre pașaportul electronic și cel temporar

Pașaportul simplu electronic este documentul standard folosit pentru călătoriile externe și are perioade diferite de valabilitate:

10 ani pentru persoanele peste 18 ani;

5 ani pentru cei între 12 și 18 ani;

3 ani pentru copiii sub 12 ani.

Termenul de eliberare este, de regulă, de aproximativ cinci zile lucrătoare în România, însă poate varia în funcție de numărul solicitărilor.

Pașaportul simplu temporar este emis în situații urgente și este valabil un an. Autoritățile precizează că termenul legal pentru soluționarea cererii poate ajunge la 15 zile lucrătoare.

Unul dintre cei mai temuți infractori din India, încătușat la granița cu Republica Moldova

Cum se face programarea

Programările pentru depunerea documentelor se realizează online, prin platforma HUB MAI. Solicitanții trebuie să selecteze județul, serviciul de pașapoarte și tipul documentului dorit, apoi să aleagă data disponibilă în calendar.

Ulterior, trebuie completate datele personale, inclusiv numele, CNP-ul, numărul de telefon și adresa de e-mail. Confirmarea programării este transmisă electronic.

Cât costă pașaportul în 2026

Din august 2025, taxa pentru emiterea pașaportului este de 265 de lei, atât pentru pașaportul simplu electronic, cât și pentru cel temporar.

Plata poate fi făcută la bancă, la terminalele partenere sau online, prin platforma Ghiseul.ro.

Cum poate fi verificat statusul cererii

Persoanele care au depus actele pot urmări online stadiul procesării documentului prin platforma de e-pașapoarte a Ministerului Afacerilor Interne, folosind numărul cererii primit la depunerea dosarului.