 De ce se clatină industria roboților din China, în care Beijingul a investit masiv | adevarul.ro
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De ce se clatină industria roboților din China, în care Beijingul a investit masiv

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China și-a construit ambițiile tehnologice în jurul inteligenței artificiale și al roboticii, însă entuziasmul investitorilor începe să se diminueze. Profiturile sub așteptări, cererea internă slabă și perspectiva unor restricții americane pun presiune pe sector, ridicând semne de întrebare cu privire la ritmul în care Beijingul își poate transforma planurile în succes economic, scrie The Guardian.

China pariază pe roboți
Roboti umanoizi chinezești Foto: Profimedia

„În acest an, marjele de profit nu sunt atât de bune pe cât se anticipa. În plus, dobânzile din SUA cresc, iar cererea internă din China este foarte slabă”, a declarat Dan Wang, directoarea pentru China a grupului de analiză Eurasia Group.

Ea a explicat că, în rândul companiilor tehnologice, există o „stare generală de neliniște” cu privire la viabilitatea modelului susținut de stat, în condițiile unei cereri slabe din partea consumatorilor.

Statele Unite au interzis roboții umanoizi din China, invocând riscuri pentru securitatea națională, și ar lua în considerare restricții privind utilizarea componentelor chinezești în centrele de date.

China depinde în mare măsură de exporturi, iar restricțiile impuse de SUA afectează companiile chineze, care întâmpină dificultăți în a vinde suficiente produse pe piața internă.

Roboții, o miză strategică pentru Beijing

În competiția cu Statele Unite pentru supremația în domeniul inteligenței artificiale, Beijingul și-a intensificat investițiile în robotică, cunoscută și sub denumirea de „inteligență artificială întrupată” (embodied AI). Autoritățile chineze consideră că această tehnologie ar putea permite extinderea utilizării inteligenței artificiale în întreaga societate.

Robotica este văzută și ca o posibilă soluție pentru problemele demografice ale Chinei, precum îmbătrânirea populației și reducerea forței de muncă.

Cu toate acestea, cererea pentru roboți este susținută în principal de instituții guvernamentale și centre de cercetare, nu de consumatorii obișnuiți. Pentru aceștia din urmă, produsele sunt încă prea scumpe și nu suficient de practice pentru utilizarea în gospodării.

Roboții umanoizi și câinii robotici au devenit populari în industria divertismentului, însă utilitatea lor în locuințe rămâne limitată.

Acțiunile Unitree, unul dintre principalii producători de roboți din China, au pierdut aproximativ jumătate din valoare de la debutul tranzacționării, în luna august.

„Nu pare că inteligența artificială întrupată va reuși să genereze profituri pe piața de masă”, a declarat Wang.

Marjele reduse de profit, creșterea dobânzilor în SUA și cererea internă slabă contribuie la starea de neliniște din sectorul tehnologic, a adăugat ea.

Investitorii chinezi sunt încurajați să își păstreze banii pe piața internă

Guvernul Chinei dorește ca investitorii locali să își plaseze capitalul în economia națională.

În ultimele luni, autoritățile au înăsprit restricțiile privind investițiile în străinătate, iar noi reglementări urmează să intre în vigoare de la 1 decembrie. Aceste măsuri nu au determinat însă o creștere semnificativă a investițiilor pe piețele chineze.

Wang a precizat că există în continuare optimism în alte sectoare tehnologice, precum cercetarea în domeniul inteligenței artificiale și industria sateliților. În cazul celei din urmă, legăturile cu sectorul militar sugerează că industria se poate baza pe sprijinul statului pe termen lung.

La nivel mondial, boomul investițiilor în inteligența artificială este așteptat să continue cel puțin încă un an.

Luni, compania americană Anthropic, dezvoltatoarea chatbotului Claude, a depus documentele preliminare pentru o ofertă publică inițială de acțiuni (IPO). Listarea ar putea deveni una dintre cele mai mari din istoria piețelor bursiere, compania fiind evaluată în contextul unor așteptări de atragere a până la 100 de miliarde de dolari, potrivit textului-sursă.

China nu are, deocamdată, listări de o asemenea amploare la orizont.

Deși presiunea asupra factorilor de decizie este în creștere pentru adoptarea unor măsuri de stimulare economică și de încurajare a investițiilor, nu se așteaptă anunțarea unor astfel de măsuri în perioada următoare, sensibilă din punct de vedere politic.

De ce evită Beijingul măsurile economice riscante

În această săptămână, principalii oficiali ai Partidului Comunist Chinez se reunesc pentru cea de-a cincea sesiune plenară, o întâlnire importantă care va contribui la stabilirea direcțiilor politice pentru următorul congres al partidului, programat anul viitor.

Potrivit The Guardian, congresul ar urma să confirme un al patrulea mandat pentru Xi Jinping, liderul Chinei.

Înaintea acestui eveniment, autoritățile nu par dispuse să adopte măsuri economice riscante sau potențial destabilizatoare, chiar dacă acestea ar putea contribui la relansarea economiei.

Orice program de stimulare ar presupune riscuri importante, a avertizat Wang.

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