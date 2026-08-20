Doar cinci zile la dispoziție pentru 428 de primării din țară să se înroleze în platforma Ghiseul.ro. Ce sancțiuni riscă

Vicepremierul Oana Gheorghiu a transmis joi seara că 428 de primării din țară sunt încă neînrolate în platforma Ghiseul.ro, iar legea prevede sancțiuni pentru cele care nu vor respecta termenul-limită din 25 august.

Cu doar 5 de zile înainte de termenul-limită prevăzut de lege, 428 dintre cele 3.187 de primării din România nu sunt încă înrolate în platforma Ghiseul.ro.

Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu avertizează că autoritățile locale că sunt obligate să respecte obligația legală.

”428 primării sunt încă neînrolate în platforma Ghiseul.ro la acest moment. Termenul-limită dispus de lege: 25 august (peste cinci zile). Cu trei săptămâni în urmă, cifra era de 919 primării. Peste jumătate dintre ele, respectiv 491, au parcurs acest proces obligatoriu conform legii. Este un progres bun considerând lentoarea cu care înrolarea a decurs de-a lungul timpului. Cu toate astea, este un progres insuficient. Digitalizarea aduce transparență, ne scapă de drumuri, de așteptatul la coadă și de birocrație. Fac un apel public către primarii responsabili să acționeze în interesul oamenilor în slujba cărora se află și să realizeze cât mai repede procesul de înrolare”, a transmis Oana Gheorghiu pe pagina de Facebook.

Ce sancțiuni riscă primăriile

Legea prevede sancțiuni severe pentru administrațiile locale care nu se conformează până la termenul stabilit.

„În cazul nerespectării termenului, legea prevede sistarea alimentării bugetelor locale, atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât și cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, destinate echilibrării bugetelor locale, cu câteva excepții”, a avertizat Oana Gheorghiu în urmă cu două săptămâni.